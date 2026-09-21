„Afectează imaginea clubului” VIDEO. Farul, reacție dură după ce o torță aruncată de propriii fani a lovit o mamă și un copil +6 foto
Incidentele de la Dinamo - Farul 4-0. Foto. Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Afectează imaginea clubului” VIDEO. Farul, reacție dură după ce o torță aruncată de propriii fani a lovit o mamă și un copil

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 09:12
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 09:39
  • Dinamo - Farul 4-0Clubul constănțean a reacționat după incidentele provocate de propriii suporteri pe Arena Națională.
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Fanii „marinarilor” au fost poziționați la limită, între Tribuna 1 și Peluza Nord, și au aruncat cu obiecte pirotehnice în zona VIP, unde se aflau suporteri dinamoviști.

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Farul: „Ne delimităm de astfel de acțiuni care afectează imaginea clubului”

Fiind foarte aproape unii de ceilalți, o femeie și fiul ei au fost loviți de una dintre torțe și au avut nevoie, ulterior, de îngrijiri medicale în ambulanță, suferind arsuri minore.

Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (6 imagini)

Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Ulterior, Farul și-a prezentat scuzele pentru acest incident și a transmis că se delimitează de orice acțiune de acest fel.

„Farul Constanța regretă incidentul petrecut în timpul partidei cu Dinamo, când un obiect pirotehnic aruncat de suporterii fariști a ajuns într-un sector ocupat de fani dinamoviști.

Farul Constanța transmite și pe această cale că se delimitează de astfel de acțiuni care afectează imaginea clubului.

Le mulțumim fanilor noștri pentru susținerea necondiționată arătată meci de meci, dar astfel de incidente nu fac bine nimănui și pot duce la accidente grave.

Ne cerem scuze persoanelor afectate și facem apel la responsabilitate pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete!”, a transmis Farul pe pagina oficială de Facebook.

VIDEO. Momentul în care fanii Farului au aruncat cu torțe spre zona VIP

După meci, Jandarmeria a transmis un comunicat de presă în care a oferit mai multe detalii despre incident.

„La începutul partidei de fotbal dintre Dinamo București și Farul Constanța, suporterii echipei oaspete au folosit materiale pirotehnice, respectiv torțe, fumigene și stroboscoape.

În urma folosirii acestora, o torță a fost aruncată în sectorul 143 din Tribuna 1, sector ocupat de suporteri dinamoviști.

Materialul pirotehnic a lovit două persoane, mamă și fiu, care au fost conduse la ambulanță pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cele două persoane au suferit arsuri minore la nivelul părului, nedorind să fie transportate la spital.

În continuare, sunt verificate imaginile operative în vederea identificării persoanei care a aruncat materialul pirotehnic și a dispunerii măsurilor legale care se impun față de aceasta”, au transmis forțele de ordine.

Cu victoria de duminică, Dinamo este lider după primele 10 etape, la două puncte deasupra Rapidului.

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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