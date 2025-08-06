Trump impune teste fizice în școli Președintele SUA reintroduce examenul prezidențial de fitness. Ce probe au copiii americani: „Uram acel test!”
Donald Trump, 79 de ani, a început al doilea mandat de președinte SUA pe 20 ianuarie Foto: Imago
Diverse

Trump impune teste fizice în școli Președintele SUA reintroduce examenul prezidențial de fitness. Ce probe au copiii americani: „Uram acel test!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 14:24
  • Donald Trump va impune după 12 ani un complex de teste fizice pentru elevi în școlile americane.
  • Printre probe, alergare 1,6 kilometri, abdomene și flotări.
  • Americanii nu își amintesc cu plăcere acest examen, înlocuit de Barack Obama în 2013 cu un program centrat pe sănătate.

Donald Trump vrea să schimbe tot față de precedenta administrație.

Președintele Statelor Unite le cere copiilor să facă mai mult sport și reintroduce „examenul fizic prezidențial” în școlile publice americane.

A semnat un ordin executiv și acest test va intra în programul elevilor în septembrie.

Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur  care a șocat FCSB  
Citește și
Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur care a șocat FCSB
Citește mai mult
Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur  care a șocat FCSB  

Test fizic impus în SUA din 1966, dar înlocuit de Obama după 47 de ani

Ce reprezintă? Include alergare 1,6 kilometri, exerciții progresive, abdomene, stretching și, la alegere, flotări sau tracțiuni, potrivit Marca.

„Testul fizic prezidențial” a fost introdus în 1966 de Lyndon Johnson, existând de atunci și un premiu național acordat de șeful statului.

În 2013, după aproape jumătate de secol, Barack Obama a decis să înlocuiască acel examen cu un program bazat pe sănătate.

Trump: „Readucem în școli o tradiție minunată”

„Elevii din întreaga țară concurau pentru «Presidential Fitness Test» și era foarte bine. A fost o tradiție minunată și o readucem în școli”, a declarat Trump, înconjurat la acea ceremonie de mai mulți sportivi.

Printre ei, golferul Bryson DeChambeau și jucătorul de fotbal american Harrison Butker (Kansas City Chiefs), ambii activi. Și fostul membru al echipei New York Giants (NFL), Lawrence Taylor.

Vrem să ne asigurăm că generațiile viitoare de americani sunt puternice, sănătoase și de succes. Karoline Leavitt, ofițer de presă al Casei Albe

Ce spun americanii despre planul lui Trump: „Uram acel test”

BBC a discutat cu mai mulți americani care au prins acel „test fizic prezidențial” înainte de a fi scos de Obama.

„Îmi amintesc că mă sufocam de fiecare dată când alergam”, și-a amintit unul dintre cei intervievați.

„Leșinam”, a spus altul. „Uram acel test”, a adăugat al treilea.

84% dintre adolescenții
din lumea întreagă „nu sunt activi fizic”, conform raportului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Ne reduc la caricaturi” Comunitățile amerindiene au reacționat la amenințarea lui Trump   privind revenirea la numele catalogat drept rasist
Alte sporturi
19:21
„Ne reduc la caricaturi” Comunitățile amerindiene au reacționat la amenințarea lui Trump privind revenirea la numele catalogat drept rasist
Citește mai mult
„Ne reduc la caricaturi” Comunitățile amerindiene au reacționat la amenințarea lui Trump   privind revenirea la numele catalogat drept rasist
Șantajul lui Trump Președintele SUA vrea ca o echipă din NFL să revină la numele rasist abandonat în 2020 » Cum forțează schimbarea
Alte sporturi
16:40
Șantajul lui Trump Președintele SUA vrea ca o echipă din NFL să revină la numele rasist abandonat în 2020 » Cum forțează schimbarea
Citește mai mult
Șantajul lui Trump Președintele SUA vrea ca o echipă din NFL să revină la numele rasist abandonat în 2020 » Cum forțează schimbarea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
SUA donald trump școală teste fizice
Știrile zilei din sport
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Europa League
06.08
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Citește mai mult
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
06.08
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Europa League
06.08
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Citește mai mult
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Superliga
06.08
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Citește mai mult
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:20
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
11:29
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”
 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
11:55
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?
România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu
Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de <span>play-out</span>
Top stiri din sport
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

Echipe/Competiții

fcsb 118 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 53 rapid 16 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share