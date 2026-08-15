Cristian Geambașu Sabotaj la CFR! +5 foto
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Cristian Geambașu Sabotaj la CFR!

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 19:14
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 19:14
  • Cineva din club lucrează împotriva lui Nelu Varga. Să îți sabotezi propria echipă și să faci cerere de intrare în insolvență, fără ca finanțatorul să știe, asta e prea de tot!
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Nu mai departe de ieri, alaltăieri, domnul Varga se răstea la noi cu tonul acela de ciocoi peste slugi. „M-am săturat de discuțiile astea de insolvență și faliment! Terminați odată cu prostiile. Cât voi fi eu patron la CFR, nu veți vedea clubul acesta în insolvență!”.

Toată lumea răsufla ba ușurată, ba jenată că se dusese pe fenta cu problemele financiare din Gruia. Nimeni nu a plecat neplătit de la CFR, mai spunea Varga. Nu zicea și băi fomiștilor care sunteți fomiști, dar cam așa suna.

Ioan Varga Ioan Varga
Ioan Varga

Magicul 7

Dar iată că vineri 14 august CFR a cerut (prin cine, un grup de puciști?) deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul Comercial Cluj, fix la o zi după eliminarea rușinoasă din Conference în fața lui Tromso, scor general 1-7.

Are ceva fotbalul nostru cu cifra 7, 3-7 FCSB cu Auda, 1-7 CFR cu Tromso. Normal că are, 7 este numărul deplinătății spirituale, nu al sportului cu șut, gol!

Altfel, doar așa ca să facem conversație, ce să mai crezi despre parolismul oamenilor care conduc cluburile? Și vorbim de ditamai clubul, nu despre vreo fantezie pasageră a unui primar din Ilfov sau a unui baron din nu știu ce zonă defavorizată a scumpei noastre patrii.

Vorbim despre CFR dom’le, club serios, club model de la Cluj, locul acela geografic de unde noi, miticii, primim periodic săpuneli de la ardelenii europeni, cinstiți și neclintiți.

Șumi e Șumi?

Și uite, ce ironie, că „Săpun” tocmai a aterizat la Cluj împreună cu mentorul lui Șumi. Marius Șumudică a preluat postul de antrenor și l-a cooptat ca secund pe fostul lui elev și apropiat Cristi Săpunaru.

Asta după ce tot el, Șumudică, bănuiesc că nu este vorba despre alt personaj cu același nume, refuzase să fie antrenorul fostei multiple campioane a României după ce se comunicase că el era noul antrenor.

Noul și vechiul antrenor al unei echipe care acum niște ani, nu foarte mulți, îl alunga ca pe ultimul om, îi încuia poarta. Dar posibil că în schimbul șifonării demnității antrenorul primea o sumă compensatorie. Compensațiile compensează deficitul de onoare.

Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg
Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg
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Teatru de prost gust, nu al absurdului

Ce să pricepi din toate astea? Cine e defect? Că e totuși ceva în neregulă ca un antrenor tocmai numit la o echipă care a depus cerere de intrare în insolvență să spună că are 3-4 transferuri pe țeavă?

Iar asta la un club cu datorii declarate de 36 de milioane de euro! Pentru a adânci consternarea, Șumudică ține să precizeze că n-a luat nici un ban de la noul lui club/angajator și dă de înțeles că nici nu are de gând să ia.

Îl cred, dar ce-i asta? Cine mai muncește gratis în lumea noastră? Ce-i asta? E teatrul absurdului? Ar putea fi, dar dânșii nu au citit Eugen Ionesco, bag mâna în tulumba de tocat bani publici că nu, deci de unde inspirația asta?

România lor

Craiova s-a făcut de râs calificându-se în fața unui adversar mediocru din Finlanda, FCSB s-a acoperit de ridicol necalificându-se, de asemenea CFR. Iar U Cluj, echipa primăriei lui Emil Boc, a capotat și ea din prima în preliminariile preliminariilor europene.

E așa o situație de untold nu doar la Cluj, ci în tot fotbalul acesta finanțat într-o măsură importantă din sponsorizările venite de la casele de pariuri sportive că îți vine să o iei spre meleaguri unde oamenii trăiesc normal și au preocupări simple.

Cei care dau o gheară

Seara cade peste tine o avalanșă de reclame în care românul îndemnat ipocrit să parieze responsabil vede cum bărbați și femei create cu Inteligența Artificială accesează garaje pline cu mașini de colecție și ceasuri scumpe.

Slabe șanse să ne facem bine. Dar în fond, poate că să fii bine înseamnă să fii ca ei! În România aceasta din ce în ce mai mult a „lor”, sigur. Ei, cei care dau o gheară.

CFR Cluj Marius Sumudica insolventa ioan varga
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