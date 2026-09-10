Campos, conferință ciudată Dinamo e pe locul 1, dar antrenorul a venit cu discursul pe foaie: „Nu ne batem la titlu!” +51 foto
Nuno Campos. Captură 48TV
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Campos, conferință ciudată Dinamo e pe locul 1, dar antrenorul a venit cu discursul pe foaie: „Nu ne batem la titlu!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 12:30
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 13:54
  • Antrenorul dinamovist Nuno Campos, 51 de ani, a susținut conferința de presă premergătoare partidei din deplasare cu Csikszereda, de mâine seară.
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Campos a început dialogul cu presa cu o glumă. Când s-a așezat pe scaun, avea în buzunar o foaie pe care a scos-o și a pus-o pe masă. Jurnaliștii l-au întrebat despre ce e vorba, iar portughezul a răspuns râzând: „E echipa care va juca mâine! Nu vă pot spune”.

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Nuno Campos, conferință ciudată: „Nu ne batem la titlu, nu e corect să stabilești alt obiectiv”

Ulterior, s-a dovedit că pe foaie era un scurt monolog pe care a vrut să-l țină tehnicianul:

„Înainte de a lua întrebări, vreau să clarific declarațiile mele de după derby. Am vorbit despre echipa noastră.

Ca să nu existe dubii despre ce am spus, pentru că engleza nu e limba mea nativă, așa cum știți, așa că uneori se poate interpreta.

Ca să fie foarte, foarte clar, între obiectivele pe care le-am definit la începutul sezonului nu e lupta la titlu. Am 100% încredere în echipă și în ceea ce facem împreună.

Mai mulți jucători au crescut de la începutul sezonului și continuă să-și facă treaba foarte bine și crește și echipa. Suntem pe un drum bun.

E ultima dată când mai vorbesc de titlu. Cred că am fost foarte clar, acum puteți pune întrebări, mulțumesc!”.

Rugat să detalieze, Campos a continuat:

„Obiectivul e același, chiar dacă a trecut timpul. Să câștigăm fiecare meci. Eu am vorbit despre echipă după derby, cum privim obiectivele, faptul că trebuie să câștigăm fiecare meci, nu despre titlu.

Nu vreau neînțelegeri. Echipa și titlul nu sunt același lucru. Vrem să luăm cele 3 puncte în fiecare meci. Nimeni n-a vorbit vreodată despre titlu.

Nu vom vorbi nici în continuare. Nu e obiectivul stabilit împreună la începutul sezonului, nu e corect să stabilești un alt obiectiv.

Vă respect întrebările, dar nu vreau să mai vorbesc despre titlu, a fost foarte clar obiectivul stabilit!”.

Da, am semnat cu Nuno Campos. Știe dimensiunile clubului și pretențiile noastre. Ne-am asumat împreună obiectivul pentru sezonul următor, care este clasarea echipei pe locurile 1-3 Andrei Nicolescu după numirea lui Nuno Campos la Dinamo

Ce declarase Nuno Campos după Dinamo - FCSB 2-1

Antrenorul portughez al „câinilor” a susținut că Dinamo nu se poate lupta la titlu în acest sezon, în formula actuală.

„Nu suntem una dintre echipele care se luptă pentru titlu. Adversarii noștri se luptă pentru titlu, mai sunt și alte echipe care luptă pentru titlu, noi nu ne luptăm pentru titlu.

Obiectivul nostru, atunci când am venit aici și am vorbit cu toată lumea din club, nu a fost să ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm.

Acesta va fi obiectivul nostru. Oamenii trebuie să înțeleagă și îmi pare rău că spun asta, dar lotul nostru nu este unul pentru titlu.

Suporterii noștri sunt extraordinari. Această victorie și fiecare meci sunt pentru ei”, declara Nuno Campos săptămâna trecută, citat de digisport.ro.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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