Cristian Geambașu David și Leon, un vis pentru mai târziu
Opinii

Cristian Geambașu David și Leon, un vis pentru mai târziu

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 18:41
  • Jurnaliștii de la Eurosport.fr au stabilit deja culoarele finalei olimpice la 200 de metri liber de la Los Angeles 2028. Popovici pe 4, Marchand pe 5. E frumos să lăsăm slobodă imaginația, cu ceilalți ce facem însă?
  • Mai sunt 2 ani până atunci, se pot întâmpla multe, inclusiv ca Statul român să achite bonusurile de performanță promise, vechi de alți 2 ani.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Francezii visează o finală olimpică la 200 de metri liber cu Leon Marchand și cu David Popovici. Împăratul înotului contra regelui sprintului, cum sunt supranumiți cei doi. Momentul ar fi Jocurile de la Los Angeles, adică peste 2 ani. Se știu deja data și locul finalei. 25 iulie 2028, SoFi Stadium, 40.000 de spectatori.

Jurnaliștii de la Eurosport.fr, autorii jocului de imaginație, au stabilit și culoarele. 4 pentru David, 5 pentru Leon. Culoarele cele mai bune, cu precizarea că atribuindu-i culoarul 4 lui David francezii înșiși îl consideră mare favorit pe român. 

Cei despre care nu știm

Până pe 25 iulie 2028 va mai curge apă multă pe Sena și pe Dâmbovița. Leon Marchand va avea atunci 26 de ani, adică va fi un înotător copt, cu o mare experiență, dar și o anumită uzură acumulată.

Mai tânăr cu 2 ani decât francezul, David va fi ceea ce se cheamă un competitor la apogeu, dar, asemenea francezului, vânat și el de rechinii tineri.

Leon Marchand vs. David Popovici, un vis îndepărtat Leon Marchand vs. David Popovici, un vis îndepărtat
Leon Marchand vs. David Popovici, un vis îndepărtat

La Europenele de la Paris, la probele scurte, 100 și 200 liber, au apărut nume noi ca italianul Carlos D'Ambrosio, spaniolul Luka Hoek sau austriacul Christian Giefing.

În acest joc al francezilor, foarte stimulant pentru imaginație, nu se iau în considerare factorii neprevăzuți. Înotătorii enumerați mai înainte sunt astfel de elemente variabile. Alții de care nu știm încă vor apărea cel mai probabil la Los Angeles. 

Cazul Nadia, Montreal ‘76 și Moscova ‘80

Presupunând că Popovici și Marchand vor fi sănătoși la ora Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, având echipe capabile să-i mențină la un nivel fizic și mental de top, rămân necunoscutele evoluției corpului uman.

Transformarea fizică a campionului român, cele 7-8 kilograme de masă musculară adăugate submarinului ușor care era David de la Tokyo 2021 și Paris 2024 au făcut parte dintr-un proces controlat, dar cred că și dintr-o evoluție naturală a fizicului său.

Posesorii de memorie sportivă își vor aduce aminte cum arăta Nadia la Montreal în 1976, la 14 ani și jumătate, și cum se prezenta Nadia la Jocurile de la Moscova 1980. Fusese trecerea șocantă de la o fetiță toată numai fibră la o domnișoară mai înaltă, care frapa prin feminitatea siluetei.

Dar Nadia în versiune Moscova nu mai era la fel de competitivă ca Nadia Montreal. Zeița copil era acum femeie. E drept că se întâmplaseră și tot felul de lucruri ciudate în viața privată a marii gimnaste, dar ideea de bază rămâne.

Cu natura nu te pui, anumite modificări morfologice ale propriului corp sunt străine de voința personală. 

Statul Nordis

La întoarcerea de la Paris, David Popovici a reluat tema sprijinului pe care Statul român ar trebui să îl acorde sportivilor, precizând că el se află într-o situație privilegiată.

Mediul privat, reclame, sponsori îi asigură confortul financiar din spatele performanțelor. Tonul de acum al campionului mi s-a părut mai puțin vehement decât cu prilejuri anterioare, ceea ce mărește credibilitatea mesajului.

Poți fi de acord sau nu cu datoria materială pe care Statul ar avea-o față de sportivi. Dar în momentul în care s-au asumat niște recompense, iar acestea nu au fost achitate de cel puțin 2 ani, lucru dezvăluit de David, lucrurile nu mai sunt deloc în regulă.

Când Statul se comportă ca un Nordis, adică vezi banii din premieri cum văd cumpărătorii apartamentele, țeapa poartă sigiliul celui mai mare și mai neserios administrator. 

Hop și Ciucu!

Același administrator care nu plătește premierile stipulate prin propriile hotărâri guvernamentale nu este în stare să construiască în București un bazin la standarde olimpice, un patinoar nu doar ca să se dea pleziriștii pe gheață sau una bucată sală polivalentă.

Acesta este pentru bucureșteni un vis peste ce visează francezii la finala cu Marchand și Popovici. Iar puterea locală reprezentată de primarul general Ciprian Ciucu, care la rându-i și-ar putea propune să includă în programul de investiții măcar unul dintre aceste obiective completează tabloul cu ironii ieftine la adresa FCSB-ului.

Club care de bine, de rău, condus discreționar de Gigi Becali, este totuși o entitate privată care nu mănâncă din banii contribuabililor ca feblețea dânsului CSA Steaua.

Dar miștourile nu costă nimic, nici măcar cât o scuză față de proprietarii de mașini hibride, cărora domnul Ciucu le-a tăiat gratuitatea locurilor de parcare. E probabil parte a programului pentru o capitală verde.

inot david popovici Leon Marchand los angeles 2028 nordis ciprian ciucu bonusuri de performanta
Știrile zilei din sport
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Superliga
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Citește mai mult
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Tenis
14:22
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Citește mai mult
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Stranieri
13:18
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Citește mai mult
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Liga Campionilor
12:13
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Citește mai mult
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:45
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
16:01
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
15:21
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Top stiri
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Tenis
13:08
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Citește mai mult
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Auto
12:37
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Citește mai mult
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Conference League
11:35
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Citește mai mult
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
B365
04:46
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
Citește mai mult
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 33 rapid 41 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share