Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că roș-albaștrii vor reveni în Ghencea.

Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal începând cu luna mai 2026.

Concertele Metallica și Iron Maiden, programate pe 13 și 28 mai, vor face ca Arena Națională să fie indisponibilă în perioada desfășurării ultimelor etape ale campionatului.

FCSB revine în Ghencea: „O să avem un singur meci din play-out , cu Slobozia”

Mihai Stoica a anunțat că FCSB va reveni astfel în Ghencea, pe Stadionul Steaua, pentru meciul cu Unirea Slobozia, ultima partidă de pe teren propriu din play-out, dar și pentru o eventuală semifinală a barajului pentru calificarea în Conference League.

„Noi o să avem un singur meci din play-out, cu Slobozia, pe care trebuie să îl jucăm în Ghencea și sperăm să avem și barajul pe care să îl jucăm acolo.

Vom juca doar pe Arena Națională și Ghencea. S-a scris o mare prostie că vrem să jucăm pe «Arc», nu s-a pus problema”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Jucătorilor nu le place”

Întrebat dacă jucătorii campioanei au un resentiment cu privire la meciurile jucate în Ghencea, MM Stoica a explicat că acestora le convine mai mult să evolueze pe Arena Națională.

„Nu le place. Adică, cel puțin anul trecut când am jucat, spuneau să se deschidă odată Arena, să jucăm pe Arena. Ei acolo sunt obișnuiți”, a concluzionat Mihai Stoica.

În startul actualului sezon, FCSB și-a desfășurat meciurile considerate pe teren propriu în Ghencea, deoarece Arena Națională a fost indisponibilă, iar rezultatele au fost unele sub așteptări, cel puțin în Liga 1:

3-1 cu Inter d'Escaldes (turul 1 din preliminariile Ligii Campionilor).

1-1 cu Hermannstadt

1-2 cu Farul Constanța

0-1 cu Unirea Slobozia.

