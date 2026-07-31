Șoferul avea 83 de ani! Poliția verifică firma de transport de la care Dinamo 2 a închiriat microbuzul. O persoană a murit +5 foto
Accidentul în care a fost implicată echipa Dinamo 2 s-a produs cu un microbuz închiriat de la o firmă locală de transport FOTO Evenimentul Muscelean
Liga 3

Șoferul avea 83 de ani! Poliția verifică firma de transport de la care Dinamo 2 a închiriat microbuzul. O persoană a murit

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 13:39
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 13:46
  • Microbuzul implicat în accidentul de vineri, de la Câmpulung Muscel, în urma căruia și-a pierdut viața maseurul echipei Dinamo 2, Constantin Covaciu (59 de ani), nu aparținea clubului Dinamo.
  • Vehiculul fusese închiriat de echipa secundă a „câinilor” pentru perioada cantonamentului de la o firmă locală de transport, care a asigurat și conducătorul auto.
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Potrivit informațiilor comunicate de IPJ Argeș, la volan se afla un bărbat de 83 de ani, din municipiul Câmpulung.

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Șoferul microbuzului implicat în accidentul cu Dinamo 2 avea 83 de ani

„Din verificările preliminare efectuate de polițiștii Biroului Rutier Câmpulung a reieșit că acesta cobora o pantă în momentul în care, din împrejurări ce urmează să fie stabilite prin cercetări, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac”, se arată în comunicatul IPJ Argeș.

Conform procedurilor, polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, precum și starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost efectuată cursa.

Separat, anchetatorii analizează și situația șoferului de 83 de ani, respectiv în ce condiții era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru a transporta persoane.

Galerie foto (5 imagini)

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
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Dinamo: „Șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului”

Dinamo a transmis, într-un comunicat oficial, că primele informații indică faptul că șoferul ar fi suferit un infarct în timp ce conducea, ceea ce ar fi dus la pierderea controlului asupra autovehiculului.

„Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului.

Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului”, a transmis clubul.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a precizat că șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza stării medicale, fiind preluat de un echipaj medical în stare de inconștiență.

Potrivit IPJ Argeș, în microbuz se aflau 18 persoane – șapte adulți și 11 minori.

Dosar penal pentru vătămare corporală și ucidere din culpă

În urma impactului, mai multe persoane au suferit leziuni și au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar un pasager în vârstă de 59 de ani a decedat.

Persoana decedată este maseurul Constantin Covaciu (59 de ani), a făcut parte din staff-ul medical al lui Kopic până în iunie 2024, când a fost schimbat cu alți maseuri.

Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Potrivit unor surse GOLAZO.ro, echipa se cazase la un hotel din zona orașului Câmpulung Muscel, iar mâine urma să joace cu Aro Câmpulung. Microbuzul se îndrepta spre locul unde jucătorii urmau să desfășoare un antrenament.

Șoferul a suferit traumatisme craniene și se află în stare gravă. Persoana decedată se afla în dreapta șoferului și a fost declarată decedată după ce manevrele de resuscitare au eșuat. Acestea au durat 45 de minute.

În microbuz se aflau tineri cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani care joacă la Dinamo 2.

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