Craiova, ce gafă! FOTO. Ararat-Armenia a deschis scorul în Bănie după o eroare imensă în apărarea oltenilor

U Craiova - Ararat-Armenia. Oltenii lui Filipe Coelho au început cu o mare eroare meciul din manșa tur din play-off-ul Europa League.

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În minutul 20 al partidei din Bănie, cei de la Ararat-Armenia au beneficiat de un corner de pe partea dreaptă.

FOTO. Gafă în apărarea Craiovei la golul lui Ararat-Armenia

Oaspeții au executat scurt lovitura de la colț, iar mingea a ajuns la Oliveira, care a centrat în careul Craiovei. Laurențiu Popescu a ieșit din poartă pentru a prinde balonul, dar a comis o gafă enormă.

În fața sa a apărut Carlos Mora, care sărise să respingă mingea cu capul! Cei doi s-au încurcat și n-au mai putut ajunge la balon.

Portarul oltenilor a sărit astfel pe sub minge, iar grecul Alexandros Malis a profitat și a înscris cu poarta goală.

Avantajul armenilor a durat doar 13 minute, după ce Nicușor Bancu a restabilit egalitatea și a declanșat nebunia în Bănie.

Căpitanul Craiovei a șutat la colțul scurt, după o fază de excepție cu Cicâldău.

U Craiova - Ararat-Armenia , echipele de start

U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Maxim, Sava, Crețu, Băluță, Nsimba, Etim, Rădulescu, Tavares, Teles, Stefanovic, Băsceanu

Maxim, Sava, Crețu, Băluță, Nsimba, Etim, Rădulescu, Tavares, Teles, Stefanovic, Băsceanu Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Ararat Armenia: Bravim - Bueno, Bruno Wilson, Malis, Grigoryan - Oliveira, Benny, Muradyan - Serobyan, Sandro Lima, Banjaqui

Bravim - Bueno, Bruno Wilson, Malis, Grigoryan - Oliveira, Benny, Muradyan - Serobyan, Sandro Lima, Banjaqui Rezerve: Nersesyan, Ayongo, Ayvazyan, Balanta, Eloyan, Franca Carlos, Luis Felipte, Ndour, Pereira, Shaghoyan, Tera

Nersesyan, Ayongo, Ayvazyan, Balanta, Eloyan, Franca Carlos, Luis Felipte, Ndour, Pereira, Shaghoyan, Tera Antrenor: Manuel Tulipa

Arbitru : Nicholas Walsh. Asistenți : Francis Connor și Daniel McFarlane. Arbitru VAR : Andrew Dallas. Arbitru AVAR : Steven McLean

: Nicholas Walsh. : Francis Connor și Daniel McFarlane. : Andrew Dallas. : Steven McLean Stadion: „Ion Oblemenco”

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