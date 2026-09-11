„Nu mai rezistam psihic” Când își va rezolva CFR Cluj problemele financiare? Varga: „Până atunci suntem la zero cu toate”
Ioan Varga
Superliga

„Nu mai rezistam psihic” Când își va rezolva CFR Cluj problemele financiare? Varga: „Până atunci suntem la zero cu toate”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 09:32
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 09:32
  • Ioan Varga, patronul CFR Cluj, susține că situația financiară a clubului se va stabiliza până la finalul acestui an.
  • CFR Cluj a intrat oficial în insolvență pe 20 august, după ce Tribunalul Cluj a admis cererea depusă de club.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Formația din Gruia acumulase datorii semnificative, iar conducerea a ales această variantă pentru a începe procesul de reorganizare financiară.

CFR - plată autorizată, Petrolul - inadmisibil Decizii contradictorii în insolvență pentru același tip de cerere: autorizarea plăților pentru ridicarea interdicțiilor FIFA
Citește și
CFR - plată autorizată, Petrolul - inadmisibil Decizii contradictorii în insolvență pentru același tip de cerere: autorizarea plăților pentru ridicarea interdicțiilor FIFA
Citește mai mult
CFR - plată autorizată, Petrolul - inadmisibil Decizii contradictorii în insolvență pentru același tip de cerere: autorizarea plăților pentru ridicarea interdicțiilor FIFA

Ioan Varga: „Până în decembrie suntem la zero cu toate”

Întrebat dacă situația financiară a clubului s-a mai îmbunătățit, Ioan Varga a răspuns:

„Sigur. Și până în decembrie suntem la zero cu toate. Am intrat în insolvență pentru că nu mai rezistam psihic. Doar de CFR se vorbea peste tot, memorii în fiecare zi… Eu știam că rezolv problema. Și se va rezolva tot.

A fost nevoie să facem această acțiune, dar situația se va rezolva. Am spus că îi mai ajut anul acesta și așa voi face.

La anul, voi vedea. Dar în această perioadă am văzut cine sunt oamenii de caracter și cine nu. Mi s-au clarificat multe lucruri”, a spus acesta, conform prosport.ro.

9
este locul ocupat de CFR Cluj în Superliga, cu 10 puncte acumulate din 7 meciuri (are un meci mai puțin disputat)

După deschiderea procedurii de insolvență, Răzvan Zăvăleanu a fost desemnat administrator judiciar provizoriu. Acesta se ocupă de procesul de reorganizare financiară alături de conducerea clubului.

CFR Cluj mai trecuse prin insolvență între 2015 și 2017, înainte ca Ioan Varga să preia clubul.

În ciuda problemelor financiare, ardelenii au fost foarte activi în ultima zi de mercato. După ridicarea interdicției la transferuri, CFR a legitimat 10 jucători în numai câteva ore.

FIFA nu deblochează (n.r. - interdicția la transferuri) decât dacă plătești. Am achitat vineri, dar FIFA a cerut swift-urile de la bancă. Ne-au spus că banii trebuie să fie la ei. Am trimis banii vineri, dar au intrat abia luni și de asta s-a deblocat interdicția mai târziu. Ce a fost de plătit s-a plătit. Era ora 18:17 când s-a ridicat interdicția. Din secunda aia aveam sub 5 ore și 45 de minute să rezolvăm problemele. Și s-a rezolvat tot. Ioan Varga, patron CFR

CFR Cluj i-a prezentat pe Cristian Perea, Jelani Dumas, Ervin Omic, Leo Saca, Adi Nalic, Iva Gelashvili, Sergiu Buș, Billel Omrani, Arpad Tordai și Cristi Ignat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
CFR Cluj liga 1 datorii ioan varga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
00:42
Explicațiile lui Bellaarouch VIDEO: Discuție cu antrenorul de portari, după golul primit cu Csikszereda
Explicațiile lui Bellaarouch VIDEO: Discuție cu antrenorul de portari, după golul primit cu Csikszereda
23:37
„Departe de ceea ce vrem” Nuno Campos, după ce Dinamo a învins-o și pe Csikszereda: „Am fost destul de clar cu asta”
„Departe de ceea ce vrem” Nuno Campos,  după ce Dinamo a învins-o și pe Csikszereda: „Am fost destul de clar cu asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda  » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Superliga
11.09
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Citește mai mult
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda  » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Superliga
11.09
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Citește mai mult
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Superliga
11.09
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Citește mai mult
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța
B365
10.09
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța
Citește mai mult
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 29 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share