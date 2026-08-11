„The Truthers” nu este o distopie, ci un avertisment. Lucrurile se întâmplă aievea, iar la noi, în România, ficțiunea a fost dată cu capul de pereți.

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În sensul figurativ din engleză, „The Truthers” sunt adepții teoriilor conspirației. E un joc de cuvinte aici. Truth înseamnă adevăr, deci the truthers în traducere mot a mot ar fi cei care dețin adevărul.

De fapt, lucrurile stau fix pe dos. The Truthers deghizează minciuna în hainele adevărului, o propagă și declanșează isterii în numele ei. Astfel, The Truthers devin arme letale. Pentru ei înșiși, dar mai ales pentru ceilalți.

Război contra tehnologiei de la ecranul computerului!

Un polițist pensionar se încuie în podul casei, turn de unde studiază fenomene îngrijorătoare cum ar fi experimentele malefice ale concernelor farmaceutice.

În viziunea lui, manevrele oculte ale acestor organizații ar fi posibile prin coruperea autorităților - putere locală și centrală, poliție, judecători, medici, presă.

Martin este convins că disparițiile unor copii au legătură cu forțele forțele răului întruchipate de multinaționalele Pharma. Una dintre acestea ființa de puțin timp în oraș, iar Martin, încurajat de adepții săi de pe rețelele de socializare, îi pune gând rău.

Martin face echipă cu o fostă angajată a armatei, pensionară și ea, specialistă în explozibili.

Obsesii

The Truthers este un film spaniol de 106 minute lansat în 24 iulie pe platforma Netflix.

În aparență, scenariul pleacă de la investigația unei tinere femei care consideră că moartea subită a mamei sale nu este accidentală. Detectivismul amator al lui Ruth, fiica lui Martin, merge în paralel cu acțiunile subversive ale acestuia.

Martin este bănuit de Ruth că nu este străin de moartea soției sale, Ruth este suspectată de propriul tată că s-a lăsat ea însăși o coruptă de compania farmaceutică răpitoare de copii. Două obsesii care otrăvesc relația tată-fiică.

Basta de mentiras!

Rațională, Ruth ajunge cumva la adevăr, acela că mama alcoolică a murit accidental, victimă a propriului viciu.

Martin în schimb se adâncește în cruciada lui menită a salva copiii dispăruți, presupus răpiți, supuși experimentelor de compania farmaceutică. Și trece la acțiune împreună cu tovarășa sa calificată în arme și muniții.

Ultimele imagini ale filmului sunt foarte puternice. După ce este abordată de un admirator al tatălui ei, convins că acesta nu a murit, ci este într-o misiune secretă, Ruth merge în contracurent cu niște manifestanți cu fețele acoperite de măști cu gura ferecată de două benzi adezive. Amenințători, cei din capul coloanei poartă o pancartă pe care scrie „Basta de mentiras!”. Încetați să mai mințiți!

Ambulanța neagră nu este o distopie

Lacuri cu tuneluri subterane care ajung sub clădirea concernului farmaceutic. Prin tuneluri sunt aduși copiii răpiți pentru experimente oribile cum ar fi prelevările de organe.

O societate coruptă de la vârf până la bază finanțată cu banii murdari ai multinaționalelor. Teoriile conspirației în toată splendoarea.

Un univers distopic pe care o comună de lângă Cluj l-a replicat în viața reală. S-a întâmplat zilele trecute. Povestea așa-numitei Ambulanțe negre care răpește copii este cunoscută în lumea întreagă acum. Nu puteau lipsi culoarea locală, specificul românesc.

Ne fură apa, fraților!

În loc de TNT, la Recea Cristur am avut bâte, securi, topoare, sudalme în dulcea noastră limbă. Dar esența rămâne. Ignoranța scârboasă și potențial criminală sunt identice.

Din aceeași familie, știați că sunt compatrioți convinși că debitul scăzut al Dunării nu este urmare a secetei prelungite din Europa, ci consecința deturnării apei noastre sfinte prin conducte care o transportă undeva către niște privilegiați?

Există oameni care cred așa ceva și spun și altora. Iar dacă avem naivitatea să credem că astfel de boli sociale se vindecă prin integrare pompieristică și programe educative este cam același lucru cu faptul că ne-am închipuit că scufundând 4 barje cu pietre am crește nivelul Dunării. Nu ați înțeles că apa ne este furată?