„Îl vom pierde!” Conducerea Craiovei se teme de reacția lui Baiaram, după ce atacantul a intrat pe lista neagră a fanilor: „Fraților, lăsați-l în pace!”

U CRAIOVA - ARARAT-ARMENIA 1-1. Pavel Badea (59 de ani) i-a luat apărarea lui Ștefan Baiaram (23 de ani), huiduit din nou de fanii oltenilor.

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Director la CS Universitatea Craiova, Badea susține că formația din Bănie va avea numai de pierdut dacă suporterii vor continua să-l apostrofeze pe Baiaram.

U CRAIOVA - ARARAT-ARMENIA 1-1 . Pavel Badea sare în apărarea lui Baiaram: „Îl vom pierde”

„Aș vrea să transmit un mesaj suporterilor noștri. Baiaram e oltean, e de-al nostru. Dacă vom continua să-l înjurăm, îl vom pierde.

Noi avem nevoie de jucători care să-și asume faze 1 la 1 pentru a crea superioritate pe fază ofensivă. El este unul dintre puținii care face asta.

Dacă și pe Bairam îl blocăm, îl admonestăm și nu-i dăm încredere, nu va avea tupeu să-și mai asume responsabilitatea de unu la unu.

Este ceea ce s-a întâmplat astăzi cu el. În multe momente a avut posibilitatea să se ducă direct pe adversarul lui și să începe să îl depășească și a ezitat, a dat pase înapoi. De ce? Tocmai datorită acestei neîncrederi pe care el o are din partea publicului.

Am jucat la Craiova de mic, știu cum este să joci la Craiova sub presiune, dar când intri în gura lor, mai ales când ești de aici, nu dormeam noaptea. Același lucru se întâmplă și cu Baiaram, de asta fac apel la oltenii noștri.

Bă, fraților, lăsați-l în pace pe Baiaram! Dacă îl lăsăm în pace, el va fi decisiv. El a fost cel care ne-a adus la campionat, la Cupă. De ce să-l înjurăm?”, a declarat Pavel Badea la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Ștefan Baiaram, huiduit pe „Oblemenco”

Titularizat de Filipe Coelho, „decarul” campioanei României a părăsit terenul în minutul 85, când a fost înlocuit cu Luca Băsceanu (20 de ani).

În momentul în care se îndrepta spre marginea terenului, Baiaram a fost întâmpinat cu huiduieli de o parte dintre suporterii olteni.

Fotbalistul campioanei României a fost apostrofat și cu aproximativ două minute înainte de schimbare, după ce a greșit o pasă.

Același lucru s-a întâmplat și la meciul retur cu KuPS. Atunci, Baiaram a „explodat” și a avut o criză de nervi în momentul în care a fost schimbat, acum „decarul” Craiovei a fost mult mai calm.

„M-am obișnuit de când sunt la Craiova cu aceste lucruri, sper să nu se mai întâmple și vedem ce va fi pe viitor.

Probabil că nu le-a plăcut prestația din această seară, sunt conștient și eu că nu am avut un joc bun. Nu mă așteptam să se întâmple chiar așa”, declara Baiaram la finalul meciului cu Kups.

4 goluri și două pase decisive și-a trecut Baiaram în cont în cele 12 meciuri jucate pentru Craiova în această stagiune

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