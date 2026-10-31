Diana Șucu, atac la Pancu? Mesajul lung transmis după declarațiile antrenorului despre Andrei Șucu +11 foto
Diana Șucu. Foto: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Diana Șucu, atac la Pancu? Mesajul lung transmis după declarațiile antrenorului despre Andrei Șucu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 14:02
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 14:02
  • Diana Șucu a publicat un mesaj despre fiul său, Andrei (17 ani), după ce tânărul fotbalist a fost titularizat în premieră la Rapid, în victoria cu Csikszereda, scor 2-0.
  • Tehnicianul Daniel Pancu (49 de ani) l-a înlocuit la pauză, după o primă repriză în care nu a reușit să se impună.
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La finalul meciului, antrenorul giuleștenilor a explicat că mijlocașul mai are nevoie de experiență pentru a evolua constant la nivelul primei ligi.

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Diana Șucu, mesaj după debutul ca titular al fiului său la Rapid!

Pancu a vorbit și despre nemulțumirea tânărului față de minutele primite, pe care a pus-o pe seama vârstei: „La 17 ani, toți ne vedem Mihai Viteazul și Superman la un loc”, a declarat tehnicianul.

După meci, Diana Șucu a publicat un mesaj despre fiul său, Andrei, în care a folosit o comparație cu un tort pentru a explica dorința acestuia de a primi o șansă la Rapid.

„Oare câți dintre noi, adulți sau copii, am deschide frigiderul, am vedea două torturi superbe, știind că sunt ale familiei noastre și, într-o măsură, și ale noastre, și am avea răbdarea să așteptăm să ne vină rândul să gustăm?

Poate că primul impuls ar fi să ne dorim un tort întreg. E al nostru, al familiei noastre… Și totuși, uneori, îți dorești doar să guști.

Nici măcar o felie. Doar o îmbucătură mică, atât cât să-i simți gustul, să-i descoperi aromele și să înțelegi ce ingrediente îl fac atât de special”, a scris Diana Șucu.

FOTO. Pasa ratată de Andrei Șucu în Rapid - Csikszereda 2-0

Pasa direct în aut trimisă de Andrei Șucu Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpeg
Pasa direct în aut trimisă de Andrei Șucu Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpeg

Galerie foto (11 imagini)

Basarab Panduru și Ovidiu Herea s-au amuzat pe seama lui Andrei Șucu Foto captură VIDEO Prima Sport (1).jpg Basarab Panduru și Ovidiu Herea s-au amuzat pe seama lui Andrei Șucu Foto captură VIDEO Prima Sport (4).jpg Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (1).jpeg Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (2).jpeg Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (3).jpeg
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Andrei Șucu marcase deja primul său gol pentru Rapid pe 18 septembrie, în victoria cu FC Argeș, scor 3-1. Introdus în minutul 90+4, tânărul fotbalist a înscris la doar câteva secunde după intrarea pe teren și a stabilit scorul final.

„A muncit, s-a antrenat și și-a dorit să afle unde se află cu pregătirea lui. Acea mică îmbucătură însemna și o întrebare sinceră: cât am învățat și cât mai am de învățat?”, a continuat ea.

VIDEO. Primul gol marcat de Andrei Șucu în Liga 1

Diana Șucu: „Mai știm să privim cu îngăduință un început?”

În mesajul său, Diana Șucu a făcut apel la înțelegere față de tinerii care încearcă să-și găsească locul în fotbalul profesionist.

„Copiii noștri nu visează cu toții să fie Mihai Viteazul ori Neil Armstrong. Au însă visurile lor, un țel și multă dorință.

Vor să încerce, să înțeleagă prin propria experiență, să parcurgă fiecare etapă și să descopere ce mai au de construit în ei. Iar pentru a te pune la încercare, sub privirile atâtor oameni, îți trebuie curaj, demnitate și puterea de a rezista.

Mă întreb dacă noi, oamenii mari, mai știm să privim cu îngăduință un început. Dacă mai avem răbdarea să vedem munca din spatele unei încercări și modestia unui tânăr care acceptă să afle cât mai are de învățat.

Uneori, un strop de înțelegere îl poate ajuta să facă următorul pas”, a transmis soția lui Dan Șucu.

A fost o presiune mare pe un copil, dar care nu e doar un copil de 18 ani, pentru că e băiatul patronului. Adică se schimbă. Nu e o situație dificilă, doar că trebuie să înțeleagă. Adică dacă până acum nu a înțeles, cred că după jocul de azi va înțelege foarte bine cum stau lucrurile la fotbalul profesionist, plus presiunea de la Rapid și adversitatea din partea adversarilor. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului

În încheiere, aceasta i-a transmis fiului său să continue să muncească, indiferent de dificultăți.

„Asta îi doresc: să poată auzi ce îi este de folos, să învețe și să meargă înainte, păstrându-și sufletul bun.

Iar eu, ca mamă, știu câtă răbdare, câtă muncă și câtă speranță au încăput în acea mică îmbucătură”.

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