Jurnaliștii de la Eurosport.fr au stabilit deja culoarele finalei olimpice la 200 de metri liber de la Los Angeles 2028. Popovici pe 4, Marchand pe 5. E frumos să lăsăm slobodă imaginația, cu ceilalți ce facem însă?

Mai sunt 2 ani până atunci, se pot întâmpla multe, inclusiv ca Statul român să achite bonusurile de performanță promise, vechi de alți 2 ani.

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Francezii visează o finală olimpică la 200 de metri liber cu Leon Marchand și cu David Popovici. Împăratul înotului contra regelui sprintului, cum sunt supranumiți cei doi. Momentul ar fi Jocurile de la Los Angeles, adică peste 2 ani. Se știu deja data și locul finalei. 25 iulie 2028, SoFi Stadium, 40.000 de spectatori.

Jurnaliștii de la Eurosport.fr, autorii jocului de imaginație, au stabilit și culoarele. 4 pentru David, 5 pentru Leon. Culoarele cele mai bune, cu precizarea că atribuindu-i culoarul 4 lui David francezii înșiși îl consideră mare favorit pe român.

Cei despre care nu știm

Până pe 25 iulie 2028 va mai curge apă multă pe Sena și pe Dâmbovița. Leon Marchand va avea atunci 26 de ani, adică va fi un înotător copt, cu o mare experiență, dar și o anumită uzură acumulată.

Mai tânăr cu 2 ani decât francezul, David va fi ceea ce se cheamă un competitor la apogeu, dar, asemenea francezului, vânat și el de rechinii tineri.

Leon Marchand vs. David Popovici, un vis îndepărtat

La Europenele de la Paris, la probele scurte, 100 și 200 liber, au apărut nume noi ca italianul Carlos D'Ambrosio, spaniolul Luka Hoek sau austriacul Christian Giefing.

În acest joc al francezilor, foarte stimulant pentru imaginație, nu se iau în considerare factorii neprevăzuți. Înotătorii enumerați mai înainte sunt astfel de elemente variabile. Alții de care nu știm încă vor apărea cel mai probabil la Los Angeles.

Cazul Nadia, Montreal ‘76 și Moscova ‘80

Presupunând că Popovici și Marchand vor fi sănătoși la ora Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, având echipe capabile să-i mențină la un nivel fizic și mental de top, rămân necunoscutele evoluției corpului uman.

Transformarea fizică a campionului român, cele 7-8 kilograme de masă musculară adăugate submarinului ușor care era David de la Tokyo 2021 și Paris 2024 au făcut parte dintr-un proces controlat, dar cred că și dintr-o evoluție naturală a fizicului său.

Posesorii de memorie sportivă își vor aduce aminte cum arăta Nadia la Montreal în 1976, la 14 ani și jumătate, și cum se prezenta Nadia la Jocurile de la Moscova 1980. Fusese trecerea șocantă de la o fetiță toată numai fibră la o domnișoară mai înaltă, care frapa prin feminitatea siluetei.

Dar Nadia în versiune Moscova nu mai era la fel de competitivă ca Nadia Montreal. Zeița copil era acum femeie. E drept că se întâmplaseră și tot felul de lucruri ciudate în viața privată a marii gimnaste, dar ideea de bază rămâne.

Cu natura nu te pui, anumite modificări morfologice ale propriului corp sunt străine de voința personală.

Statul Nordis

La întoarcerea de la Paris, David Popovici a reluat tema sprijinului pe care Statul român ar trebui să îl acorde sportivilor, precizând că el se află într-o situație privilegiată.

Mediul privat, reclame, sponsori îi asigură confortul financiar din spatele performanțelor. Tonul de acum al campionului mi s-a părut mai puțin vehement decât cu prilejuri anterioare, ceea ce mărește credibilitatea mesajului.

Poți fi de acord sau nu cu datoria materială pe care Statul ar avea-o față de sportivi. Dar în momentul în care s-au asumat niște recompense, iar acestea nu au fost achitate de cel puțin 2 ani, lucru dezvăluit de David, lucrurile nu mai sunt deloc în regulă.

Când Statul se comportă ca un Nordis, adică vezi banii din premieri cum văd cumpărătorii apartamentele, țeapa poartă sigiliul celui mai mare și mai neserios administrator.

Hop și Ciucu!

Același administrator care nu plătește premierile stipulate prin propriile hotărâri guvernamentale nu este în stare să construiască în București un bazin la standarde olimpice, un patinoar nu doar ca să se dea pleziriștii pe gheață sau una bucată sală polivalentă.

Acesta este pentru bucureșteni un vis peste ce visează francezii la finala cu Marchand și Popovici. Iar puterea locală reprezentată de primarul general Ciprian Ciucu, care la rându-i și-ar putea propune să includă în programul de investiții măcar unul dintre aceste obiective completează tabloul cu ironii ieftine la adresa FCSB-ului.

Club care de bine, de rău, condus discreționar de Gigi Becali, este totuși o entitate privată care nu mănâncă din banii contribuabililor ca feblețea dânsului CSA Steaua.

Dar miștourile nu costă nimic, nici măcar cât o scuză față de proprietarii de mașini hibride, cărora domnul Ciucu le-a tăiat gratuitatea locurilor de parcare. E probabil parte a programului pentru o capitală verde.