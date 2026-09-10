Un rival i-a recomandat Dinamo  Jucătorul care-i va lua locul lui Cîrjan în primul 11 a dezvăluit cum și-a luat informațiile despre roș-albi +51 foto
Diogo Pinto
Superliga

Un rival i-a recomandat Dinamo Jucătorul care-i va lua locul lui Cîrjan în primul 11 a dezvăluit cum și-a luat informațiile despre roș-albi

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 14:57
  • Diogo Pinto, 27 de ani, a debutat la Dinamo în meciul cu Corvinul, 1-1 la Arad, iar vineri seară are cele mai mari șanse să fie titular în locul lui Cătălin Cîrjan, eliminat în derby-ul cu FCSB
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Fotbalistul portughez venit vara aceasta de la Olimpija Ljubljana spune că derby-ul în care a jucat aproape toată repriza secundă i-a arătat dimensiunea și importanța clubului.

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Diogo Pinto: „După discuția cu Matos am fost mai interesat să vin”

„Mă simt mai bine în fiecare azi, am stat pe margine o perioadă și mă bucur că pot să joc din nou. E incredibil. Toată lumea din club mă ajută, mă simt grozav.

Am înțeles de la început, dar după derby cu atât mai mult, despre ce înseamnă să fii la Dinamo. Știu că a fost un meci important pentru toată lumea, acum îmi dau seama cât de mare este acest club, cu siguranță.

Atmosfera a fost extraordinară, n-am cuvinte! Am avut noroc că a ajuns și familia mea cu o zi înainte și au experimentat și ei atmosfera, una cu totul diferită față de orice alt meci pe care l-am jucat. A fost incredibil să avem atâția fani alături de noi, foarte special”, a spus Pinto.

Lusitanul a precizat și cine i-a dat informații despre club, când a primit oferta „câinilor”:

„Am un prieten bun care joacă la FC Argeș, Ricardo Matos, el mi-a povestit puțin despre Dinamo. El știe din exterior, normal, dar mi-a zis că e un club mare.

Mi-a vorbit și despre campionat în sine. După aceea cu siguranță am fost mai interesat să vin.

(n.r. Ți-a zis și că-i place să dea gol cu Dinamo?) Da, da, mi-a spus (râde), dar nu anul acesta, nu anul acesta!”.

  • Ricardo Matos este autorul golului din meciul Dinamo - FC Argeș 0-1, în finalul sezonului regular 25/26, victorie care a trims-o pe FCSB în play-out.
Un rival i-a recomandat Dinamo  Jucătorul care-i va lua locul lui Cîrjan în primul 11 a dezvăluit cum și-a luat informațiile despre roș-albi Un rival i-a recomandat Dinamo  Jucătorul care-i va lua locul lui Cîrjan în primul 11 a dezvăluit cum și-a luat informațiile despre roș-albi

Alte declarații ale lui Diogo Pinto:

  • „Mă simt confortabil ca număr 10, extremă, în spatele atacantului, îmi place să joc ofensiv, să creez spații, să dau pase-cheie, să șutez, dar și să ajut echipa defensiv. Pot face orice e nevoie ca să-mi ajut echipa”
  • „Despre mine, ca om, pot spune că sunt foarte relaxat, familist, cu frică de Dumnezeu, am multe valori tradiționale, legate de familie”
  • „Nu am vorbit despre titlu când am venit și obiective. E un sezon lung și trebuie să fim concentrați. Suntem pe un loc bun, dar dacă scădem nivelul putem cădea rapid. Trebuie să menținem ritmul, fiecare săptămână e ca o finală de Ligă”
  • „Cristiano a fost mereu un model pentru mine. Ca idoli îi am pe Ronaldinho, Neymar. Și Messi e o nebunie de jucător”
  • „Am venit aici acum aproximativ 12-13 ani la un turneu, când eram copil. E singura mea experiență legată de România. Am fost la Brașov, a fost ok, dar nu-mi amintesc foarte multe. Nu am jucat niciodată alături de români”
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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