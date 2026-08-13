Un singur eveniment major găzduit în ultimii 14 ani e excepția. Regula e că nu există nimic de care oamenii să se bucure în sport.

Capitala României n-are o sală modernă, un bazin în care să organizeze un CM sau CE, un patinoar sau un stadion pentru competiții atletice.

Dar Bucureștiul are un stadion de fotbal, de 250 de milioane de euro, care e mai mult închis pentru fotbal și care nu poate găzdui, așa cum a făcut Budapesta, o finală de Champions League.

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V-ați imagina cum ar arăta o vară în București în care România ar organiza un Campionat Mondial sau European de natație?

Capitala României, orașul antisport

Avându-l pe David Popovici, răsărit de nicăieri, dintr-un talent propriu și din grija unor părinți dedicați, Bucureștiul ar fi devenit o atracție formidabilă organizând o asemenea competiție.

Nu se poate însă, fiindcă Bucureștiul nu deține un un bazin cu toate facilitățile pentru CE sau CM. Bucureștiul nu are nici măcar un bazin olimpic omologat, darmite un complex care să respecte criteriile pentru a primi o organizare continentală sau mondială.

Popovici merge și face istorie la Paris, Roma, Budapesta sau în afara Europei. La el în țară nu are posibilitatea.

Nu avem bazin, sală, patinoar, arene de tenis sau stadion de atletism

De fapt, Bucureștiul se poate defini ca un oraș antisport, în general, nu doar raportat la sportul practicat de Popovici.

E probabil printre singurele capitale ale țărilor din Uniunea Europeană în care nu se poate organiza nimic relevant în materie de sport.

În ultimii 14 ani, aici a avut loc un singur eveniment major: 4 meciuri disputate la Campionatul European de fotbal 2020. Atât.

Capitala României nu are o sală de sport nouă, modernă, în care să se poată disputa turnee mari de handbal, baschet, volei. În care să se dispute un Final Four de Champions League, așa cum Budapesta are de mai bine de un deceniu.

Bucureștiul nu are un patinoar de nivel înalt, în care să se joace competițiii importante de hochei. Construcția de la „Flamaropol” a însemnat un lung șir de procese, contestații, șantier abandonat, lipsă de implicare, pentru ca la final să rămână esențialul: nimic. Ne mulțumim cu patinoarul din Berceni, unul decent, dar pentru competiții mici.

Nu avem nici un stadion dedicat atletismului și probelor din acest sport. Nu putem organiza ceva, așa cum, tot Budapesta, a reușit în 2023, când a avut Campionatul Mondial de atletism. De fapt, în ultimii 15 ani, doar 3 orașe europene au avut această șansă: Londra, Moscova, Budapesta.

Până acum 10 ani, Bucureștiul avea un turneu de tenis ATP respectabil, într-o locație splendidă: Arenele BNR, din Cotroceni. S-a ales praful de turneu, dar și de respectivele arene.

Avem stadioane de fotbal, dar pe care nu se poate juca fotbal

Dar ce avem aici, în Capitală? O, da, avem stadioane de fotbal. Construite recent, au costat sute de milioane de euro, dar nu se pot folosi fix atunci când fotbalul are nevoie.

Dacă Derby de România, Dinamo - FCSB, va ajunge să se joace la Cluj, atunci chiar că Bucureștiul ar trebui să-și declare falimentul la nivel de sport. Ceva mai rușinos pentru acest oraș nu ar putea exista!

Apropo de Cluj, e un model despre cum se poate realiza ceva în materie de sport. Nu e capitală, dar e un reper despre cum Bucureștiul a rămas înapoiat la acest capitol.

Degeaba cheltuiești în ultimul deceniu sute de milioane de euro, tu Primărie a Capitalei, cu clubul sportiv pe care îl ai, dacă meciurile le joci într-o sală mai veche de o jumătate de secol.

Degeaba am făcut stadioane de fotbal moderne, dacă ele stau închise pentru concerte rock, procesiuni religioase sau festivaluri culinare sau nu pot fi folosite din cauza suprafețelor de joc deteriorate pe bani publici.

Puterea de cumpărare vs pasiunea pentru sport în București

Nu există în acest moment în tot acest imens București ceva cu adevărat valoros la nivel de infrastructură sportivă. Care să fie la standarde ridicate de la cap la coadă și despre care să zici că e realizat profesionist și rulează precum în străinătate. Nimic!

Recent, Bucureștiul a apărut într-un top al puterii de cumpărare din regiune, fiind plasat peste Varșovia și Praga.

Orice străin care ajunge pentru prima dată aici, rămâne impresionat plăcut despre cum arată și cum se trăiește în capitala României. Totul până la sport! Un domeniu pentru care acest oraș mustește de pasiune, călcată însă în picioare în cel mai batjocoritor mod posibil.