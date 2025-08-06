Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur  care a șocat FCSB  

Drita, campioana din Kosovo, a luat decizia de a nu le permite accesul suporterilor ei pentru meciul de la București.

FCSB - Drita se va disputa joi seară, pe Arena Națională, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, live de la 21:30 pe Pro TV și pe GOLAZO.ro.

FCSB - Drita, de mâine seară, ora 21:30, pe Arena Națională, e considerat de UEFA ca fiind unul dintre meciurile cu grad ridicat de risc.

Motivul? E o confruntare între o echipă din România și una din Kosovo, iar în ultimii ani au fost incidente grave atunci când cele două naționale s-au aflat față în față. Și au fost atât în preliminariile CE 2024, cât și în Liga Națiunilor, din toamna anului trecut.

Kosovarii se tem de incidente

În noiembrie 2024, România - Kosovo s-a întrerupt definitiv, cu câteva minute înainte de final.

Atunci, românii din tribune au început să strige „Kosovo e Serbia”, moment în care jucătorii oaspeți au refuzat să mai joace și au plecat la vestiare. De unde nu s-au mai întors, iar UEFA a decis 3-0 la „masa verde”, dar a și dictat amenzi uriașe împotriva FRF.

Drita: „Nu venim cu suporteri. Faceți la fel și voi, în retur!”

În acest context, conducerea clubului Drita a luat o decizie surprinzătoare. Să nu le permită propriilor suporteri să facă deplasarea la București și să fie pe Arena Națională.

Campioana Kosovo a informat deja clubul FCSB, dar și UEFA că nu va avea niciun fan la meciul de joi seară, astfel că se delimitează de orice eventuale incidente care ar putea avea loc în tribune.

Mai mult, anticipând că meciul va fi unul extrem de tensionat, cei de la Drita i-au sugerat campioanei României să procedeze la fel pentru meciul retur: să nu aibă niciun suporter.

Manșa a doua va avea loc joia viitoare, pe 14 august, la Priștina.

Kosovarii propun modelul aplicat în Grecia

Ceea ce face Drita pentru meciul de la București și ce propune pentru meciul retur, de la Priștina, e exact ceea ce fotbalul din Grecia a aplicat în anii trecuți, în încercarea de a nu escalada incidentele grave care existau la derby-urile dintre Panathinaikos, AEK Atena, PAOK, Olympiakos și Aris Salonic.

Atunci când aceste formații se întâlneau, pe stadion era interzisă prezența fanilor echipei care evolua în deplasare.

Câți spectatori vor fi la FCSB - Drita, pe Arena Națională

FCSB nu va avea parte de o prezență mare la meciul cu Drita. A pus biletele în vânzare luni dimineața și vândute până marți după-amiază doar 5.000.

„Cred că vor fi undeva între 10.000 și 15.000 de spectatori”, a anunțat Mihai Stoica la Prima Sport.

„E normal să fie așa, fiindcă nu îndeplinim nici unul dintre criteriile pe care suporterii le au în vedere: suntem în criză, dezamăgirea e mare după eliminarea din Champions League, adversarul nu e atractiv”.

La precedentele două meciuri europene, FCSB a avut peste 13.000 la duelul cu D’Escaldes și peste 30.000 la cel cu Shkendija.

