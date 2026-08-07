Cristian Geambașu Sarcina lui Matei
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
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Cristian Geambașu Sarcina lui Matei

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 15:54
  • Căpitanul lui Sepsi, Cosmin Matei, a primit o suspendare definitivă de 9 luni pentru dopaj, iar clubul a dat un comunicat prin care își manifestă solidaritatea cu jucătorul.
  • Este inspirațional, nu? Faci o boacănă și ești răsplătit cu înțelegere, aceasta este cvasi pedagogia promovată de fotbal
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Poveste veche, suspendare nouă. În urma unuia dintre foarte rarele controale antidoping de la noi din campionat, din 4 februarie 2024, după meciul Sepsi-Craiova 1-3, Cosmin Matei era depistat pozitiv la 5-metilhexan-2-amină.

Inițial, ANAD (Agenția Națională Anti-Doping) a dictat o suspendare de 6 luni. Fotbalistul a făcut apel, susținând că substanța dopantă a ajuns accidental în organismul său, dintr-o băutură energizantă contaminată.

ANAD i-a anulat suspendarea pe care ea însăși o dictase (?!), dar WADA (Agenția Mondială Antidoping) a atacat decizia la TAS, cerând o pedeapsă de 2 ani.

2 ani și jumătate pierduți

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, acolo unde la judecată un rol important îl au și domnii avocați, a considerat că 2 ani constituie o suspendare prea aspră și a dictat una de doar 9 luni. Ceva de genul a băut cu lingurița, nu cu polonicul.

Verdictul TAS tocmai a fost comunicat clubului și jucătorului. Aici ne aflăm la doi ani și jumătate de când Matei era depistat dopat. O suspendare minusculă și foarte mult timp pierdut pentru un caz banal de dopaj, unul care nu a comportat depistarea unor manipulări genetice sau a altor proceduri next gen.

Cosmin Matei FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Cosmin Matei FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Cosmin Matei FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Contaminați din toate țările, uniți-vă!

Toți dopații din lume se apără spunând că au consumat alimente ori băuturi contaminate. Neverosimil, dar ține.

Fripturi de vită cu steroizi, smoothie de fructe cu amfetamine, alifii pentru zgârieturi care intră în sânge și se transformă în hormoni de creștere. Iar ei, săracii consumatori, niște victime! Sunt atâtea deja-vu-uri suprapuse că faci o scară până la soare.

Nu o să vă vină să credeți, dar minciuna asta continuă să fie înghițită. Deși este tocită de atâta folosire, la ea apelând fără jenă avocații cei mai scumpi, narațiunea cu contaminarea (orice similitudine cu cazul Simona Halep nu este întâmplătoare) rezistă ca o pânză de cort de la armată. Nu se rupe, dom’le!

Așa că și Cosmin Matei a folosit-o ca să scape. Și a reușit în bună măsură, cele 8 luni de suspendare pe care le mai are de ispășit fiind o perioadă mai scurtă decât aceea pe care, Doamne ferește, ar fi petrecut-o la o ruptură de ligamente încrucișate. Acolo te operezi, suferi, lupți să te refaci. În cazul acesta, faci plajă, te relaxezi.

Sepsi, clubul de care este legat Cosmin Matei prin contract, a reacționat solidar cu jucătorul:

Îi transmitem lui Cosmin Matei întreaga noastră susținere în această perioadă dificilă și suntem convinși că va reveni pe teren mai puternic după încheierea acestei sancțiuni. Sepsi, după suspendarea lui Cosmin Matei

Clubul e mândru de jucătorul său?!

Veți spune că este nobil să fii alături de un om într-o situație delicată.

Doar că Matei nu este victima unui accident de bicicletă sau a unei cărămizi căzute de pe un acoperiș. El este un jucător care potrivit testelor s-a dopat. Punct.

Este un tip care a jucat având în corp o substanță interzisă, puternic energizantă și cu posibile efecte devastatoare pentru sănătate.

Suspendarea redusă de la 2 ani la 9 luni nu înseamnă că Matei a fost mai puțin dopat sau deloc dopat. Înseamnă că TAS a dat dovadă de clemență ca urmare a pledoariilor avocaților.

Matei fiind căpitanul echipei, postura în care s-a pus și a pus clubul (pot apărea întrebări dacă la Sepsi există o practică a dopajului) nu necesita un comunicat de susținere, ci mai degrabă suportul logic pentru măsuri punitive.

Fotbalul inspirațional

Dar încă o dată fotbalul se dovedește un univers cu reguli proprii și un set de non-valori, unde vina este nu doar cauționată, ci și premiată. Faci o prostie pe teren sau în afara acestuia, ești susținut. Ești mângâiat pe creștet.

Această cvasi pedagogie funcționează, în sensul că respectivii înțeleg că e loc să recidiveze. Și da, fotbalul devine o sursă de inspirație pentru mulți tineri. Inspirație pentru infracționalitate: sexism, misoginism, înșelătorie, pornografie, opulență, sfidare a normelor sociale.

A face din Cosmin un soi de Lance Armstrong este exagerat și caraghios, dar și a trece peste caz fluierând atât de la modă hitul „Noi suntem români” nu este în regulă.

dopaj Cosmin Matei sepsi sfantu gheorghe
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