U Craiova - Ararat Armenia 1-1 Oltenii n-au putut câștiga pe „Oblemenco”! Doar victoria în deplasare aduce calificarea în Europa league

U Craiova și Ararat Armenia au remizat, scor 1-1, în prima manșă din play-off-ul Europa League.

Returul este programat pe 27 august, cu începere de la ora 19:00.

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U Craiova a ratat o șansă uriașă de a obține un rezultat favorabil și de a fi mai aproape de calificarea în play-off-ul Europa League.

U Craiova - Ararat Armenia 1-1 ! Calificarea în Europa League se decide la retur

Formația lui Filipe Coelho s-a văzut condusă după 20 de minute. Malis a profitat de o neînțelegere între Popescu și Mora, și a trimis mingea în poarta goală cu o lovitură de cap.

Avantajul armenilor a durat doar 13 minute, după ce Nicușor Bancu a restabilit egalitatea și a declanșat nebunia în Bănie.

Căpitanul Craiovei a șutat la colțul scurt, după o fază de excepție cu Cicâldău. În repriza secundă, Craiova a pus presiune la poarta adversă, dar Bravim a fost de fiecare dată la post.

Putea ieși mai rău pentru olteni. În minutul 63, Lima l-a învins pe Popescu, dar reușita a fost anulată, după ce sistemul VAR a detectat o poziție neregulamentară la atacantul oaspeților.

S-a terminat 1-1, iar calificarea se va decide în Armenia. Învingătoarea va merge în faza principală din Europa League, în timp ce pierzătoarea va trebui să se mulțumească doar cu Conference League.

U Craiova - Ararat Armenia 1-1

Au marcat: Bancu ('34) / Malis ('20)

FINAL

Partida va fi prelungită cu minimum 4 minute

Min.85 - Dublă schimbare la Craiova: ies Baiaram și Mekvabishvili, intră Băsceanu și Băluță. „Decarul” oltenilor a fost huiduit în momentul în care a părăsit terenul.

Min.83 - Șansă mare ratată de oaspeți. Romanchuk se aruncă la sacrificiu și respinge în ultimul moment șutul trimis de Lima, din interiorul careului.

Min.82 - Triplă schimbare la armeni: ies Muradyan, Serobyan și Banjaqui, intră Carlier, Tera și Shaghoyan.

Min.77 - Etim vede cartonașul galben.

Min.75 - O nouă modificare la oaspeți: iese Olivera, intră Balanta.

Min. 69 - Schimbare la ambele echipe: iese Cicâldău, intră Teles, la Craiova, în timp ce la Ararat iese Benny și intră Franco Carlos.

Min.69 - Rus vede și el cartonașul galben.

Min.66 - Screciu trimite o lovitură de cap care se îndrepta direct spre vinclul armenilor, însă Bravin intervine in extremis.

Min.63 - Lima îl învinge pe Popescu, dar reușita este anulată după ce sistemul VAR a detectat o poziție neregulamentară la fotbalistul oaspeților.

Min.61 - Dublă schimbare la Craiova: ies Matei și Al Hamlawi, intră Etim și Nsimba.

Min.55 - Mekvabishvili șutează din interiorul careului, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min.48 - Romanchuk vede cartonașul galben.

Min.46 - Start în repriza secundă.

Min.45+3 - Final de primă repriză în Bănie.

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 3 minute

Min.44 - Lima scapă unu la unu cu Popescu, dar portarul campioanei României blochează cu un reflex incredibil șutul acestuia.

Min.42 - Popescu respinge în corner șutul lui Lima, de la marginea careului.

Min.39 - Matei vede cartonașul galben pentru o intrare întârziată asupra lui Lima, la mijlocul terenului.

Min.37 -Șansă uriașă ratată de Craiova! Bancu i-a așezat mingea lui Baiaram, dar Bravim a intervenit excelent la șutul „decarului” oltenilor, din jurul punctului cu var.

Min.34 - GOOOL Craiova, 1-1! Bancu și Cicâldău fac un-doi, iar căpitanul oltenilor îl învinge pe Bravim cu un șut din unghi.

Min.24 - Craiova beneficiază de o lovitură liberă dintr-o poziție favorabilă, dar Cicâldău trimite peste poartă.

Min.20 - GOL Ararat Armenia, 0-1! Malis deschide scorul cu o lovitură de cap, după o centrare de pe partea dreaptă, în urma unei lovituri de colț. Fundașul oaspeților a profitat și de o neînțelegere între Mora și Popescu.

Min.13 - Matei șutează puternic, din prima, de la aproximativ 20 de metri, dar Bravim intervine și respinge mingea în lateral.

Min.7 - Mora pătrunde pe partea dreaptă, intră în careu, centrează în fața porții, însă Al Hamlawi nu ajunge la ajunge.

Min.1 - Start de meci pe „Ion Oblemenco”. Ararat Armenia a avut lovitura de început.

Echipele de start:

U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Maxim, Sava, Crețu, Băluță, Nsimba, Etim, Rădulescu, Tavares, Teles, Stefanovic, Băsceanu

Maxim, Sava, Crețu, Băluță, Nsimba, Etim, Rădulescu, Tavares, Teles, Stefanovic, Băsceanu Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Ararat Armenia: Bravim - Bueno, Bruno Wilson, Malis, Grigoryan - Oliveira, Benny, Muradyan - Serobyan, Sandro Lima, Banjaqui

Bravim - Bueno, Bruno Wilson, Malis, Grigoryan - Oliveira, Benny, Muradyan - Serobyan, Sandro Lima, Banjaqui Rezerve: Nersesyan, Ayongo, Ayvazyan, Balanta, Eloyan, Franca Carlos, Luis Felipte, Ndour, Pereira, Shaghoyan, Tera

Nersesyan, Ayongo, Ayvazyan, Balanta, Eloyan, Franca Carlos, Luis Felipte, Ndour, Pereira, Shaghoyan, Tera Antrenor: Manuel Tulipa

Arbitru : Nicholas Walsh. Asistenți : Francis Connor și Daniel McFarlane. Arbitru VAR : Andrew Dallas. Arbitru AVAR : Steven McLean

: Nicholas Walsh. : Francis Connor și Daniel McFarlane. : Andrew Dallas. : Steven McLean Stadion: „Ion Oblemenco”

Câștigătoarea dublei se califică în faza principală din Europa League, în timp ce echipa eliminată va continua în faza ligii din Conference League.

Filipe Coelho: „Vrem să scriem din nou istorie”

Oltenii lui Filipe Coelho au început aventura europeană în Liga Campionilor, unde au fost eliminați de Levski Sofia în turul doi preliminar, scor 2-3 la general.

Craiova și-a continuat apoi parcursul în Europa League, unde au trecut de KuPS, scor 3-2 la general, și au ajuns la un pas de faza ligii.

Mâine (n.r. joi) vrem să scriem din nou istorie. Suntem plini de energie și de ambiție, dar este foarte importantă și energia din tribune, mai ales că suporterii ne pot susține permanent, din prima secundă și până în ultima. Iar dorința mea personală este ca mâine să avem parte din nou de o seară extraordinară aici, pentru întregul oraș Filipe Coelho, antrenor U Craiova

Când i s-a spus că lotul Craiovei este de aproape 5 ori mai valoros decât al celor de la Ararat-Armenia, Coelho a răspuns:

„Pentru mine, acest aspect nu este important. Nu contează dacă suntem sau nu favoriți, ci contează ceea ce vom face mâine pe teren. Este un meci pe care ne dorim foarte mult să-l jucăm.

Este un meci de play-off care ne poate permite să scriem din nou istorie și vom face tot ce putem pentru a merge mai departe. Mâine este prima manșă și trebuie să încercăm să obținem un rezultat bun.

Sunt o echipă foarte, foarte bună, asta vă pot spune. Trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru pentru a merge mai departe. Nu am nicio îndoială în această privință”, a mai completat antrenorul.

Returul Craiovei din Armenia este programat o săptămână mai târziu, pe 27 august de la ora 19:00.

Tulipa: „Am eliminat deja echipe puternice”

De partea cealaltă, Manuel Tulipa a transmis că Ararat-Armenia vine la Craiova cu un plan bine stabilit.

„Echipele joacă un fotbal complet diferit. Stilul lui Filipe Coelho este foarte diferit de al meu. Craiova preferă un fotbal mai direct, mai vertical, în timp ce eu prefer jocul pozițional.

Ieri am văzut stadionul adversarilor. Este foarte mare și frumos. Sunt sigur că U Craiova profită foarte bine de avantajul terenului propriu, cu sprijinul unui număr mare de suporteri.

Pentru noi, însă, nu există o diferență fundamentală între a juca prima manșă acasă sau în deplasare. Nu ne schimbă pregătirea.

Am eliminat deja echipe puternice în această campanie de calificare, iar acele meciuri ne-au făcut mai puternici și mai experimentați, atât ca echipă, cât și individual”, a spus Tulipa, conform sportaran.com.

Înaintea începerii sezonului, am stabilit anumite obiective pentru echipă. Ținta noastră inițială era să ajungem în Conference League și am reușit deja acest lucru. Dar, pentru că am continuat să mergem înainte, obiectivul nostru s-a schimbat: acum vrem să ajungem în Europa League Tulipa, antrenor Ararat Armenia

În primul tur, campioana Armeniei a trecut de Riga FC, scor 4-3 la general.

În turul al doilea, Ararat-Armenia a eliminat-o pe Shamrock Rovers, scor 3-2 la general.

În turul al treilea, formația armeană a întâlnit-o pe Celje. Ararat-Armenia s-a impus cu 2-1 în prima manșă, dar a pierdut returul cu 0-2 și a fost eliminată, scor 2-3 la general.

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