- Cristi Chivu nu-l va mai putea avea o lună la Inter pe Hakan Calhanoglu, victima unei întinderi la coapsa dreaptă.
- Antrenorul speră să-l recupereze pe mijlocașul turc pentru Supercupa Italiei, pe 22 decembrie.
Hakan Calhanoglu este unul dintre jucătorii foarte importanți pentru Cristi Chivu la Inter Milano.
Playmakerul turc, 32 de ani, a fost vital sezonul trecut la titlul în Serie A și Cupa Italiei, chiar dacă a ratat multe meciuri din cauza accidentărilor.
Calhanoglu: după leziune la aductori, întindere la flexori
Afecțiunile musculare îl împiedică și acum pe Hakan să joace cât ar vrea antrenorul.
În septembrie, o leziune la aductori l-a ținut o lună pe tușă. Șansa lui Chivu, a venit pauza dedicată echipelor naționale și mijlocașul a lipsit doar două partide.
Acum, are o întindere la flexorii coapsei drepte. A acuzat dureri în prima repriză la 4-4 cu Atalanta și a fost înlocuit în minutul 33.
RMN-ul făcut la clinica Humanitas din Rozzano a confirmat diagnosticul medicilor nerazzurri.
Chivu, șapte meciuri fără Calhanoglu
Altă lună pe tușă, dar prinde o perioadă aglomerată. Pierde șapte dueluri în Serie A, Champions League și Cupa Italiei.
Chivu speră să-l aibă din nou în lot pe 22 ianuarie, la Supercupa împotriva lui Lazio, chiar pe „Giuseppe Meazza”.