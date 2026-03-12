„Cel mai viral dans din toate timpurile” VIDEO. Donald Trump și Jake Paul, spectacol în culise » Președintele SUA: „Voi face o previziune” +6 foto
„Cel mai viral dans din toate timpurile” VIDEO. Donald Trump și Jake Paul, spectacol în culise » Președintele SUA: „Voi face o previziune”

  • Donald Trump (79 de ani) și-a exprimat susținerea pentru Jake Paul (29 de ani), despre care crede că are un viitor în politică.
  • Președintele american și influencerul devenit boxer au dansat împreună, iar filmarea s-a viralizat pe internet.

Miercuri, în timp ce Trump vorbea despre economia SUA în contextul conflictului din Iran, președintele l-a invitat pe scenă pe Jake Paul, în încercarea de a câștiga simpatia publicului din Kentucky.

Jake Paul, despre Donald Trump: „M-a învățat ce înseamnă curajul”

Paul a spus că a crescut la doar câteva ore distanță de fabrica de ambalaje din Hebron unde a avut loc mitingul, adăugând că „nu se teme niciodată să spună adevărul”.

„Domnul Trump m-a învățat ce înseamnă curajul. Știți, noi nu ne dăm niciodată bătuți într-o luptă, chiar dacă adversarii sunt mult mai mari decât noi. Mult, mult mai mari decât noi!

Și cred că toți locuitorii din Kentucky simt la fel. Voi aveți acel spirit de luptă. Voi aveți acea atitudine. Sunt mulți copii aici, viitorul Americii. Am crescut la doar câteva ore distanță de aici și tatăl meu m-a învățat să lupt.

Și toate vocile noastre contează în America, iar mie nu mi-e teamă niciodată să spun adevărul și știu că nici voi nu vă temeți. Suntem aici pentru a reprezenta Statele Unite și este o binecuvântare.

Domnule Trump, avem nevoie de mai multe fabrici ca aceasta, care să prospere în toată țara, și știu că dumneavoastră veți fi cel care ne va aduce asta. Știu că Dumnezeu este cu noi și că vrea ca noi să fim de partea cea bună a istoriei.

Și fiecare dintre cei de aici trebuie să-și facă partea. Dumnezeu ne ajută. Trump ne ajută. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă iubesc, Kentucky”, a declarat Paul.

La rândul său, Trump a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Jake Paul.

Este un tip grozav, curajos și talentat. Și, apropo, un luptător pe cinste. Și vreau doar să spun că prevăd, voi face o previziune, că în viitorul nu prea îndepărtat vei candida pentru o funcție politică. Și ai sprijinul meu total și necondiționat. Donald Trump, despre Jake Paul

Donald Trump și Jake Paul, „cel mai viral dans din toate timpurile”

Ulterior, pe canalul de YouTube al lui Paul a fost încărcat un videoclip în care acesta dansează alături de Donald Trump.

„Jake Paul și președintele Trump ar putea să fi spart internetul cu acest clip… Dumnezeu să binecuvânteze, America”, a scris Most Valuable Promotions (MVP), compania pugilistului, pe rețelele sociale, adăugând: „Au realizat cel mai viral dans din toate timpurile”.

Donald Trump și Jake Paul au dansat împreună (FOTO: captură video YouTube @Jake Paul)
Donald Trump și Jake Paul au dansat împreună (FOTO: captură video YouTube @Jake Paul)

Donald Trump și Jake Paul au dansat împreună (FOTO: captură video YouTube @Jake Paul) Donald Trump și Jake Paul au dansat împreună (FOTO: captură video YouTube @Jake Paul) Donald Trump și Jake Paul au dansat împreună (FOTO: captură video YouTube @Jake Paul) Donald Trump și Jake Paul au dansat împreună (FOTO: captură video YouTube @Jake Paul) Donald Trump și Jake Paul au dansat împreună (FOTO: captură video YouTube @Jake Paul)
De asemenea, Paul a anunțat că va posta în curând un interviu cu Donald Trump, filmat în același loc.

Donald Trump, despre Jake Paul: „A dat dovadă de un curaj extaordinar”

Nu este pentru prima oară când Trump își exprimă susținerea față de Jake Paul. După înfrângerea suferită de acesta în fața lui Anthony Joshua, președintele SUA a postat un mesaj pe rețelele sociale.

„În avion, am apucat să văd meciul lui Jake Paul, care s-a descurcat foarte bine, mai ales că a dat dovadă de un curaj extraordinar în fața unui adversar foarte talentat și mai masiv decât el, Anthony Joshua.

Un spectacol fantastic, dar felicitări lui Jake pentru rezistența sa și, sincer, pentru abilitatea sa, împotriva unui adversar mult mai mare!”, scria Trump.

Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix)
Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix)

Lovitură reușită de Jake Paul în meciul cu Anthony Joshua (FOTO: captură Netflix) Lovitură reușită de Jake Paul în meciul cu Anthony Joshua (FOTO: captură Netflix) Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix) Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix) Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix)
VIDEO. Momentul în care Donald Trump și Jake Paul dansează împreună

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share