Veste bună pentru Dinamo Nuno Campos a anunțat că poate conta din nou pe unul dintre jucătorii săi de bază

Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat că Alexandru Musi (22 de ani) este pregătit să revină în lot după accidentarea suferită în septembrie.

Dinamo o întâlnește pe UTA duminică, 1 noiembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #14 din Liga 1.

Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Dinamo ocupă primul loc în Superliga, cu 30 de puncte după 13 meciuri. Rapid are același număr de puncte, dar a disputat un meci în plus.

Nuno Campos anunță revenirea lui Alexandru Musi: „Ne bucurăm că este din nou alături de noi”

Campos a confirmat că Alexandru Musi poate reveni în lotul echipei. Ultimul său meci a fost pe 5 septembrie, în victoria cu FCSB, scor 2-1.

„O să vă dau o veste, pentru că știu că vă plac veștile. Musi revine. A lipsit din lot înaintea pauzei pentru echipele naționale, după cum știți, și ne bucurăm că este din nou alături de noi.

Vom vedea cum va fi cu Musi. Trebuie să jucăm ca o echipă, ca întotdeauna. Acesta este cel mai important lucru. Putem fi mai puternici dacă jucăm împreună.

Toți jucătorii sunt motivați și concentrați pentru acest meci și cred că suntem pregătiți pentru o partidă dificilă.

Fotbaliștii vor afla cine va juca, dar nu voi spune aici echipa de start. Musi va fi, cu siguranță, o opțiune pentru noi”, a explicat antrenorul dinamoviștilor.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

Nuno Campos, despre meciul cu UTA: „Trebuie să avem răbdare”

Antrenorul lui Dinamo se așteaptă la o confruntare dificilă, în condițiile în care UTA vine după două victorii consecutive în campionat.

„Va fi un meci greu, pentru că UTA a câștigat ultimele două partide din campionat. Sunt motivați să joace împotriva noastră. Atacă și se apără bine.

Trebuie să ne concentrăm asupra lucrurilor pe care le avem de făcut, să avem răbdare pentru a găsi spațiile de care avem nevoie și să fim pregătiți și pentru momentele în care pierdem mingea”, a spus Campos.

Nuno Campos, întrebat despre revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo

O altă temă abordată la conferință a fost posibila revenire a lui Florin Răducioiu (56 de ani) în cadrul clubului.

Fostul internațional român se află în discuții cu conducerea lui Dinamo pentru ocuparea unei funcții administrative.

„Toți cei care vor să lucreze pentru club și să-l ajute sunt bineveniți. Îi vom primi cu brațele deschise, așa cum am fost primit și eu.

Clubul are mulți oameni care pot fi de mare ajutor, iar acesta este un lucru foarte bun. Arată cât de importantă este istoria lui Dinamo și cât de mare este clubul pe care îl reprezentăm”, a declarat portughezul.

Nuno Campos, despre lupta pentru titlu: „Dacă jucăm ca o echipă, putem învinge pe oricine”

Întrebat dacă simte o presiune suplimentară după ce Rapid a ajuns la același număr de puncte, Campos a explicat:

„Nu simțim presiune din exterior, pentru că presiunea începe de la noi. Ne impunem singuri să intrăm pe teren pentru a câștiga și să ne antrenăm în fiecare zi cu maximum de efort.

Vrem să construim ceva important pentru viitor, să creștem și să ne îmbunătățim jocul. Aceasta este presiunea pe care o avem în fiecare zi.

Am încredere că putem câștiga fiecare meci. Jucătorii mei au arătat până acum că muncesc foarte mult.

Va veni și ziua în care vom pierde. Sper să fie cât mai târziu, nu acum. Dar este important să ne concentrăm asupra lucrurilor pe care le putem îmbunătăți”, a transmis antrenorul.

În fotbal nu există secrete. Munca este cea mai bună cale pentru a realiza lucruri importante. Jucătorii muncesc foarte mult, iar suporterii ne ajută și ei enorm să câștigăm meciuri. Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo

Martin Pascual, despre revenirea lui Musi și obiectivele lui Dinamo

Prezent și el la conferința de presă, Pascual, care a marcat 5 goluri în 12 meciuri în acest sezon, a fost întrebat despre contribuția sa în atac.

„Îmi place să fiu fundaș, dar adversarii nu se așteaptă la mine. La fazele fixe pot să dau tot ce am mai bun.

Înainte să devin profesionist, marcam destul de multe goluri. După aceea, nu am mai avut la fel de multe oportunități. În fiecare an aveam cam cinci sau șase ocazii clare de a înscrie”, a explicat acesta.

Fundașul a salutat revenirea lui Alexandru Musi.

Musi este un jucător extraordinar și suntem foarte bucuroși că recuperarea lui a decurs atât de bine. Nu știu dacă va juca, dar se simte mult mai bine și ne bucurăm că este din nou alături de noi Marin Pascual

În privința obiectivelor echipei, Pascual nu a exclus câștigarea campionatului sau a Cupei României.

„Toate echipele care participă în campionat și în Cupă au șanse să câștige aceste competiții. Noi trecem printr-o perioadă foarte bună și avem încredere, dar vrem să luăm fiecare meci pe rând.

Cu UTA mă aștept la un meci foarte greu din punct de vedere fizic, la un nivel ridicat. Am încredere în echipă, ne pregătim foarte bine și vrem să continuăm seria rezultatelor bune”, a încheiat fundașul lui Dinamo.

VIDEO. Golul marcat de Martin Pascual în Sepsi - Dinamo 0-2

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