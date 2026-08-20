Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor

HAPOEL BEER-SHEVA - SABAH 2-1. Clubul Hapoel Beer-Sheva a restricționat accesul suporterilor români la meciul disputat miercuri seară, 19 august, pe Stadionul Giulești, invocând motive de securitate.

Clubul Hapoel Beer-Sheva a restricționat accesul suporterilor români la meciul disputat miercuri seară, 19 august, pe Stadionul Giulești, invocând motive de securitate. Ca urmare a acestei decizii, GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere oficial din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Instituția a clarificat cadrul legal aplicabil în acest caz și a indicat procedurile administrative pe care fanii afectați le au la dispoziție pentru a depune o plângere oficială.

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Decizia clubului israelian Hapoel Beer-Sheva de a disputa meciul cu Sabah, manșa tur din play-off-ul Champions League pe stadionul Rapid, interzicând complet accesul fanilor români, a declanșat un val masiv de indignare pe rețelele de socializare.

HAPOEL BEER-SHEVA - SABAH 2-1 . Fanii români se consideră discriminați

Comunitățile de suporteri și microbiștii români se consideră discriminați pe criterii de naționalitate.

„Este revoltător ca pe un stadion din București să se joace un meci cu porțile închise exclusiv pentru români.

Propriii cetățeni sunt discriminați pe criterii de naționalitate chiar la ei acasă.

Dacă un club nu se simte în siguranță într-o țară are libertatea de a juca în altă parte, nu de a dicta cine are voie să intre pe un stadion din România”, este unul dintre mesajele dure apărute pe paginile de profil.

Fanii români s-au revoltat pe rețelele sociale

UEFA a confirmat pentru GOLAZO.ro că măsura a fost impusă exclusiv de oficialii israelieni din motive de securitate, biletele fiind vândute numai suporterilor israelieni. Din Israel.

CNCD: „Am avut un observator la meci. Nu putem da un răspuns tranșant”

Pentru a verifica legalitatea acestei interdicții, GOLAZO.ro a solicitat o poziție oficială din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Cătălin Raiu, vicepreședintele instituției, a precizat că CNCD a avut un observator la partida din Giulești, dar un verdict oficial nu poate fi dat pe loc din considerente de procedură.

„CNCD nu poate da un răspuns tranșant în acest moment despre caz. Vă pot spune procedura noastră, niște principii generale în baza cărora noi evaluăm astfel de situații.

Noi am avut un observator la meci. Nu putem exprima o opinie publică știind doar două frânturi dintr-un caz. La CNCD opiniile sunt trecute printr-o ședință de deliberare a Colegiului Director doar în urma parcurgerii unor proceduri.

Adică, invităm la audieri partea despre care se crede că a produs o discriminare, pentru că trebuie să-i respectăm dreptul la apărare, și abia după ce se parcurge această etapă procedurală care e destul de strictă Colegiul Director emite o opinie”.

„Instanța ne controlează hotărârile și poate anula procedura”

Oficialul avertizează că o declarație pripită ar putea anula întreaga investigație în instanță:

„Orice aș spune acum în spațiul public ar echivala cu antepronunțare și am pune în pericol însuși eventuala petiție care ar fi depusă pe acest subiect.

Instanța nouă ne controlează hotărârile și dacă vede un viciu de procedură le anulează și ne pune să le refacem și asta înseamnă că durează câțiva ani deja”.

„Motivele de securitate trebuie justificate obiectiv. Suporterii pot depune petiție la CNCD”

Întrebat dacă rațiunile de siguranță invocate de UEFA și clubul israelian pot acoperi o asemenea diferențiere, Cătălin Raiu a explicat că totul depinde de dovezi concrete.

„Sunt situații când motivele de securitate pot fi înțelese ca măsuri obiective. Dar trebuie cântărit explicit în speța respectivă având toate elementele pe masă.

Trebuie văzut cum anume au fost justificate aceste măsuri de securitate din punct de vedere obiectiv.

Că dacă există un pericol iminent întrevăzut de autorități, dacă a fost semnalat, dacă există un risc uriaș, atunci e posibil ca măsura să fie justificată obiectiv.

Dacă nu, atunci înseamnă că nu a fost justificată obiectiv măsura și ar fi fost oportun să fie deschis stadionul și altor suporteri decât celor din Israel”.

De ce este nevoie de o petiție

Vicepreședintele CNCD le transmite suporterilor nemulțumiți că mingea este acum în curtea lor. Depunerea unei plângeri oficiale este cea mai eficientă metodă de lucru.

„Dacă există suporteri români care s-au simțit discriminați ei trebuie să depună o petiție în acest sens în termen de un an de la data desfășurării partidei.

Atunci, ei devin parte ca petenți într-o dosar. Ei ne furnizează informații despre partea care ar fi săvârșit discriminarea. Dacă nu au toate detaliile încercăm și noi să le aflăm. Invităm partea care a săvârșit discriminarea”, a precizat Cătălin Raiu.

Oficialul CNCD explică faptul că o petiție nu doar declanșează procedura, ci îi permite instituției să afle direct cum a fost percepută situația de persoana care se consideră discriminată.

„Petiția este cel mai scurt și sănătos drum. Și nouă ne convine ca oamenii să facă petiții, pentru că în felul acesta noi cerem și punctul lor de vedere.

Una este ca eu instituție să-mi dau seama așa în orb că o persoană ar putea fi discriminată și alta este, mult mai bine, să asculți și punctul lui de vedere, de ce anume s-a simțit discriminat. Îmi oferă o perspectivă subiectivă pe care eu poate nu o am ca instituție”.

„CNCD se autosesizează când victimele nu se pot apăra singure”

În ceea ce privește o eventuală autosesizare din oficiu, instituția preferă să intervină doar acolo unde victimele sunt complet lipsite de apărare.

„Colegiul Director hotărăște prin vot dacă este un caz în care CNCD se autosesizează din oficiu sau nu dă curs acestei invitații de autosesizare.

De regulă, tot la nivel de principiu, Colegiul Director se autosesizează pe cazurile în care știm că victima nu are capacitatea să o facă ea însăși.

Adică pe copii cu dizabilități, pe persoane care au condiție socială foarte defavorizantă, care poate nu au acces la justiție, nu înțeleg anumite lucruri.

Evităm să ne autosesizăm acolo unde persoana fizică sau juridică împotriva căreia s-a întâmplat discriminarea are capacitatea să «țipe» ea însăși, ca să mă exprim mai direct”.

Labirintul contractual din spatele porților închise

Ancheta nu va fi una simplă, deoarece implică un hățiș de entități juridice ale căror raporturi contractuale sunt momentan confuze în spațiul public.

„Nu e clar din povestea din spațiul public cine este organizatorul. Deduc că echipa din Israel a închiriat un stadion în România pentru un eveniment care ține de play-off-ul UEFA Champions League. Mai mult de atât, nu știm cine sunt actorii juridici implicați.

De aceea, nouă ne trebuie toate elementele. Sunt foarte multe detalii juridice la mijloc. Cine este organizatorul? În baza cărui tip de document juridic a închiriat stadionul? Ce condiții au fost puse în acele documente juridice?

De aceea noi nu ne putem pronunța în acest moment, pentru că nu avem acces la aceste informații. Și putem avea acces la aceste informații în momentul în care demarăm procedura de soluționare a unei posibile petiții, dacă ea vine din partea vreunui suporter”.

Numai suporterii israelieni au putut asista la Hapoel - Sabah în București. Plus unii germani și azeri

Partida din Giulești s-a desfășurat sub o supraveghere excepțională. Cei 1.048 de spectatori prezenți în tribune, 1.000 de susținători ai lui Hapoel, plus fani azeri, au fost protejați de un sistem de securitate strict, aspru, dirijat de agenți Mossad în civil.

Dar printre israelieni s-au strecurat și ultrași germani ai lui Mainz, aduși la București de membrii facțiunii Ultra South Beer-Sheva, care le-au achiziționat tichete din Israel. Cele două galerii, Hapoel-Mainz, sunt înfrățite.

Hapoel Beer-Sheva rămâne în Giulești și în grupa principală UCL sau Europa League

Pentru că nu poate evolua în Israel la meciurile de acasă, din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu,

Pentru că nu poate evolua în Israel la meciurile de acasă, din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu, Hapoel Beer-Sheva rămâne în Giulești și mai departe în competițiile continentale.

În Champions sau în Europa League, depinde de rezultatul „dublei” cu azerii de la Sabah.

În precedentele două tururi preliminare, „casa” continentală a campioanei Israelului a fost orașul maghiar Szombathely.

Speranțe pentru faza grupelor: Hapoel ar putea deschide porțile și pentru români

Deși debutul pe Giulești a fost marcat de această restricție strictă, situația s-ar putea schimba radical în faza principală a competiției.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro de la jurnaliștii israelieni prezenți la București, clubul Hapoel Beer-Sheva ia în calcul permisiunea accesului general pentru publicul român în meciurile următoare.

Miza este atât atmosferă, cât și una pur financiară. Conducerea clubului își dorește tribune pline și meciuri cu casa închisă, mai ales dacă sorții le vor aduce la București adversari de calibru precum Real Madrid sau Barcelona.

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