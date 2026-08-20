Șocul serii în Europa Campioana Elveției, desființată în Polonia, în play-off-ul Europa League

Lech Poznan - Thun 7-0. Campioana Elveției a suferit o înfrângere umilitoare în manșa tur a play-off-ului Europa League.

Returul va avea loc joia viitoare, pe 27 august, dar va fi un meci aproape fără miză pentru echipa antrenată de Gian-Luca Privitelli (48 de ani).

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Cele două campioane s-au duelat joi seară pe stadionul din Poznan, într-un meci în care Thun a suferit una dintre cele mai dureroase înfrângeri din istorie.

Lech Poznan - Thun 7-0 . Campioana Elveției, umilită în Europa League

Thun a început bine partida, reușind să bifeze o primă ocazie prin fundașul Jan Bamert, care a fost aproape să înscrie în urma unui corner.

După acel moment, echipa antrenată de elvețianul Gian-Luca Privitelli nu s-a mai regăsit și a început să încaseze goluri pe bandă rulantă.

Atacantul suedez Patrik Walemark (24 de ani) a deschis scorul în minutul 10 pentru Lech Poznan. După acea reușită, campioana Poloniei s-a dezlănțuit.

A mai punctat de patru ori până la pauză! Sayyadmanesh ('20), Walemark ('25), Skrzypczak ('31) și Murawski ('45) și-au trecut numele pe lista marcatorilor, iar Lech Poznan conducea cu 5-0 după prima repriză.

Cei de la Thun au început partea secundă cu moralul la pământ și, după doar 2 minute de la reluarea jocului, au încasat cel de-al șaselea gol, după reușita lui Hakans.

Golul de onoare al campioanei Elveției a venit în minutul 66, dar reușita lui Furkan Dursun a fost anulată pentru o poziție de ofsaid.

Lech Poznan a continuat să tureze motoarele și a marcat în minutul 79, prin fundașul Robert Gumny, care a stabilit și scorul final al partidei din play-off-ul Europa League, un incredibil 7-0!

Manșa secundă se va disputa joia viitoare, dar Lech Poznan și-a asigurat, practic, prezența în faza principală din Europa League. Fără îndoială, Thun își va continua parcursul european în faza ligii din Conference.

Thun are și un început modest de campionat în Elveția, cu doar o victorie obținută după trei etape.

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