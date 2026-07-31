Microbuzul lui Dinamo 2, accident grav A fost activat Planul Roșu. 11 răniți și un mort. Antrenorul Adrian Ropotan, fractură deschisă. Anunțul făcut de „câini” +5 foto
Microbuzul echipei secunde a clubului Dinamo a fost implicat într-un accident rutier
Liga 3

Microbuzul lui Dinamo 2, accident grav A fost activat Planul Roșu. 11 răniți și un mort. Antrenorul Adrian Ropotan, fractură deschisă. Anunțul făcut de „câini”

alt-text Alexandru Smeu , Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 11:22
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 18:25
  • Microbuzul echipei secunde a lui Dinamo, care a evoluat în Liga 3 în sezonul recent încheiat, a fost implicat într-un accident rutier petrecut la Câmpulung, în județul Argeș, acolo unde formația se afla în cantonament.
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Patru echipaje de pompieri au intervenit la fața locului, iar la nivelul județului Argeș a fost activat Planul Roșu de intervenție.

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Microbuzul echipei Dinamo 2, implicat într-un grav accident rutier

Microbuzul în care se aflau 16 persoane ar fi pierdut controlul pe o porțiune în pantă, în zona restaurantului Ciobănașul din Câmpulung, după care a lovit un gard și un copac, potrivit anchetaonline.ro.

Potrivit unor surse GOLAZO.ro, echipa se cazase la un hotel din zona orașului Câmpulung, iar mâine urma să joace cu Aro Câmpulung. Microbuzul se îndrepta spre locul unde jucătorii urmau să desfășoare un antrenament.

Șoferul a suferit traumatisme craniene și se află în stare gravă. Persoana decedată se afla în dreapta șoferului și a fost declarată decedată după ce manevrele de resuscitare au eșuat. Acestea au durat 45 de minute.

În microbuz se aflau tineri cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani care joacă la Dinamo 2.

Au fost identificate 12 persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Galerie foto (5 imagini)

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
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Două dintre acestea au fost găsite încarcerate în urma accidentului și au fost extrase de salvatori, fiind ulterior preluate de echipajele medicale. Una dintre victime a fost declarată decedată ulterior.

Adrian Ropotan, antrenorul echipei, s-a ales cu o fractură deschisă la nivelul mâinii și a fost transportat la spital. De asemenea, mai mulți copii au fost tăiați de cioburi și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Erau în cantonament la Câmpulung Muscel. Nu știu exact dacă șoferul a suferit un infarct, acum încerc să aflu și eu mai multe informații. Ce vă pot spune e faptul că domnul Covaciu, din staff-ul celor de la Dinamo 2, a decedat. Dumnezeu să-l odihnească!

Domnul Ropotan nu a fost resuscitat, nu e adevărat. Are numai o problemă, o fractură, la o mână. E stabil, deci totul e bine cu el. Mai sunt și alți băieți cu răni, dar nimic grav. Acum ajung și eu acolo și o să știu mai multe”, a declarat Marius Dulca, șeful Centrului de Copii și Juniori Dinamo, pentru GOLAZO.ro.

„Într-adevăr, din păcate, în urma acestui accident rutier a rezultat și o persoană decedată. Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea eficientă a intervenției a fost activat și planul roșu de intervenție.

Echipajele medicale SMURD și SAJ au asistat până în acest moment 12 persoane, între care și acea persoană care era inconștientă și ulterior a fost decedată. Mai apoi, 11 dintre victime au început transportul cu echipajele medicale la spital”, a declarat Isabela Petre Ifrim, purtător de cuvânt ISU Argeș, la Antena 3.

Comunicatul echipei Dinamo

Dinamo a anunțat că persoana declarată decedată este Constantin Covaciu (59 de ani), membru al staff-ului medical al echipei. Clubul din „Ștefan cel Mare” a dat detalii și despre starea lui Adrian Ropotan.

Covaciu a făcut parte din staff-ul medical al lui Kopic până în iunie 2024, când a fost schimbat cu alți maseuri.

Constantin Covaciu și-a pierdut viața în accidentul rutier FOTO Dinamo Constantin Covaciu și-a pierdut viața în accidentul rutier FOTO Dinamo
Constantin Covaciu și-a pierdut viața în accidentul rutier FOTO Dinamo

„Comunicat oficial – Dinamo 2

Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei.

Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.

Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, a anunțat Dinamo pe Facebook.

Dinamo 2 a evoluat sezonul trecut în Liga 3, însă retrogradat în Liga 4. Cu toate acestea, este de așteptat ca satelitul „câinilor” să continue în eșalonul terț, în condițiile în care multe locuri se vor vacanta.

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