Deniz Gul a marcat golul victoriei la Galatasaray - Aston Villa 1-0, chiar dacă a fost lovit cu gheata-n față de Nicolas Jackson.

Atacantul turc a continuat să joace până la sfârșit. Ce s-a întâmplat cu el după meciul din Liga Campionilor.

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Deniz Gul nu a fost titular la Galatasaray, dar a influențat decisiv meciul „Cim-Bom-Bom”, 1-0 cu Aston Villa, în Liga Campionilor.

Intrat în minutul 62, internaționalul turc a înscris golul victoriei un sfert de oră mai târziu.

3 victorii în serie are Galatasaray în Champions (4-2 cu Lille, 2-0 cu Stuttgart, 1-0 cu Aston Villa), după două înfrângeri la începutul fazei principale (1-3 cu Sporting, 1-4 cu Barcelona)

Gul a marcat primul gol în Ligă în faza în care i s-a rupt nasul

Vârful în vârstă de 22 de ani, născut la Stockholm, a împins mingea cu capul spre plasă chiar înainte ca Nicolas Jackson să-l lovească în față cu gheata.

O clipă, a dus mâinile la cap. Și-a revenit din șoc și a sărbătorit reușita. Era primul său gol în Champions League. Imediat însă, a realizat că era rău. Era plin de sânge.

Medicul Yener Ince i-a prins nasul cu un leucoplast și Gul a rămas pe teren până la sfârșit. Chiar dacă suferise o fractură de piramidă nazală.

A celebrat succesul împreună cu galeria din peluză.

UCL ZAFERİ! 🔥🔥🔥 Deniz Gül'den, galibiyeti üçlüsü! 😍 💪 #GSvAVL #DenizGül #Galatasaray https://t.co/P1aYUTgFh5 — Hakan Aktürk (@HakanChe1905) November 24, 2026

Gul, operat: fractură de piramidă nazală. „Incredibil ce a făcut”

„Am luptat ca un leu”, a postat jucătorul după meci pe pagina de Instagram. Antrenorul Okan Buruk a apreciat gestul său: „Incredibil ce a făcut”.

De la „RAMS Park”, a fost transportat direct la spital, fiind supus unei intervenții chirurgicale.

Va juca în următoarele meciuri cu o mască specială de protecție.

Galatasaray'a Aston Villa karşısında galibiyeti getiren golü atan Deniz Gül, gol pozisyonunda burnuna aldığı darbenin ardından ameliyat oldu. https://t.co/NVPbIopjtm — ENSONHABER (@ensonhaber) November 25, 2026

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