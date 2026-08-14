Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Universitatea își construiește în mod corect anvergura europeană, însă țara noastră e la același nivel cu Albania, Lituania sau Gibraltar/Irlanda de Nord

Craiova acum 2 ani era în afara top 230 în ierarhia coeficienților. Astăzi a accesat primele 150 de poziții și tot urcă

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Cine susține că pentru Universitatea Craiova antamarea prezenței pe tabloul principal din Conference League, cu posibilitate de upgrade în Europa League, în dubla cu Ararat-Armenia, nu e cine știe ce performanță, atunci greșește grav.

Craiova a scos Belarus și Finlanda, alții au pierdut cu Armenia, Moldova și Macedonia

Cine susține că nu e mare lucru să scoți două echipe precum ML Vitebsk și KuPS Kuopio, iarăși greșește și probabil că se raportează la o altă realitate, una doar închipuită în care s-ar afla fotbalul românesc.

Au fost ani în care campioanele României (CFR, Viitorul, FCSB) au fost eliminate de cele din Armenia, Republica Moldova și Macedonia de Nord, amintiri urâte care pun și mai multă strălucire pe succesele Craiovei de acum, când a eliminat formații care câștigaseră titlul în Belarus și Finlanda.

Craiova face în ultimii ani, pentru prima dată de când echipa a fost înfințată și după ce a promovat, lucrurile în mod corect pe plan european. Creșterea ei e lentă, dar e organică, e cea normală. Anul trecut a trecut 3 duble într-o competiție în care nu exista nici o plasă de siguranță, Conference, după care s-a comportat decent în cele 6 meciuri pe tabloul principal.

Ce a câștigat Craiova

În acest an, e drept, a avut o șansă mare de a ajunge măcar în play-off de Champions League, însă chiar dacă a ratat acest obiectiv, măcar a profitat de sistemul gândit de UEFA și și-a asigurat de la prima dublă jucată în Europa League continuitate până cel puțin la finalul anului.

Acest lucru înseamnă că va crește pe toate planurile în cupele europene:

Ca experiență a meciurilor pentru jucători. Craiova are garantate, în intervalul iulie 2025 - decembrie 2026, nu mai puțin de 26 de meciuri europene. Mai multe decât a jucat de când echipa a promovat din Liga 2 și până în vara trecută

Craiova are garantate, în intervalul iulie 2025 - decembrie 2026, nu mai puțin de 26 de meciuri europene. Mai multe decât a jucat de când echipa a promovat din Liga 2 și până în vara trecută Din punct de vedere al coeficientului. În vara lui 2024, Craiova era în afara primelor 230 de poziții ale cluburilor europene. În prezent, tocmai a intrat în top 150 și orice punct sau puncte va reuși de aici încolo o va duce tot mai sus. Acest lucru înseamnă că la anul, va avea șanse mari să fie cap de serie în tot mai multe tururi preliminare

În vara lui 2024, Craiova era în afara primelor 230 de poziții ale cluburilor europene. În prezent, tocmai a intrat în top 150 și orice punct sau puncte va reuși de aici încolo o va duce tot mai sus. Acest lucru înseamnă că la anul, va avea șanse mari să fie cap de serie în tot mai multe tururi preliminare Pentru a mulțumi suporterii. Craiova a ajuns la un nivel deosebit ca public atras la stadion. Oamenii vor primi meciuri europene în continuare, iar în eventualitatea accesării competiției în Europa League, atunci în Bănie e posibil să apară nume precum AC Milan, Juventus, Benfica, Marseille, Sociedad

Craiova a ajuns la un nivel deosebit ca public atras la stadion. Oamenii vor primi meciuri europene în continuare, iar în eventualitatea accesării competiției în Europa League, atunci în Bănie e posibil să apară nume precum AC Milan, Juventus, Benfica, Marseille, Sociedad Venituri suplimentare. Nu de deloc puțin să suplimentezi bugetul clubului cu cel puțin 10 milioane de euro, atât cât produce o participare corectă pe tabloul principal: din market pool,bonusuri uefa, bilete, etc.

Anvergura, acel ADN european, pentru orice club care n-a fost obișnuit cu competițiile intercluburi, se contruiește cu mare dificultate, dar și cu mare răbdare. Craiova a reușit două veri la rând să treacă testul.

Și anume: să adauge ceva la coeficient, să urce, nu să bată pasul pe loc sau, chiar mai rău, să coboare. Dacă și în următoarele două-trei ediții, va face cel puțin la fel, atunci, începând din 2029, 2030 ar fi un club cu pretenții superioare, cu bani mai mulți, cu coeficient mult mai mare și cu perspective europene care să fie îndereptățite să arate calea spre Champions League.

Albania și Lituania sunt și ele ca noi, Gibraltar, Feroe și Andorra sunt aproape

Dacă pentru clubul oltean, performanța bifată până acum, în această vară, e importantă, raportat la România, calificarea obținută, cel puțin Conference League, e una mică. Prezența în această competiție a treia a fost deja antamată și de țări care nu spun nimic în cupele europene și cu care până acum câțiva ani ne distram.

Exemple: Lituania, Albania, Armenia, Georgia, Kazahstan, Azerbaidjan. Adăugați aici și țări de nivelul nostru, precum Bulgaria, Ungaria, Cipru, Polonia, Slovenia, Slovacia, Israel, care au deja cel puțin o echipă sigură de Conference și atunci o să realizăm că nu e mare lucru ce are până acum România în ediția 2026-2027.

Ba mai mult, din următoarele dueluri, se va alege câte o țară care se va califica în Conference:

Islanda sau Bosnia

Irlanda sau Finlanda

Kosovo sau Andorra

Feroe sau Letonia

Gibraltar sau Irlanda de Nord

Avem nevoie de diagnostic și de tratament

Concluzia: Craiova își vede de drumul ei european, pe care a început să-l parcurgă cu temele făcute începând din iulie 2025. Și e în continuare un elev care învață și care nu caută să sară clasele pentru a ajunge la liceu și facultate.

În schimb, România respiră tot mai greu. Când a ajuns la același nivel cu Albania și Kosovo/Andorra, Gibraltar/Irlanda de Nord, atunci e limpede că are nevoie de investigații, de analize, de RMN-uri fotbalistice și de diagnostice puse cu precizie, care să indice rețeta bună a tratamentului pe care îl are de urmat. Fiindcă dilema nu e dacă fotbalul nostru e bolnav, ci de ce medicamente are nevoie pentru a reuși să trăiască.

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