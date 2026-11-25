- Deniz Gul a marcat golul victoriei la Galatasaray - Aston Villa 1-0, chiar dacă a fost lovit cu gheata-n față de Nicolas Jackson.
- Atacantul turc a continuat să joace până la sfârșit. Ce s-a întâmplat cu el după meciul din Liga Campionilor.
Deniz Gul nu a fost titular la Galatasaray, dar a influențat decisiv meciul „Cim-Bom-Bom”, 1-0 cu Aston Villa, în Liga Campionilor.
Intrat în minutul 62, internaționalul turc a înscris golul victoriei un sfert de oră mai târziu.
Gul a marcat primul gol în Ligă în faza în care i s-a rupt nasul
Vârful în vârstă de 22 de ani, născut la Stockholm, a împins mingea cu capul spre plasă chiar înainte ca Nicolas Jackson să-l lovească în față cu gheata.
O clipă, a dus mâinile la cap. Și-a revenit din șoc și a sărbătorit reușita. Era primul său gol în Champions League. Imediat însă, a realizat că era rău. Era plin de sânge.
Medicul Yener Ince i-a prins nasul cu un leucoplast și Gul a rămas pe teren până la sfârșit. Chiar dacă suferise o fractură de piramidă nazală.
A celebrat succesul împreună cu galeria din peluză.
Gul, operat: fractură de piramidă nazală. „Incredibil ce a făcut”
„Am luptat ca un leu”, a postat jucătorul după meci pe pagina de Instagram. Antrenorul Okan Buruk a apreciat gestul său: „Incredibil ce a făcut”.
De la „RAMS Park”, a fost transportat direct la spital, fiind supus unei intervenții chirurgicale.
Va juca în următoarele meciuri cu o mască specială de protecție.