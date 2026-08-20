Craiova, ce gafă!  FOTO. Ararat-Armenia a deschis scorul în Bănie după o eroare imensă în apărarea oltenilor +10 foto
Foto: captură video Sport.ro.
Europa League

Craiova, ce gafă! FOTO. Ararat-Armenia a deschis scorul în Bănie după o eroare imensă în apărarea oltenilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 20:49
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 20:50
  • U Craiova - Ararat-Armenia. Oltenii lui Filipe Coelho au început cu o mare eroare meciul din manșa tur din play-off-ul Europa League.
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În minutul 20 al partidei din Bănie, cei de la Ararat-Armenia au beneficiat de un corner de pe partea dreaptă.

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FOTO. Gafă în apărarea Craiovei la golul lui Ararat-Armenia

Oaspeții au executat scurt lovitura de la colț, iar mingea a ajuns la Oliveira, care a centrat în careul Craiovei. Laurențiu Popescu a ieșit din poartă pentru a prinde balonul, dar a comis o gafă enormă.

În fața sa a apărut Carlos Mora, care sărise să respingă mingea cu capul! Cei doi s-au încurcat și n-au mai putut ajunge la balon.

Portarul oltenilor a sărit astfel pe sub minge, iar grecul Alexandros Malis a profitat și a înscris cu poarta goală.

Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro.
Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro.

Galerie foto (10 imagini)

Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro. Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro. Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro. Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro. Gafa apărării Craiovei la golul celor de la Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro.
+10 Foto
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Avantajul armenilor a durat doar 13 minute, după ce Nicușor Bancu a restabilit egalitatea și a declanșat nebunia în Bănie.

Căpitanul Craiovei a șutat la colțul scurt, după o fază de excepție cu Cicâldău.

U Craiova - Ararat-Armenia, echipele de start

  • U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Maxim, Sava, Crețu, Băluță, Nsimba, Etim, Rădulescu, Tavares, Teles, Stefanovic, Băsceanu
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Ararat Armenia: Bravim - Bueno, Bruno Wilson, Malis, Grigoryan - Oliveira, Benny, Muradyan - Serobyan, Sandro Lima, Banjaqui
  • Rezerve: Nersesyan, Ayongo, Ayvazyan, Balanta, Eloyan, Franca Carlos, Luis Felipte, Ndour, Pereira, Shaghoyan, Tera
  • Antrenor: Manuel Tulipa
  • Arbitru: Nicholas Walsh. Asistenți: Francis Connor și Daniel McFarlane. Arbitru VAR: Andrew Dallas. Arbitru AVAR: Steven McLean
  • Stadion: „Ion Oblemenco”

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