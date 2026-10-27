Aroganțe înainte de Dinamo - Chindia FOTO. Cluburile s-au războit prin imagini generate cu AI. Cum au reacționat fanii

Chindia Târgoviște a venit cu replica pentru Dinamo, după postarea publicată de „câini” pe rețelele de socializare înainte de meciul din etapa #2 a Cupei României.

Partida se joacă miercuri, de la ora 19:00, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Luni dimineață, Dinamo a publicat pe rețelele de socializare un afiș de prezentare al meciului cu Chindia Târgoviște.

Aroganțe înainte de Dinamo - Chindia

Imaginea de pe Facebook înfățișează un picior de câine care strivește Turnul Chindiei, unul dintre simbolurile orașului din județul Dâmbovița.

FOTO Facebook/Dinamo București

„Drăguță imaginea, dar neinspirată! Sunteți oameni educați, intelectuali, nu era cazul să simulați zdrobirea Turnului Chindiei. Nu uitați că Târgoviște a fost capitală mult înainte de București. Este un simbol național, nu doar local. P.S. sunt dinamovist și nu mă interesează deloc echipa locală”, a comentat un suporter.

La aproximativ trei ore distanță, a venit și replica târgoviștenilor.

Chindia a publicat, la rândul său, un afiș de prezentare a partidei, în oglindă cu cel al dinamoviștilor. De această dată, însă, Turnul Chindiei apare intact, iar stema clubului este și ea prezentă.

„Puteți încerca. Turnul nu cade”, este mesajul care apare pe afiș.

FOTO Facebook/Chindia Târgoviște

„Bă, super tare replica asta... o zice un dinamovist”, a comentat un alt suporter.

Înaintea confruntării directe, Dinamo este lider în Grupa D a Cupei României, cu 3 puncte, după prima etapă. Chindia este pe 5, cu 0 puncte. Partida se va disputa pe Arena Națională.

Dinamo a vrut să joace pe Arc meciul cu Chindia, cu discount, conform prosport.ro, dar nu l-a obținut.

„Câinii” voiau să plătească jumătate din suma de 15.000 de euro, cât costă închirierea arenei din centrul Capitalei, dar au fost refuzați.

Grupa D a Cupei României, etapa #2

Miercuri, 28 octombrie: Sporting Liești – FC Bacău (15:00, www.frf.tv), Dinamo – Chindia Târgoviște (19:00, Prima Sport, Digi Sport)

(15:00, www.frf.tv), (19:00, Prima Sport, Digi Sport) Joi, 29 octombrie: FC Voluntari – Universitatea Craiova (19:00, Prima Sport, Digi Sport)

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 1 3 2. U Craiova 1 3 3. FC Voluntari 1 3 4. FC Bacău 1 0 5. Chindia Târgoviște 1 0 6. Sporting Liești 1 0

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