U CRAIOVA - ARARAT-ARMENIA 1-1. Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre remiza din manșa tur a play-off-ului din Europa League.

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Tehnicianul portughez se așteaptă la un retur dificil, dar este încrezător în șansele elevilor săi la calificare.

U CRAIOVA - ARARAT-ARMENIA 1-1 . Filipe Coelho: „Va fi greu, dar vom merge acolo să luptăm”

„Am venit cu ideea de a câștiga meciul, să avem avantaj pentru retur. Am început bine, dar am primit gol din fază fixă.

Este vina noastră, responsabilitatea noastră și după asta cred că am reacționat bine, am avut oportunități bune de a înscrie golul cu numărul doi și am încercat tot împotriva unei echipe foarte bune.

Încă avem șansele noastre de a ne califica. Este 1-1, va fi dificil în deplasare, dar mergem cu încredere și sperăm să ne calificăm în faza ligii.

Jucăm cu o echipă experimentată, bună, dar vom încerca și avem așteptări mari. Dar înainte de asta, avem un meci în campionat, deci trebuie ca jucătorii noștri să se refacă.

Știu echipa adversă foarte bine, știu antrenorul, știu jucătorii, e o echipă diferită față de cea care a jucat cu U Cluj anul trecut. E același antrenor. Va fi greu, dar vom merge acolo să luptăm. Va fi dificil, da, dar vom da tot ce avem mai bun din nou.

Trebuie să analizez partida cu stafful tehnic, dar în momentul de față cel mai important lucru e ca jucătorii să se recupereze. Sunt foarte obosiți, am jucat multe meciuri într-o fereastră de timp foarte scurtă”, a declarat Coelho la emisiunea „Play on Sport” de la Voyo Sport 1.

Filipe Coelho: „Sunt mulțumit de Baiaram”

Coelho a vorbit și despre evoluția lui Ștefan Baiaram, care a fost din nou huiduit de fani în momentul în care a fost schimbat.

„Sunt mulțumit de el. Se luptă, încearcă să dea tot ce are mai bun. Sunt mulțumit de jucători, trebuie să fim concentrați. Referitor la Baiaram, nu am nimic să-i reproșez.

Greșelile se întâmplă. Astăzi s-au întâmplat mai multe. Sunt mulțumit de el și îl voi proteja. Știu cât lucrează, știu cât iubește clubul. Ca antrenor, sunt mulțumit de el”, a concluzionat Coelho.

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