„Am fi murit cu toții” Mărturie cutremurătoare din spital, după  tragedia de la Dinamo: „Lângă era o râpă de vreo 20 de metri”

Cristi Toma, unul dintre oamenii vechi din stafful lui Dinamo, a povestit momentele trăite în accidentul rutier produs la Câmpulung Muscel.

Microbuzul în care se aflau membri ai echipei secunde a ieșit de pe carosabil și a lovit un gard și un copac.

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În microbuz se aflau tineri cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani care joacă la Dinamo 2. Constantin Covaciu (59 de ani), maseurul echipei, a murit în urma impactului, iar alte persoane au fost transportate la spital.

Cristi Toma, primele cuvinte după accident: „Cred că i s-a blocat accelerația”

Cristi Toma se afla în partea din față a vehiculului, alături de șofer și de Constantin Covaciu.

„Tocmai ce m-au văzut doctorii din nou și sunt cu două coaste fisurate, rupte, am și contuzie la cap... De-abia pot vorbi. Sincer, poate nu mai am totul în ordine în minte.

Nu ne dăm seama cum s-a întâmplat. Cred că i s-a blocat accelerația (n.r. - șoferului), probabil, a făcut infarct de frică. Habar n-am cum am ajuns...”, a povestit Toma, conform gsp.ro.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Argeș, microbuzul era condus de un bărbat de 83 de ani.

„Știu că șoferul făcea curse cu oamenii pe-acolo, cu sătenii, era o cursă regională. În pauză, a venit și ne-a luat pe noi să ne ducă... N-am mai mers niciodată cu el, era prima dată.

N-am mai avut loc în primul microbuz, că au fost două, așa că am venit în ăsta. Plecase deja primul (n.r. - microbuzul), eu am prins în ăsta.

Eu l-am văzut că e cam bătrân, dar nu credeam că poate avea 83 de ani... Cam vira stânga, dreapta, nu prea am înțeles și am prins o pantă mare, de aceea a prins viteză mașina. Și, și... S-a izbit de copacul ăla...” , a mai spus Toma.

Cristi Toma, mărturie cutremurătoare după accident: „O creangă ne-a despărțit”

Cristi Toma a descris și momentul în care l-a văzut pe Constantin Covaciu după impact. Cei doi lucraseră împreună timp de mai mulți ani la Dinamo.

„Gogu (n.r. - Constantin Covaciu) a murit din prima, Dumnezeule... Era mort peste șofer când l-am văzut, celălalt (n.r. - șoferul) mai dădea semne de viață. A fost o creangă a pomului, de fapt, aia ne-a despărțit. Pe el l-a omorât. Totul a fost într-o fracțiune de secundă.

Eu am ieșit nu știu cum din mașină, aveam ceva rupt în mine, nu știu ce, că nu mai simțeam totul exact. Oricum, copacul ăla care l-a omorât pe Gogu a fost, dacă se poate zice așa, norocul nostru, al celorlalți.

Fiindcă lângă era o râpă, un hău, de vreo 20 de metri, am fi murit cu toții!”, a mai dezvăluit „Tomiță”.

Cristi Toma, cunoscut în club drept „Tomiță”, lucrează de mulți ani alături de echipele lui Dinamo. A fost maseur, a absolvit și o școală de asistenți medicali și a îndeplinit mai multe roluri în sprijinul jucătorilor și al staffului.

„Tomiță a fost taximetrist, apoi a fost adus ca maseur la club, a făcut și o școală de asistenți, are diplomă în acest sens. El e doctorul echipei, acum.

Tomiță e genul de om săritor, îi ajută de ani buni pe fotbaliști cu una, alta, acum joacă și acest rol, de doctor, mai ales la ce este acum la Dinamo”, au povestit jucătorii lui Dinamo în vara lui 2022.

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