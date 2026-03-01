FC Argeș a câștigat duelul cu Dinamo, scor 1-0, în etapa #29 a Ligii 1 și și-a asigurat prezența în play-off.

După victoria argeșenilor, campioana FCSB nu mai are nicio șansă la calificarea în TOP 6.

Începutul de partidă a fost unul dinamic, cu atacuri ale ambelor formații, fără însă ca acestea să se materializeze. Pe final de repriză, Dinamo a preluat controlul partidei, dar nu a reușit să înscrie.

În repriza secundă, deși Dinamo a părut echipa mai energică, FC Argeș a preluat controlul jocului și, în minutul 75, a marcat golul care a dus-o în play-off-ul Ligii 1.

Ricardo Matos a primit mingea în careu, a preluat cu piciorul stâng, iar din voleu a trimis o torpilă cu dreptul fix în poarta lui Epassy.

Ulterior, Dinamo a atacat în valuri cu scopul de a obține egalarea, trupa lui Kopic fiind însă neputincioasă.

Astfel, ca urmare a acestui rezultat, știm configurația play-off-ului Ligii 1: U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

Min. 86 - Ricardo Matos, marcatorul golului, părăsește terenul, fiind înlocuit de Rădescu.

Min. 78 - FC Argeș face și ea o înlocuire. A ieșit Adel Bettaieb și a intrat Robert Moldoveanu.

Min. 76 - Alte două înlocuiri la Dinamo. Au ieșit Soro și Sivis, fiind înlocuiți de Milanov și Ikoko.

Min. 75 - După un corner din partea stângă, Ricardo Matos înscrie un gol superb. Portughezul a primit mingea în aer, a preluat cu piciorul stâng și a șutat cu dreptul, învingându-l pe Devis Epassy.

Min. 70 - Ocazie imensă pentru FC Argeș. Nou intratul Yanis Pîrvu a trimis puțin pe lângă poarta lui Epassy.

Min. 68 - Schimbare și la FC Argeș. A părăsit terenul Claudiu Micovschi, fiind înlocuit de Yanis Pîrvu.

Min. 66 - Alexandru Musi părăsește terenul, fiind înlocuit de Tarbă, fotbalist aflat la debut în tricoul lui Dinamo. De asemenea, a părăsit terenul și Armstrong, în locul său fiind introdus Cristian Mihai.

Min. 63 - Căbuz reușește o nouă intervenție bună. Portarul lui FC Argeș a respins o lovitură periculoasă de cap expediată de Stoinov.

Min. 57 - Cătălin Cîrjan a șutat puternic peste poartă.

Min. 51 - După un sprint, Mamoudou Karamoko a picat pe gazon și a acuzat durerei, motiv pentru care acesta a fost înlocuit de Alex Pop. Atacantul „câinilor” a fost scos pe targă.

Min. 46 - S-a reluat partida.

Pauză pe Arena Națională!

Min. 45+2 - Dinamo beneficiază de o lovitură liberă din partea dreaptă. Armstrong a șutat puternic, în fața porții, balonul fiind prins fără probleme de Cătălin Căbuz.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim două minute.

Min. 41 - Raul Opruț este sancționat cu cartonaș galben pentru un fault în apropierea careului. Claudiu Micovschi a executat, dar arbitrul a dictat fault în atac.

Min. 39 - O nouă ocazie mare pentru Dinamo. Soro i-a pasat lui Karamoko, cel care era singur în mijlocul careului. Atacantul francez a trimis puternic spre poartă, dar balonul a lovit bara.

Min. 37 - După o centrare foarte bună expediată de Armstrong, Musi a reluat prost spre poartă și a ratat șansa de a deschide scorul pe Arenă.

Min. 30 - FC Argeș atacă în aceste momente, în încercarea de a deschide scorul pe Arena Națională.

Min. 22 - Cătălin Căbuz reușește o intervenție miraculoasă. Karamoko a șutat puternic, cu efect, dar portarul lui FC Argeș a reușit să îndepărteze mingea în corner, din zona vinclului.

Min. 19 - Cele două echipe au scăzut ritmul arătat în primele minute ale partidei. În acest moment ambele formații caută să creeze atacuri poziționale.

Min. 8 - Epassy o salvează pe Dinamo. Matos a șutat la poartă, camerunezul a respins direct la Claudiu Micovschi, cel care a trimis spre poartă. Epassy a reușit să rețină, ținându-și poarta intactă.

Min. 3 - Cătălin Cîrjan șutează puternic la poartă, dar Căbuz reușește să respingă.

Min. 1 - A început partida de pe Arena Națională. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a fost premiat, după ce a ajuns la meciul 100 în Liga 1.

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi Rezerve : Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Târbă, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Târbă, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Andrei Mărginean, mijlocașul lui Dinamo, nu este pe foaia de joc, după ce s-a operat de apendicită chiar în ziua meciului cu FC Argeș.

FC Argeș : Căbuz - Tofan , Sadriu, Tudose, Briceag - Borta, Sierra, Rață - Micovschi, Matos, Bettaieb

: Căbuz - Tofan , Sadriu, Tudose, Briceag - Borta, Sierra, Rață - Micovschi, Matos, Bettaieb Rezerve : Straton, Oancea, Garutti, Bușe, Seto, Rădescu, Blagaic, Y. Pîrvu, R. Moldoveanu, Brobbey, Idowu, I. Moldovan

: Straton, Oancea, Garutti, Bușe, Seto, Rădescu, Blagaic, Y. Pîrvu, R. Moldoveanu, Brobbey, Idowu, I. Moldovan Antrenor: Bogdan Andone

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș)

Marian Barbu (Făgăraș) A1: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea)

Marius Badea (Râmnicu Vâlcea) A2: Laszlo-Imre Bucsi (Sfântu Gheorghe - Covasna)

Laszlo-Imre Bucsi (Sfântu Gheorghe - Covasna) Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari - Ilfov)

Sorin Costreie (Voluntari - Ilfov) Arbitru AVAR: Valentin Porumbel (Oltenița - Călărași)

Valentin Porumbel (Oltenița - Călărași) Observator arbitri: Vasile Bratu (Slobozia - Ialomița)

Vasile Bratu (Slobozia - Ialomița) Stadion: Arena Națională (București)

Zeljko Kopic: „Nu aș fi mulțumit cu o înfrângere”

Înaintea duelului de pe Arena Națională au apărut tot felul de speculații conform cărora Dinamo s-ar putea da la o parte și ar lăsa-o pe FC Argeș să se impună pentru a elimina-o pe FCSB în cursa pentru play-off.

Chestionat pe marginea acestui subiect, Zeljko Kopic a declarat că Dinamo nu va accepta niciodată jocuri de culise.

„Nu aș fi niciodată mulțumit cu o înfrângere, nu așa gândesc, în primul rând din punct de vedere profesional, în al doilea rând pentru ceea ce înseamnă Dinamo, în al treilea rând pentru jucătorii mei și pentru tot ce facem.

Ce facem este pentru a câștiga fiecare meci. Sigur, în unele meciuri vei juca mai bine, în unele nu vei fi în cea mai bună formă, dar ne pregătim doar pentru a câștiga meciurile, nu contează ce se întâmplă în jur”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă, citat de digisport.ro.

Bogdan Andone: „Vom aborda jocul cu încredere și cu dorinţa de a câștiga”

Bogdan Andone s-a declarat optimist înaintea duelului. Antrenorul celor de la FC Argeș va fi suspendat pentru această partidă și nu își va putea ajuta echipa de pe bancă, în urma eliminării suferite etapa trecută, în succesul cu Farul (1-0).

„Am urmărit meciul Dinamo - Rapid, dar până la urmă este problema lor. Noi trebuie să rămânem concentrați pe ceea ce avem noi de făcut pe Arena Națională. Va fi un joc despre atitudine, despre miza punctelor și despre capacitatea noastră de a fi conectați la importanța momentului

Băieții au avut mereu o mentalitate corectă, de învingători. Au arătat că se pot ridica după meciuri pierdute și că au calitate. Vom aborda jocul cu încredere și cu dorința de a câștiga”, a declarat Bogdan Andone.

Dinamo - FC Argeș, cele mai interesante detalii

19 octombrie 2025, Dinamo - Rapid 0-2: a fost singura înfrângere suferită de elevii lui Zeljko Kopic în campionatul curent pe teren propriu, în rest au opt victorii și cinci remize.

Piteștenii au câștigat șase dintre cele 14 deplasări din sezonul în curs, iar de alte două ori au terminat la egalitate.

60,1% este media posesiei dinamoviștilor din primele 28 de runde, locul 1 la acest capitol (FC Argeș - 42,4 %).

FC Argeș este formația cu cele mai multe goluri marcate pe contraatac - 14.

Dinamo este singura echipă care nu a primit gol din afara careului mare.

La finalul etapei precedente, gruparea argeșeană avea cele mai multe meciuri fără gol încasat - 13 (Dinamo - 12).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 94 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 55 de ori s-au impus bucureștenii, de 26 de ori au câștigat piteștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 46 jocuri - 38 victorii Dinamo - două remize - 6 succese FC Argeș.

Primul duel a avut loc pe 20 august 1961, Dinamo Piteşti - Dinamo București 3-4 şi a consemnat debutul argeşenilor în Divizia A. Au marcat Fl. Halagian, V. Lovin - dublă, respectiv Constantin Frăţilă, Vasile Alexandru, Gheorghe Ene - dublă. Pentru bucureşteni, acel joc avea să dea startul celei mai bune perioade interne, singura în care au câştigat patru titluri la rând (1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965).

Întâia victorie din contul piteştenilor în campionat a venit pe 26 septembrie 1965, 2-1 pe teren propriu, meci în care Nicolae Dobrin a deschis scorul în primul minut.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat pe 19 iunie 1974, Dinamo - FC Argeş 7-0. În ciuda succesului categoric reuşit de bucureşteni, aceştia au pierdut campionatul în faţa Universităţii Craiova, care a remizat la Ploieşti şi a câştigat în premieră titlul.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 13 iunie 1976, Dinamo - FC Argeş 7-1.

Dintre toate cele 94 de confruntări din campionat, meciul din 24 iunie 1979, Dinamo - FC Argeş 3-4 a fost cel mai spectaculos şi a rămas în memoria microbiştilor drept „cea mai frumoasă finală de campionat din istorie". După prestația excepţională, "Gâscanul" a primit nota 10 din partea trimisului "Sportului", Ioan Chirilă, care nota: "«Diavolul» Dobrin și-a exercitat dreptul de veto. A declanșat contraatacul de 1-1, împotriva cursului jocului, a reușit marele sprint al desprinderii, în minutul 69, permițându-și și luxul de a oferi, în autograf, ultimul gol al campionatului".

Doar două remize albe s-au consemnat de-a lungul timpului, ambele pe terenul piteştenilor (26 septembrie 1984, 23 martie 1997).

Cea mai recentă întâlnire directă din SuperLigă: 24 octombrie 2025, FC Argeș - Dinamo 1-1 (K. Boateng / R. Moldoveanu), potrivit lpf.ro.

