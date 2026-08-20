Dan Udrea „Pregătiți-vă de Apocalipsă !”
Opinii

Dan Udrea „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 14:57
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 15:32
  • O întrebare la care FRF ar trebui să răspundă public: cum a acordat licențele de Liga 1 unor formații precum CFR și Petrolul, care după 3-4 luni au ajuns în insolvență?
  • O întrebare la care toți din fotbal ar trebui să răspundem: ce facem pentru a opri colapsul care se prefigurează în viitorul apropiat?
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„Voi credeți că e situația grea în Liga 1? Nu e doar grea, e dezastru, e nenorocire. Dar să vedeți ce e pe la Liga 2, ce condiții de anii ‘80 sunt, vestiarele sunt cele de acum 30-40 de ani. Pregătiți-vă de Apocalipsă în fotbalul românesc!”.

E o replică pe care am primit-o zilele trecute, într-o discuție pe care am avut-o cu un personaj important din fotbalul intern.

Și adevărul e că inclusiv la suprafață, dincolo de ce ascund unele echipe din punct de vedere al lipsei infrastructurii și a unor condiții minime, probleme sunt imense.

Un sfert din Liga 1 e viciată grav financiar, iar 50% din Liga 2 e alterată din perspectiva echipelor care joacă practic degeaba.

Proștii care suferă mereu sunt jucătorii. Ei nu votează!

Cel mai recent exemplu de colaps e cel al CFR-ului. De astăzi, clubul e oficial în insolvență. Primii care vor avea de suferit vor fi jucătorii. Ei sunt mereu proștii care suportă orice într-o astfel de situație.

A mișcat ceva FRF în vreo direcție pentru ca fotbaliștii să fie protejați când se intră în insolvență? Nimic! Federația n-a venit cu nimic în sprijinul inițiativei pe care AFAN a avut-o de a schimba Legea Insolvenței și de a ajuta fotbaliștii să fie asimilați unor angajați pe contracte de muncă, tocmai pentru a avea un cuvânt de spus la masa credală.

Dar jucătorii nu au voturi, deci nu sunt relevanți pentru Federație.

Cluburile sunt mereu apărate. Ele votează!

În schimb, cluburile sunt relevante pentru forul condus de Răzvan Burleanu. Nu mai departe de luna aprilie, FRF oferea licență de participare în Liga 1 și pentru CFR, dar și pentru Petrolul.

Erau validate de onor instituțiile lui Burleanu care - vezi, Doamne! - veghează asupra bunei funcționări a cluburilor. Peste 3-4 luni, aceste cluburi au cerut insolvența. Și se nasc întrebări:

  • E oare FRF complice cu aceste cluburi atunci când se acoperă deficitele financiare majore din balanța contabilă?
  • Cum e posibil ca FRF să spună că un club e OK pentru a juca în Liga 1, după care acesta să ajungă în insolvență, o procedură la care apelezi doar când ajungi în incapacitate de plată?

FRF să răspundă și să o facă pe înțelesul publicului și al jucătorilor, nu în termenii corporatiști, abureală mai pe românește, folosiți de președintele de la Casa Fotbalului.

25% din prima ligă e în colaps! Un sfert din echipe sunt oficial în pragul insuficienței respiratorii din perspectivă funcțională. O spune situația lor oficială:

  • CFR Cluj - e în insolvență
  • Petrolul - e în insolvență
  • UTA - e în concordat preventiv
  • Oțelul - e în concordat preventiv

În luna iunie, FRF spune despre Oțelul: „Situație financiară bună!”

Din informațiile pe care le am, Oțelul se pregătește să încheie concordatul, însă doar pentru a deschide procedura de insolvență.

Inclusiv președintele Cristi Munteanu a vorbit despre situația disperată în care se află clubul: dezechilibrul financiar și riscul ca, din ianuarie 2027, echipa să continue doar cu juniori.

Oțelul e în moarte clinică, practic, dar FRF o anunța ca fiind cu situație financiară bună în luna iunie. Atunci, Burleanu afișa pe site un comunicat în care împărțea echipele din Liga 1 în 3 categorii, în funcție de evaluarea financiară. Iar Oțelul era încadrată la club cu situație financiară bună. Pe ce principii? Același Burleanu ar trebui să răspundă la această întrebare.

Și tot FRF va trebui să ofere explicații despre cum Liga 2 a ajuns efectiv o bătaie de joc. Acesta nu mai este un campionat relevant, este un simulacru.

În momentul de față, 50% dintre cluburi nu au drept de promovare. Jumătate dintre echipe joacă degeaba, iar lor li se adaugă două cluburi practic în faliment: Ceahlăul și Hermannstadt.

Întrebările fără răspuns de la Liga 2

  • A făcut FRF ceva în toți acești ani pentru a-și proteja competiția de aceste cluburi care sunt de drept public? Absolut nimic.
  • A avut vreo inițiativă de a schimba Legea Sportului? Zero! A gândit vreun sistem în care aceste echipe să nu aibă acces în play-off?

Abia în acest an au luat în discuție așa ceva, dar fără o decizie aplicată. Imaginați-vă un play-off la liga secundă, să zicem, cu Poli Timișoara, Chiajna, Slatina, Gloria Bistrița, SCM Rm. Vâlcea și Șelimbăr.

Știți ce ar însemna? 10 etape și 30 de meciuri disputate degeaba, fiindcă indiferent de rezultate și de clasament, Poli și Chiajna ar promova, restul neavând acest drept.

Ar fi o rușine fără precedent, iar FRF ar fi prima vinovată că a acceptat amplificarea unei situații până la această limită, care poate aduce o competiție fără competiție. 

Nu știu dacă, într-adevăr, așa cum mi-a spus interlocutorul de zilele trecute, va veni Apocalipsa în fotbalul românesc. Sper că nu, dar ce știu sigur e că avem o Federație, dar și o Ligă, care n-au făcut nimic în toți acești ani pentru a proteja competiția și fotbaliștii.

Voturile, în schimb, au fost mereu protejate. Cluburile au primit dispense, li s-au acceptat derapajele, au fost validate financiar și chiar date ca exemplu, deși ele erau în dezechilibru grav. 

FRF și LPF au tot continuat să pozeze în binefăcători ai fotbalului, dar au lucrat în culise doar pentru a-și păstra puterea, prin intermediul cluburilor care au votat.

Însă decontul a început să vină. Un sfert de Liga 1 joacă în insolvențe și concordate preventive, jumătate din Liga 2 e competiție amicală. Așa arată un fotbal care a progresat în ultimii 12 ani, în viziunea lui Burleanu.

Realitatea versus propaganda

Apocalipsa se vede, se simte, sperie pe oricine iubește fotbalul. În schimb, în birourile de la LPF și FRF e liniște și relaxare. Acolo scaunele sunt ranforsate cu decizii ce au acoperit dezastrele financiare de la anumite cluburi care au votat și vor mai vota cum a fost și va fi nevoie. 

Concluzia e simplă. Când vreți să vedeți realitatea din fotbalul nostru, uitați-vă la situația financiară și juridică a cluburilor, dar și la volumul litigiilor în care sunt implicați fotbaliștii.

Apropo, de curând, AFAN a fost nevoită să ia o decizie incredibilă, care practic explică tot haosul din fotbal: a mai angajat avocat, pentru a face față valului tot mai mare de procese în care jucătorii își cer drepturile financiare!

În schimb, dacă vreți să auziți doar propagandă, atunci uitați-vă în gura celor de la FRF și LPF!

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