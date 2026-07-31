Dinamo, în doliu Cine a fost Constantin Covaciu, decedat în tragicul accident de la Câmpulung » Val de mesaje de la foștii dinamoviști! Și străinii au reacționat

Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo 2, și-a pierdut viața la 58 de ani, într-un accident rutier în care a fost implicat microbuzul echipei la Câmpulung.

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Dinamo e în doliu după pierderea lui „Gogu”. Acesta făcea parte din staff-ul medical al formației conduse de Adrian Ropotan.

Dinamo, în doliu! Cine a fost Constantin Covaciu, decedat în tragicul accident de la Câmpulung

Înainte să devină maseur, Covaciu a fost fotbalist, evoluând pentru Sportul. La Dinamo a fost adus de Ioan Andone și a activat la club la toate nivelurile.

A fost la prima echipă și în cea mai neagră perioadă, în Liga 2, în staff-ul lui Ovidiu Burcă, dar și la începutul mandatului lui Zeljko Kopic. Apoi a trecut la „satelit”.

Daniel (37 de ani), fiul său, i-a urmat exemplul și a devenit maseur, cei doi lucrând în trecut împreună la Dinamo. Acum, acesta se află sub contract cu CS Dinamo.

Val de mesaje de la foștii dinamoviști! Și străinii au reacționat

După ce au aflat de tragedie, mai mulți foști jucători de la Dinamo au reacționat. Inclusiv cei străini au rămas atașați de Covaciu și au transmis mesaje de condoleanțe.

Dani Iglesias: „Nea Gogu🥺❤️Dumnezeu să te odihnească în pace🙏”

Cristi Ionescu: „Dumnezeu să te odihnească în pace, nea Gogu! 🙏💔”

Neluț Roșu: „Gogule, ai rupt inima în noi”

Adrian Caragea: „Uneori, și o scurtă interacțione este suficientă ca să îți dai seama ce fel de om ai în față. Odihnește-te în pace, nea Gogu. Vei fi ținut minte. ❤️”

Quentin Bena: „😓☝️”

Ionel Culina, fostul ofițer de presă al „câinilor”, a postat și el un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Tremură mâinile, tremură și picioarele dinamoviștilor pe care le-ai masat o viață întreagă, Gogule! Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului, Constantin Covaciu.

Dumnezeu să te odihnească! 🙏 Fii tare, Dani! Familia Dinamo este alături de Dinamo!”.

Microbuzul echipei Dinamo 2, implicat într-un grav accident rutier

Microbuzul în care se aflau 16 persoane ar fi pierdut controlul pe o porțiune în pantă, în zona restaurantului Ciobănașul din Câmpulung, după care a lovit un gard și un copac, potrivit anchetaonline.ro.

Potrivit unor surse GOLAZO.ro, echipa se cazase la un hotel din zona orașului Câmpulung, iar mâine urma să joace cu Aro Câmpulung. Microbuzul se îndrepta spre locul unde jucătorii urmau să desfășoare un antrenament.

Șoferul a suferit traumatisme craniene și se află în stare gravă. Persoana decedată se afla în dreapta șoferului și a fost declarată decedată după ce manevrele de resuscitare au eșuat. Acestea au durat 45 de minute.

În microbuz se aflau tineri cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani care joacă la Dinamo 2.

Au fost identificate 12 persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Două dintre acestea au fost găsite încarcerate în urma accidentului și au fost extrase de salvatori, fiind ulterior preluate de echipajele medicale. Una dintre victime a fost declarată decedată ulterior.

Adrian Ropotan, antrenorul echipei, s-a ales cu o fractură deschisă la nivelul mâinii și a fost transportat la spital. De asemenea, mai mulți copii au fost tăiați de cioburi și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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