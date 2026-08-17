Cea mai recentă conferință de presă a selecționerului constituie un compendiu despre bunele practici în fotbal, nu doar la echipa națională.

Într-o lună și o săptămână vom culege primele fructe ale muncii celui care aruncă provocări mediocrității

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Lunile de miere cu Hagi la națională se apropie de sfârșit. A fost frumos și relaxant în această perioadă. I-am salutat prezențele în tribune la meciurile din prima ligă. Nu ne-am enervat, nici el, nici noi, am pus convocările mai curioase pe seama încercărilor, am căutat să scoatem în față lucrurile pozitive.

Așa arată începutul unui mariaj, cu partenerii înțelegători și zâmbitori. Un Hagi destins vorbind despre fotbal este o încântare. Unul nervos, iritat și apăsat de rezultat trebuie evitat. Sau, pentru cine are curaj, trebuie înfruntat. Omul nu este obtuz în fața argumentelor.

El le face onoarea, nu invers!

Ultima conferință de presă a selecționerului Gheorghe Hagi este un compendiu de bune practici fotbalistice. Enunțuri clare, neechivoce.

Țintim locul 1 în grupa de Nations League cu Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina. Locul 2 nu este luat în calcul. Adversarii au fost studiați, pe de-a-ntregul și pe bucăți.

Am avut plăcerea și onoarea să lucrez cu ei și cred că au arătat lucruri foarte bune în puținele zile care au fost. Așa e la lotul național, lucrezi cu cei mai buni din România, cei mai deștepți și cei care asimilează cel mai repede. Gheorghe Hagi la conferința de presă de luni, 17 august

Când Hagi este onorat de niște tineri care până acum nu au realizat nimic notabil, asupra acestora apasă o presiune enormă. Sau așa ar trebui să fie.

Greu de spus ce înțelege un tupeist ca Baiaram din acest mesaj, poate că lui Hagi i se face onoarea să antreneze așa un briliant.

De altfel, decarul nepereche al fotbalului nostru s-a abținut să gloseze pe cazul Baiaram, accentuând că e de datoria clubului să gestioneze astfel de situații. Craiova însă nu are o reputație prea solidă în materie de severitate cu nazurile și vedetismele unor jucători. Dimpotrivă.

3 faze și toate 3

Nu doar declarativ, Hagi are încredere în potențialul jucătorului român de la care cere foarte mult.

În viziunea lui, atacanții și mijlocașii au datoria să facă toate cele 3 faze ale jocului, în vreme ce la fundași s-ar declara mulțumit să stăpânească măcar două dintre acestea.

Insistă pe ideea că rolul antrenorului la o echipă este fundamental, neexistând echipă mare fără antrenor mare. Nu intră însă în discuția despre compromisurile inacceptabile ale unora dintre antrenori.

Când pleci pe fentă

Un alt subiect care sigur strepezește gurile conducătorilor și oamenilor noștri de fotbal este promovarea tinerilor. Nu doar debutul acestora, precizează selecționerul, ci promovarea efectivă, adică integrarea adevărată în meciuri prin minute multe jucate.

Cum credeți că sună toate astea în urechile celor care și acum cârâie, după mai mult de un deceniu de la instituirea regulii U21?

Sigur că e libertatea opiniei, dar mi se pare curios că sunt și ziariști care susțin și acum teza potrivit căreia tinerii dacă sunt valoroși se impun de la sine, nu protejați de un edict. Ei, aș! Știți cum se cheamă chestia asta, stimați colegi? Să pleci pe fentă și să treacă pe lângă tine campionul cu străini bătrâni, second hand!

Ceri puțin obții puțin!

Mentalitatea de învingător, polivalența și inteligența sunt alte trăsături ale selecționabilului pe care le pretinde Hagi. Cere mai mult decât poate jucătorul român? Supralicitează? Mai mult ca sigur, dar dacă ceri puțin obții și mai puțin.

Încă o dată, un Hagi relaxat vorbind despre fotbal este o încântare. La el, pasiunea o ia nu o dată înaintea realității, dar mai bine să visezi muncind decât să încropești planuri meschine despre cum să închizi jocul.

Din 25 septembrie, data meciului cu Suedia, prima partidă oficială din mandatul lui, vom depăși zona declarațiilor de intenție și vom intra în pâine. După dezastrul echipelor românești în preliminariile cupelor europene, te poți aștepta la ce e mai rău. Dar cât sunt acestea echipe românești, apropo de ce spune și Hagi despre ponderea străinilor în campionatul nostru.