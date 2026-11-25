Arbitrul bosniac Irfan Peljto a fost păcălit inițial de tehnologia liniei porții la Feyenoord - FC Porto (0-1).

Putea să anuleze victoria oaspeților din cauza unei greșeli video! Ce s-a întâmplat în meciul de la Rotterdam.

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De cele mai multe ori, tehnologia video ajută arbitrii, le face misiunea mai ușoară. Pentru că, atunci când greșesc, le corectează erorile.

Marți seară, aceeași tehnologie putea da peste cap un meci de Liga Campionilor.

Arbitrul bosniac a validat golul. Primise mesaj pe ceas

Era minutul 87 la Feyenoord - FC Porto. Oaspeții se îndreptau spre victorie, doar a doua în cinci etape, după 4-1 cu Napoli (pierduseră primele trei partide).

În acel minut, o fază uluitoare pe stadionul De Kuip. La un atac al olandezilor, Nacho Ferri a trimis cu capul spre poartă, iar goalkeeperul Diogo Costa a scăpat mingea pe sub el.

Balonul s-a lovit de bară și Costa l-a prins. Când s-a întors, portughezul a auzit fluierul arbitrului. Stupefiant, „centralul” bosniac Irfan Peljto validase golul.

Tehnologia video înregistrase că mingea a depășit linia porții. Eroare corectată!

Portarul a protestat vehement, văzuse clar că mingea revenise în teren după contactul cu bara. Și totuși, Peljto le-a arătat ceasul. A primit mesaj că balonul trecuse linia, așa a înregistrat tehnologia liniei porții, numai că nici nu atinsese linia!

Era o eroare a tehnologiei. În cele din urmă, după 40 de secunde de așteptare din momentul deciziei inițiale, arbitrul a fost informat de VAR că nu era gol. Și a întors hotărârea. Scorul a rămas neschimbat, 0-1.

Peljto și-a cerut scuze, spunându-le portughezilor că sistemul video greșise.

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