Cristian Geambașu Când începe și unde se termină filmul? 
Opinii

Cristian Geambașu Când începe și unde se termină filmul?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 14:11
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 14:18
  • „The Truthers” nu este o distopie, ci un avertisment. Lucrurile se întâmplă aievea, iar la noi, în România, ficțiunea a fost dată cu capul de pereți.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În sensul figurativ din engleză, „The Truthers” sunt adepții teoriilor conspirației. E un joc de cuvinte aici. Truth înseamnă adevăr, deci the truthers în traducere mot a mot ar fi cei care dețin adevărul.

De fapt, lucrurile stau fix pe dos. The Truthers deghizează minciuna în hainele adevărului, o propagă și declanșează isterii în numele ei. Astfel, The Truthers devin arme letale. Pentru ei înșiși, dar mai ales pentru ceilalți.

Război contra tehnologiei de la ecranul computerului!

Un polițist pensionar se încuie în podul casei, turn de unde studiază fenomene îngrijorătoare cum ar fi experimentele malefice ale concernelor farmaceutice.

În viziunea lui, manevrele oculte ale acestor organizații ar fi posibile prin coruperea autorităților - putere locală și centrală, poliție, judecători, medici, presă.

Martin este convins că disparițiile unor copii au legătură cu forțele forțele răului întruchipate de multinaționalele Pharma. Una dintre acestea ființa de puțin timp în oraș, iar Martin, încurajat de adepții săi de pe rețelele de socializare, îi pune gând rău.

Martin face echipă cu o fostă angajată a armatei, pensionară și ea, specialistă în explozibili.

Obsesii

The Truthers este un film spaniol de 106 minute lansat în 24 iulie pe platforma Netflix.

În aparență, scenariul pleacă de la investigația unei tinere femei care consideră că moartea subită a mamei sale nu este accidentală. Detectivismul amator al lui Ruth, fiica lui Martin, merge în paralel cu acțiunile subversive ale acestuia.

Cristian Geambașu Când începe și unde se termină filmul?  Cristian Geambașu Când începe și unde se termină filmul? 

Martin este bănuit de Ruth că nu este străin de moartea soției sale, Ruth este suspectată de propriul tată că s-a lăsat ea însăși o coruptă de compania farmaceutică răpitoare de copii. Două obsesii care otrăvesc relația tată-fiică.

Basta de mentiras!

Rațională, Ruth ajunge cumva la adevăr, acela că mama alcoolică a murit accidental, victimă a propriului viciu.

Martin în schimb se adâncește în cruciada lui menită a salva copiii dispăruți, presupus răpiți, supuși experimentelor de compania farmaceutică. Și trece la acțiune împreună cu tovarășa sa calificată în arme și muniții.

Ultimele imagini ale filmului sunt foarte puternice. După ce este abordată de un admirator al tatălui ei, convins că acesta nu a murit, ci este într-o misiune secretă, Ruth merge în contracurent cu niște manifestanți cu fețele acoperite de măști cu gura ferecată de două benzi adezive. Amenințători, cei din capul coloanei poartă o pancartă pe care scrie „Basta de mentiras!”. Încetați să mai mințiți!

Ambulanța neagră nu este o distopie

Lacuri cu tuneluri subterane care ajung sub clădirea concernului farmaceutic. Prin tuneluri sunt aduși copiii răpiți pentru experimente oribile cum ar fi prelevările de organe.

O societate coruptă de la vârf până la bază finanțată cu banii murdari ai multinaționalelor. Teoriile conspirației în toată splendoarea.

Un univers distopic pe care o comună de lângă Cluj l-a replicat în viața reală. S-a întâmplat zilele trecute. Povestea așa-numitei Ambulanțe negre care răpește copii este cunoscută în lumea întreagă acum. Nu puteau lipsi culoarea locală, specificul românesc.

Ne fură apa, fraților!

În loc de TNT, la Recea Cristur am avut bâte, securi, topoare, sudalme în dulcea noastră limbă. Dar esența rămâne. Ignoranța scârboasă și potențial criminală sunt identice.

Din aceeași familie, știați că sunt compatrioți convinși că debitul scăzut al Dunării nu este urmare a secetei prelungite din Europa, ci consecința deturnării apei noastre sfinte prin conducte care o transportă undeva către niște privilegiați?

Există oameni care cred așa ceva și spun și altora. Iar dacă avem naivitatea să credem că astfel de boli sociale se vindecă prin integrare pompieristică și programe educative este cam același lucru cu faptul că ne-am închipuit că scufundând 4 barje cu pietre am crește nivelul Dunării. Nu ați înțeles că apa ne este furată?

netflix The Truthers cinematografie Recea Cristur ambulanta neagra
Știrile zilei din sport
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Diverse
10:04
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Citește mai mult
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Liga Campionilor
12:08
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Citește mai mult
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Diverse
13:18
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf protejat de un lansator de rachete
Citește mai mult
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Superliga
06:45
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Citește mai mult
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
14:16
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Top stiri
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Diverse
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Citește mai mult
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Înot
13:11
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Citește mai mult
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Superliga
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Citește mai mult
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
04:24
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share