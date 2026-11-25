Cristi Chivu nu-l va mai putea avea o lună la Inter pe Hakan Calhanoglu, victima unei întinderi la coapsa dreaptă.

Antrenorul speră să-l recupereze pe mijlocașul turc pentru Supercupa Italiei, pe 22 decembrie.

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Hakan Calhanoglu este unul dintre jucătorii foarte importanți pentru Cristi Chivu la Inter Milano.

Playmakerul turc, 32 de ani, a fost vital sezonul trecut la titlul în Serie A și Cupa Italiei, chiar dacă a ratat multe meciuri din cauza accidentărilor.

19 goluri a influențat Hakan Calhanoglu (12 reușite, șapte pase decisive) în 30 de partide disputate la Inter în toate competițiile stagiunea precedentă

Calhanoglu: după leziune la aductori, întindere la flexori

Afecțiunile musculare îl împiedică și acum pe Hakan să joace cât ar vrea antrenorul.

În septembrie, o leziune la aductori l-a ținut o lună pe tușă. Șansa lui Chivu, a venit pauza dedicată echipelor naționale și mijlocașul a lipsit doar două partide.

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Acum, are o întindere la flexorii coapsei drepte. A acuzat dureri în prima repriză la 4-4 cu Atalanta și a fost înlocuit în minutul 33.

RMN-ul făcut la clinica Humanitas din Rozzano a confirmat diagnosticul medicilor nerazzurri.

14 meciuri a jucat Hakan Calhanoglu în actualul sezon la Inter în Serie A și Liga Campionilor

Chivu, șapte meciuri fără Calhanoglu

Altă lună pe tușă, dar prinde o perioadă aglomerată. Pierde șapte dueluri în Serie A, Champions League și Cupa Italiei.

Chivu speră să-l aibă din nou în lot pe 22 ianuarie, la Supercupa împotriva lui Lazio, chiar pe „Giuseppe Meazza”.

16 milioane de euro este cota lui Hakan Calhanoglu, potrivit Transfermarkt

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