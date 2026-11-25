Istvan Kovacs (41 de ani) a fost în centrul unui moment controversat la finalul partidei Manchester City - Napoli, scor 2-2, din etapa #5 a Ligii Campionilor.

Jucătorii și suporterii gazdelor au protestat după ce arbitrul român a fluierat finalul meciului, deși pe tabela stadionului mai erau afișate aproximativ 20-25 de secunde de joc.

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Rayan Cherki a egalat în minutul 86, iar Manchester City a încercat să marcheze golul victoriei. Fluierul final al lui Kovacs i-a enervat însă pe jucătorii lui Enzo Maresca.

Istvan Kovacs, înconjurat de jucătorii lui Manchester City după fluierul final

Arbitrul român a arătat două minute de prelungire pentru repriza secundă, însă momentul în care a pus capăt partidei i-a surprins pe jucătorii lui Manchester City.

Cronometrul de pe tabela stadionului arăta că mai erau aproximativ 25 de secunde de joc, conform thesun.co.uk.

Fotbaliștii gazdelor au început imediat să protesteze și să arate spre ceas, convinși că meciul se încheiase prea devreme.

Istvan Kovacs, înconjurat de jucătorii lui Manchester City. Foto: Imago

Gianluigi Donnarumma a fost printre cei mai vehemenți. Portarul italian i-a cerut explicații lui Kovacs și a primit un cartonaș galben pentru proteste.

Nici suporterii nu au fost mulțumiți. Din tribune s-au auzit fluierături, iar mai mulți jucători ai lui City au continuat să ceară explicații după terminarea întâlnirii.

The Guardian: „Kovacs a fost doar un țap ispășitor pentru frustrări mai ample”

Publicația britanică The Guardian a relatat că arbitrul român a fost criticat pe nedrept, deoarece diferența de timp ar fi fost provocată de cronometrul stadionului.

„Furia suporterilor - care, pe parcursul meciului s-au concentrat doar pe De Bruyne - a fost stârnită de aparenta nedreptate făcută de arbitrul Istvan Kovacs, care a fluierat finalul cu 20 de secunde înainte de sfârșitul timpului de prelungire prevăzut.

S-a dovedit că ceasul stadionului, și nu cel al arbitrului, era de vină. Poate că Kovacs a fost doar un simplu țap ispășitor pentru frustrări mai ample”, a scris The Guardian.

1 victorie a înregistrat Manchester City în ultimele cinci partide, iar remiza cu Napoli a prelungit seria rezultatelor slabe pentru echipa lui Enzo Maresca

Manchester City - Napoli 2-2 . Englezii au egalat de două ori

Napoli a deschis scorul în minutul 55, prin Rasmus Hojlund, care a primit o pasă de la Billy Gilmour și l-a învins pe Donnarumma.

Manchester City a egalat în minutul 67, prin Ayyoub Bouaddi, dar italienii au revenit în avantaj nouă minute mai târziu, după golul lui Noa Lang.

Rayan Cherki a stabilit scorul final, 2-2, în minutul 86.

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