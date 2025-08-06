Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur  care a șocat FCSB  
Drita nu va avea suporteri la meciul cu FCSB, de pe Arena Națională (foto: Imago)
Europa League

Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur care a șocat FCSB

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 13:25
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 13:31
  • Drita, campioana din Kosovo, a luat decizia de a nu le permite accesul suporterilor ei pentru meciul de la București.
  • FCSB - Drita se va disputa joi seară, pe Arena Națională, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, live de la 21:30 pe Pro TV și pe GOLAZO.ro.

FCSB - Drita, de mâine seară, ora 21:30, pe Arena Națională, e considerat de UEFA ca fiind unul dintre meciurile cu grad ridicat de risc.

Motivul? E o confruntare între o echipă din România și una din Kosovo, iar în ultimii ani au fost incidente grave atunci când cele două naționale s-au aflat față în față. Și au fost atât în preliminariile CE 2024, cât și în Liga Națiunilor, din toamna anului trecut.

 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește și
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Kosovarii se tem de incidente

În noiembrie 2024, România - Kosovo s-a întrerupt definitiv, cu câteva minute înainte de final.

Atunci, românii din tribune au început să strige „Kosovo e Serbia”, moment în care jucătorii oaspeți au refuzat să mai joace și au plecat la vestiare. De unde nu s-au mai întors, iar UEFA a decis 3-0 la „masa verde”, dar a și dictat amenzi uriașe împotriva FRF.

Drita: „Nu venim cu suporteri. Faceți la fel și voi, în retur!”

În acest context, conducerea clubului Drita a luat o decizie surprinzătoare. Să nu le permită propriilor suporteri să facă deplasarea la București și să fie pe Arena Națională.

Campioana Kosovo a informat deja clubul FCSB, dar și UEFA că nu va avea niciun fan la meciul de joi seară, astfel că se delimitează de orice eventuale incidente care ar putea avea loc în tribune.

Mai mult, anticipând că meciul va fi unul extrem de tensionat, cei de la Drita i-au sugerat campioanei României să procedeze la fel pentru meciul retur: să nu aibă niciun suporter.

Manșa a doua va avea loc joia viitoare, pe 14 august, la Priștina.

Kosovarii propun modelul aplicat în Grecia

Ceea ce face Drita pentru meciul de la București și ce propune pentru meciul retur, de la Priștina, e exact ceea ce fotbalul din Grecia a aplicat în anii trecuți, în încercarea de a nu escalada incidentele grave care existau la derby-urile dintre Panathinaikos, AEK Atena, PAOK, Olympiakos și Aris Salonic.

Atunci când aceste formații se întâlneau, pe stadion era interzisă prezența fanilor echipei care evolua în deplasare.

Câți spectatori vor fi la FCSB - Drita, pe Arena Națională

FCSB nu va avea parte de o prezență mare la meciul cu Drita. A pus biletele în vânzare luni dimineața și vândute până marți după-amiază doar 5.000.

„Cred că vor fi undeva între 10.000 și 15.000 de spectatori”, a anunțat Mihai Stoica la Prima Sport.

„E normal să fie așa, fiindcă nu îndeplinim nici unul dintre criteriile pe care suporterii le au în vedere: suntem în criză, dezamăgirea e mare după eliminarea din Champions League, adversarul nu e atractiv”.

La precedentele două meciuri europene, FCSB a avut peste 13.000 la duelul cu D’Escaldes și peste 30.000 la cel cu Shkendija.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Grozavu, în război cu liniile VAR Antrenorul de la Botoșani: „Avem laser? Vedem prin jucător?” » Ilie Dumitrescu: „Dacă punem la îndoială și softul…”
Superliga
11:25
Grozavu, în război cu liniile VAR Antrenorul de la Botoșani: „Avem laser? Vedem prin jucător?” » Ilie Dumitrescu: „Dacă punem la îndoială și softul…”
Citește mai mult
Grozavu, în război cu liniile VAR Antrenorul de la Botoșani: „Avem laser? Vedem prin jucător?” » Ilie Dumitrescu: „Dacă punem la îndoială și softul…”
„Avem probleme infernale” Ce spune Mihai Stoica despre absențele de la FCSB înainte de duelul cu Drita + Nu-și poate explica forma foarte slabă
Superliga
10:27
„Avem probleme infernale” Ce spune Mihai Stoica despre absențele de la FCSB înainte de duelul cu Drita + Nu-și poate explica forma foarte slabă
Citește mai mult
„Avem probleme infernale” Ce spune Mihai Stoica despre absențele de la FCSB înainte de duelul cu Drita + Nu-și poate explica forma foarte slabă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INCIDENTE europa league kosovo fcsb drita
Știrile zilei din sport
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Europa League
06.08
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Citește mai mult
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
06.08
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Europa League
06.08
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Citește mai mult
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Superliga
06.08
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Citește mai mult
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:20
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
11:29
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”
 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
11:55
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?
România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu
Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de <span>play-out</span>
Top stiri din sport
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

Echipe/Competiții

fcsb 118 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 53 rapid 16 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share