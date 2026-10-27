Revine Cristiano Ronaldo! Anunțul făcut de presa din Portugalia, la o lună de la scandalul cu selecționerul Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO
Liga Națiunilor

Revine Cristiano Ronaldo! Anunțul făcut de presa din Portugalia, la o lună de la scandalul cu selecționerul Jorge Jesus

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 18:49
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 18:50
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) se află pe lista preliminară a Portugaliei pentru partidele din luna noiembrie, cu Danemarca și Țara Galilor, din Liga Națiunilor.
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Pe 30 septembrie, starul lusitan părăsea cantonamentul naționalei în urma unui conflict cu selecționerul, reproșându-i lui Jorge Jesus că nu și-a respectat promisiunea și l-a lăsat pe banca de rezerve la meciul cu Norvegia, scor 2-1.

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Cristiano Ronaldo, pe lista preliminară a Portugaliei pentru meciurile din luna noiembrie

Ulterior, Comisia de Disciplină a FPF l-a suspendat pe Ronaldo pentru 30 de zile și l-a amendat cu 255 de euro. CR7 va putea juca însă la ultimele două meciuri ale Portugaliei din Liga Națiunilor.

Jorge Jesus ar urma să anunțe lotul final pentru partidele cu Danemarca și Țara Galilor la sfârșitul săptămânii viitoare.

Printre alegerile selecționerului se numără și Cristiano Ronaldo, căpitanul obișnuit al naționalei Portugaliei, scrie rtp.pt.

După primele 4 partide din grupa A4, câștigătoarea ediției precedente din Liga Națiunilor are maximum de puncte și este ca și calificată în sferturile de finală ale competiției.

Ronaldo a fost titular doar în primul meci, 1-0, cu Țara Gallilor. A avut un gol anulat.

Rezultatele Portugaliei din Liga Națiunilor

  • Portugalia - Țara Galiilor 1-0
  • Norvegia - Portugalia 1-2
  • Danemarca - Portugalia 2-4
  • Portugalia - Norvegia 2-1

Clasamentul în Liga A, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Portugalia412
2. Danemarca46
3. Țara Galilor43
4. Norvegia43

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