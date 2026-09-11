„Cel mai prost schimb din istorie” Donald Trump se bagă din nou în sport: „Mă pricep la afaceri. Dar pe asta nu am înțeles-o”
Donald Trump a vorbit despre transferul lui Luka Doncic la Los Angeles Lakers (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Baschet

„Cel mai prost schimb din istorie” Donald Trump se bagă din nou în sport: „Mă pricep la afaceri. Dar pe asta nu am înțeles-o”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 10:40
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 10:42
  • Președintele american Donald Trump (80 de ani) a comentat controversatul transfer al baschetbalistului Luka Doncic de la Dallas Mavericks la Los Angeles Lakers.
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În urma transferului realizat la începutul anului 2025, Doncic și alți doi jucători au fost trimiși la Lakers, în schimbul lui Anthony Davis, Max Christie și al unui pick din prima rundă a draftului din 2029.

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Donald Trump despre transferul lui Luka Doncic la Los Angeles Lakers: „Cel mai prost schimb din istorie”

Decizia a stârnit nemulțumirea multor fani din Dallas, Doncic fiind considerat starul echipei. Trump a spus că nu înțelege decizia celor de la Mavericks și a calificat-o drept posibil „cel mai prost transfer din istoria sportului”.

„Trebuie să vă spun că nu înțeleg acest transfer. Transferul acesta nu e bun. Nu va rămâne în istorie ca fiind cel mai bun transfer din istoria sportului. S-ar putea să rămână în istorie ca fiind cel mai prost transfer din istoria sportului.

Poate că am putea reface tranzacția aceea. Refac tranzacții tot timpul. … Mă pricep la afaceri. Dar pe aceea nu am înțeles-o prea bine”, a spus Trump la o convenţie republicană din Dallas, potrivit cbsnews.com.

Ulterior, președintele american a recunoscut că transferul legendarului jucător de baseball Babe Ruth, din decembrie 1919, de la Boston Red Sox la New York Yankees, ar putea ocupa în continuare primul loc în topul celor mai neinspirate tranzacții din istoria sportului.

Comentariile lui Trump vin în contextul în care Dallas Mavericks este controlată de familia miliardarei Miriam Adelson, o apropiată susținătoare a președintelui american, care a preluat pachetul majoritar al echipei în 2023, de la Mark Cuban.

De la sosirea la Lakers, Doncic a avut medii de peste 30 de puncte pe meci în sezonul regulat și a devenit cel mai bun jucător al echipei.

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