Edward Iordănescu reconstruiește Legia, dar fără tineri. Clubul din Varșovia l-a vândut pe Maxi Oyedele, unul dintre liderii echipei, și se pregătește să se despartă de un stoper de mare perspectivă.

Edward Iordănescu încearcă să reconstruiască Legia și să readucă titlul de campioană la Varșovia după cinci ani.

În primele două luni, e neînvins în Polonia și în competițiile continentale:

Cinci victorii, una în Ekstraklasa, alta în Supercupă, trei în Europa League.

Două egaluri, în Europa League și Ekstraklasa.

Iordănescu nici nu l-a văzut jucând pe Oyedele

Antrenorul în vârstă de 47 de ani își pierde însă tinerii valoroși.

Primul a fost Maxi Oyedele, 20 de ani, închizătorul pe care nici nu l-a văzut într-o partidă oficială.

Edi Iordănescu are contract pe doi ani cu Legia Foto: Imago

Jucătorul născut în Anglia, naturalizat în Polonia și având două selecții la naționala mare alb-roșie, a fost vândut în Franța, la Strasbourg, fără să evolueze niciodată în acest sezon.

6 milioane de euro a primit Legia Varșovia la vânzarea lui Maxi Oyedele la Strasbourg, în Ligue 1

Iordănescu îl pierde și pe Ziolkowski. Se transferă la Roma

Jan Ziolkowski are tot 20 de ani, la fel ca Oyedele. Pe el l-a văzut Edi și în jocuri oficiale.

Iordănescu a apelat în patru meciuri la fundașul central:

De două ori în Europa League, la 2-2 (d) și 2-1 (a) cu Banik Ostrava, în turul 2 preliminar. Integralist în ambele dueluri.

O dată în Supercupa Poloniei, la 2-1 cu Lech Poznan. 90 de minute.

O dată în campionat, toată repriza secundă la 2-0 cu Kielce, în deplasare.

Ziolkowski se pregătește să se despartă de Legia.

Clubul a ajuns la un acord cu AS Roma pentru a-l vinde în perioada imediat următoare, a anunțat expertul italian în mercato Nicolo Schira, confirmat de site-ul polonez Meczyki.pl.

6 milioane de euro va plăti Roma pentru Ziolkowski, plus 1,5 milioane bonusuri de performanță

