Craiova, ce gafă! FOTO. Ararat-Armenia a deschis scorul în Bănie după o eroare imensă în apărarea oltenilor

- U Craiova - Ararat-Armenia. Oltenii lui Filipe Coelho au început cu o mare eroare meciul din manșa tur din play-off-ul Europa League.
În minutul 20 al partidei din Bănie, cei de la Ararat-Armenia au beneficiat de un corner de pe partea dreaptă.
FOTO. Gafă în apărarea Craiovei la golul lui Ararat-Armenia
Oaspeții au executat scurt lovitura de la colț, iar mingea a ajuns la Oliveira, care a centrat în careul Craiovei. Laurențiu Popescu a ieșit din poartă pentru a prinde balonul, dar a comis o gafă enormă.
În fața sa a apărut Carlos Mora, care sărise să respingă mingea cu capul! Cei doi s-au încurcat și n-au mai putut ajunge la balon.
Portarul oltenilor a sărit astfel pe sub minge, iar grecul Alexandros Malis a profitat și a înscris cu poarta goală.
Galerie foto (10 imagini)
Avantajul armenilor a durat doar 13 minute, după ce Nicușor Bancu a restabilit egalitatea și a declanșat nebunia în Bănie.
Căpitanul Craiovei a șutat la colțul scurt, după o fază de excepție cu Cicâldău.
U Craiova - Ararat-Armenia, echipele de start
- U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram
- Rezerve: Maxim, Sava, Crețu, Băluță, Nsimba, Etim, Rădulescu, Tavares, Teles, Stefanovic, Băsceanu
- Antrenor: Filipe Coelho
- Ararat Armenia: Bravim - Bueno, Bruno Wilson, Malis, Grigoryan - Oliveira, Benny, Muradyan - Serobyan, Sandro Lima, Banjaqui
- Rezerve: Nersesyan, Ayongo, Ayvazyan, Balanta, Eloyan, Franca Carlos, Luis Felipte, Ndour, Pereira, Shaghoyan, Tera
- Antrenor: Manuel Tulipa
- Arbitru: Nicholas Walsh. Asistenți: Francis Connor și Daniel McFarlane. Arbitru VAR: Andrew Dallas. Arbitru AVAR: Steven McLean
- Stadion: „Ion Oblemenco”