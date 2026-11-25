Cristian Fogarassy, vicepreședintele Petrolului Ploiești, a reacționat dur după acuzațiile lansate de primarul Mihai Polițeanu la adresa conducerii clubului.

Oficialul a criticat lipsa sprijinului din partea autorităților locale și a avertizat că oamenii din conducerea Petrolului ar putea lua în calcul retragerea de la club.

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Disputa vine într-un moment în care echipa ocupă locul 4 în Superliga, cu 30 de puncte după 16 etape, la numai trei puncte de Dinamo, ocupanta locului 3.

Cristian Fogarassy, atac la adresa primarului: „Am fost lăsați complet singuri”

Potrivit lui Fogarassy, atunci când s-a implicat în conducerea clubului, în martie 2023, i s-a promis sprijin din partea autorităților locale.

„În martie 2023, când am preluat acest club într-o situație critică, am venit la Ploiești pe baza unor promisiuni ferme. Claudiu (Tudor) ne-a garantat atunci că vom avea alături autoritățile locale.

Realitatea din acești aproape patru ani a fost însă una singură: am fost lăsați complet singuri. Fără niciun sprijin real, prin eforturi exclusiv private, am ținut acest club în viață”, a declarat Fogarassy conform gsp.ro.

Astăzi, cu cel mai mic buget din Liga 1, Petrolul este pe locul 4 în Superligă. Suntem singura performanță notabilă și singurul vector real de imagine al unui oraș care, din păcate, a ajuns în moarte clinică din punct de vedere sportiv și cultural. Cristian Fogarassy, vicepreședintele Petrolului Ploiești

Fogarassy a respins acuzațiile potrivit cărora Petrolul ar fi încercat să obțină ilegal plata unor salarii din bani publici.

„Să fie foarte clar pentru toată lumea: nu am cerut niciun leu pentru echipa de seniori. Am cerut Primăriei să sprijine copiii Ploieștiului, pe cei din academie. Invocarea blocajelor juridice este doar o scuză comodă.

Nu suntem juriști, dar știm că atunci când există voință, există și soluții – alte primării din țară finanțează deja centrele de copii și juniori și pot oferi oricând modelul legal”, a explicat Fogarassy.

Fogarassy ia în calcul retragerea: „Să își asume dispariția fotbalului din Ploiești”

Fogarassy susține că rezultatele clubului contribuie la imaginea Ploieștiului, iar lipsa unei colaborări cu autoritățile locale îi poate descuraja pe oamenii de afaceri interesați să investească.

„Acolo unde se vrea, se poate. Mă refer la cele ce susțin, sub diverse forme, U Cluj, UTA, Corvinul, Voluntari, Oțelul și FC Argeș.

Din declarațiile recente ale domnului primar tragem o singură concluzie: dumnealui nu se identifică cu acest club și nu înțelege ce înseamnă Petrolul pentru comunitate.

Faptul că o entitate privată face reclamă gratuită Ploieștiului în toată țara și aduce singurele momente de bucurie reală locuitorilor acestui oraș pare să fie complet irelevant pentru domnul primar.

Mai mult, într-un climat atât de ostil, este imposibil să atragem alți oameni de afaceri să vină să investească alături de noi.

Nu am știut că prezența noastră la Ploiești deranjează atât de tare. Dacă domnul primar consideră că FC Petrolul Ploiești este un balast de imagine pentru dumnealui și pentru oraș, vom lua serios in calcul să nu mai deranjăm, urmând ca domnia sa să își asume, în fața întregii comunități, dispariția definitivă a fotbalului din Ploiești”, a mai spus oficialul clubului.

De unde a pornit scandalul dintre Petrolul și Primăria Ploiești

Conflictul a izbucnit după ce primarul Mihai Polițeanu l-a acuzat pe Claudiu Tudor, președintele Petrolului, că ar fi propus o soluție ilegală pentru plata a 41 de angajați ai clubului.

Potrivit edilului, aceștia urmau să fie plătiți din fondurile CSM Ploiești, instituție finanțată de Primărie, deși ar fi continuat să lucreze pentru Petrolul.

Polițeanu a susținut că o astfel de înțelegere ar însemna plata unor servicii fictive din bani publici și a respins propunerea.

Este cazul infracțional Liviu Dragnea înmulțit cu 20, în care diferite persoane sunt plătite din bani publici pentru servicii fictive. E caz de pușcărie 100%. Mihai Polițeanu, primarul municipiului Ploiești

De cealaltă parte, conducerea Petrolului a negat acuzațiile și a transmis marți dimineață, printr-un comunicat oficial, că nu a solicitat încălcarea legii.

Clubul susține că a căutat o soluție legală pentru susținerea centrului de copii și juniori, nu pentru finanțarea primei echipe.

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