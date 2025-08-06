Trump impune teste fizice în școli Președintele SUA reintroduce examenul prezidențial de fitness. Ce probe au copiii americani: „Uram acel test!”

Donald Trump va impune după 12 ani un complex de teste fizice pentru elevi în școlile americane.

Printre probe, alergare 1,6 kilometri, abdomene și flotări.

Americanii nu își amintesc cu plăcere acest examen, înlocuit de Barack Obama în 2013 cu un program centrat pe sănătate.

Donald Trump vrea să schimbe tot față de precedenta administrație.

Președintele Statelor Unite le cere copiilor să facă mai mult sport și reintroduce „examenul fizic prezidențial” în școlile publice americane.

A semnat un ordin executiv și acest test va intra în programul elevilor în septembrie.

Test fizic impus în SUA din 1966, dar înlocuit de Obama după 47 de ani

Ce reprezintă? Include alergare 1,6 kilometri, exerciții progresive, abdomene, stretching și, la alegere, flotări sau tracțiuni, potrivit Marca.

„Testul fizic prezidențial” a fost introdus în 1966 de Lyndon Johnson, existând de atunci și un premiu național acordat de șeful statului.

În 2013, după aproape jumătate de secol, Barack Obama a decis să înlocuiască acel examen cu un program bazat pe sănătate.

Trump: „Readucem în școli o tradiție minunată”

„Elevii din întreaga țară concurau pentru «Presidential Fitness Test» și era foarte bine. A fost o tradiție minunată și o readucem în școli”, a declarat Trump, înconjurat la acea ceremonie de mai mulți sportivi.

Printre ei, golferul Bryson DeChambeau și jucătorul de fotbal american Harrison Butker (Kansas City Chiefs), ambii activi. Și fostul membru al echipei New York Giants (NFL), Lawrence Taylor.

Vrem să ne asigurăm că generațiile viitoare de americani sunt puternice, sănătoase și de succes. Karoline Leavitt, ofițer de presă al Casei Albe

Ce spun americanii despre planul lui Trump: „Uram acel test”

BBC a discutat cu mai mulți americani care au prins acel „test fizic prezidențial” înainte de a fi scos de Obama.

„Îmi amintesc că mă sufocam de fiecare dată când alergam”, și-a amintit unul dintre cei intervievați.

„Leșinam”, a spus altul. „Uram acel test”, a adăugat al treilea.

84% dintre adolescenții din lumea întreagă „nu sunt activi fizic”, conform raportului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)

