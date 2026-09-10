Un rival i-a recomandat Dinamo Jucătorul care-i va lua locul lui Cîrjan în primul 11 a dezvăluit cum și-a luat informațiile despre roș-albi

Diogo Pinto, 27 de ani, a debutat la Dinamo în meciul cu Corvinul, 1-1 la Arad, iar vineri seară are cele mai mari șanse să fie titular în locul lui Cătălin Cîrjan, eliminat în derby-ul cu FCSB

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Fotbalistul portughez venit vara aceasta de la Olimpija Ljubljana spune că derby-ul în care a jucat aproape toată repriza secundă i-a arătat dimensiunea și importanța clubului.

Diogo Pinto: „După discuția cu Matos am fost mai interesat să vin”

„Mă simt mai bine în fiecare azi, am stat pe margine o perioadă și mă bucur că pot să joc din nou. E incredibil. Toată lumea din club mă ajută, mă simt grozav.

Am înțeles de la început, dar după derby cu atât mai mult, despre ce înseamnă să fii la Dinamo. Știu că a fost un meci important pentru toată lumea, acum îmi dau seama cât de mare este acest club, cu siguranță.

Atmosfera a fost extraordinară, n-am cuvinte! Am avut noroc că a ajuns și familia mea cu o zi înainte și au experimentat și ei atmosfera, una cu totul diferită față de orice alt meci pe care l-am jucat. A fost incredibil să avem atâția fani alături de noi, foarte special”, a spus Pinto.

Lusitanul a precizat și cine i-a dat informații despre club, când a primit oferta „câinilor”:

„Am un prieten bun care joacă la FC Argeș, Ricardo Matos, el mi-a povestit puțin despre Dinamo. El știe din exterior, normal, dar mi-a zis că e un club mare.

Mi-a vorbit și despre campionat în sine. După aceea cu siguranță am fost mai interesat să vin.

(n.r. Ți-a zis și că-i place să dea gol cu Dinamo?) Da, da, mi-a spus (râde), dar nu anul acesta, nu anul acesta!”.

Ricardo Matos este autorul golului din meciul Dinamo - FC Argeș 0-1, în finalul sezonului regular 25/26, victorie care a trims-o pe FCSB în play-out.

Alte declarații ale lui Diogo Pinto:

„Mă simt confortabil ca număr 10, extremă, în spatele atacantului, îmi place să joc ofensiv, să creez spații, să dau pase-cheie, să șutez, dar și să ajut echipa defensiv. Pot face orice e nevoie ca să-mi ajut echipa”

„Despre mine, ca om, pot spune că sunt foarte relaxat, familist, cu frică de Dumnezeu, am multe valori tradiționale, legate de familie”

„Nu am vorbit despre titlu când am venit și obiective. E un sezon lung și trebuie să fim concentrați. Suntem pe un loc bun, dar dacă scădem nivelul putem cădea rapid. Trebuie să menținem ritmul, fiecare săptămână e ca o finală de Ligă”

„Cristiano a fost mereu un model pentru mine. Ca idoli îi am pe Ronaldinho, Neymar. Și Messi e o nebunie de jucător”

„Am venit aici acum aproximativ 12-13 ani la un turneu, când eram copil. E singura mea experiență legată de România. Am fost la Brașov, a fost ok, dar nu-mi amintesc foarte multe. Nu am jucat niciodată alături de români”

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