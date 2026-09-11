„Nu mai rezistam psihic” Când își va rezolva CFR Cluj problemele financiare? Varga: „Până atunci suntem la zero cu toate”

Ioan Varga, patronul CFR Cluj, susține că situația financiară a clubului se va stabiliza până la finalul acestui an.

CFR Cluj a intrat oficial în insolvență pe 20 august, după ce Tribunalul Cluj a admis cererea depusă de club.

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Formația din Gruia acumulase datorii semnificative, iar conducerea a ales această variantă pentru a începe procesul de reorganizare financiară.

Ioan Varga: „Până în decembrie suntem la zero cu toate”

Întrebat dacă situația financiară a clubului s-a mai îmbunătățit, Ioan Varga a răspuns:

„Sigur. Și până în decembrie suntem la zero cu toate. Am intrat în insolvență pentru că nu mai rezistam psihic. Doar de CFR se vorbea peste tot, memorii în fiecare zi… Eu știam că rezolv problema. Și se va rezolva tot.

A fost nevoie să facem această acțiune, dar situația se va rezolva. Am spus că îi mai ajut anul acesta și așa voi face.

La anul, voi vedea. Dar în această perioadă am văzut cine sunt oamenii de caracter și cine nu. Mi s-au clarificat multe lucruri”, a spus acesta, conform prosport.ro.

9 este locul ocupat de CFR Cluj în Superliga, cu 10 puncte acumulate din 7 meciuri (are un meci mai puțin disputat)

După deschiderea procedurii de insolvență, Răzvan Zăvăleanu a fost desemnat administrator judiciar provizoriu. Acesta se ocupă de procesul de reorganizare financiară alături de conducerea clubului.

CFR Cluj mai trecuse prin insolvență între 2015 și 2017, înainte ca Ioan Varga să preia clubul.

În ciuda problemelor financiare, ardelenii au fost foarte activi în ultima zi de mercato. După ridicarea interdicției la transferuri, CFR a legitimat 10 jucători în numai câteva ore.

FIFA nu deblochează (n.r. - interdicția la transferuri) decât dacă plătești. Am achitat vineri, dar FIFA a cerut swift-urile de la bancă. Ne-au spus că banii trebuie să fie la ei. Am trimis banii vineri, dar au intrat abia luni și de asta s-a deblocat interdicția mai târziu. Ce a fost de plătit s-a plătit. Era ora 18:17 când s-a ridicat interdicția. Din secunda aia aveam sub 5 ore și 45 de minute să rezolvăm problemele. Și s-a rezolvat tot. Ioan Varga, patron CFR

CFR Cluj i-a prezentat pe Cristian Perea, Jelani Dumas, Ervin Omic, Leo Saca, Adi Nalic, Iva Gelashvili, Sergiu Buș, Billel Omrani, Arpad Tordai și Cristi Ignat.

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