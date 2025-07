Banik Ostrava - Legia Varșovia 2-2. Echipa lui Edward Iordănescu (47 de ani) a remizat în deplasare, în prima manșă a turului doi preliminar din Europa League.

Banik Ostrava a deschis scorul în minutul1 3 prin Matej Sin. Cu toate acestea, Legia a răspuns rapid și a egalat în minutul 32, grație reușitei lui Bartosz Kaputska.

Ostrava - Legia 2-2 . Edi Iordănescu: „Sunt nemulțumit. Prefer să termin un meci 0-0 ”

Cehii au preluat din nou avantajul în minutul 65, prin golul lui Michal Frydrych, însă polonezii au egalat iar, în minutul 88, prin Jean Nsame, stabilind scorul final, 2-2.

Finalul meciului a fost tensionat, Banik Ostrava reușind să înscrie în minutul 90+4, însă golul a fost anulat pentru un ofsaid.

„Nu sunt mulțumit de acest rezultat. Am respect pentru Banik, pentru antrenorul lor, pentru munca pe care o depun, dar rezultatul nu mă satisface. Ne-am dorit să câștigăm.

Sunt nemulțumit de două lucruri. Nu ne-am păstrat sângele rece. Am avut o ocazie excelentă spre finalul primei reprize, pe care nu am reușit să o valorificăm. Mai ales în Europa, astfel de ocazii trebuie să se termine cu gol pentru noi.

Al doilea lucru este naivitatea. Am controlat 80% din meci, iar totuși am fi putut pierde această partidă”, a declarat fostul selecționer al României, conform legia.com.

A fost o provocare mare pentru noi. Banik este o echipă foarte puternică. Am primit două goluri și nu accept acest lucru pe viitor. Prefer să termin un meci 0-0 decât 2-2. Trebuie să ne îmbunătățim jocul defensiv. Edward Iordănescu

Iordănescu a subliniat și aspectele pozitive ale jocului echipei sale, De asemenea, l-a evidențiat și pe Jean Pierre Nsame, pe care l-a cunoscut ca advesar în 2020, când o pregătea pe CFR Cluj, iar camerunezul activa la Young Boys.

„Respect jucătorilor noștri, pentru că de două ori am revenit în acest meci. Cred că a fost cel mai bun joc ofensiv al nostru din acest sezon.

Am creat ocazii, am schimbat des partea de atac, am avut multe pase în careul advers. Putem fi mulțumiți de asta. Merită să vorbim despre întreaga echipă.

Jean-Pierre a intrat și a marcat un gol, un moment important pentru el. Îl cunosc încă din perioada când eram la CFR Cluj. Este un atacant foarte bun și puternic”, a mai declarat Edward Iordănescu.

Totuși, aș dori să mă concentrez pe întreaga echipă. Astfel de meciuri ca cel de azi trebuie să le închidem mai repede. Uneori ar trebui să fim mai pragmatici. Șansele pentru retur le evaluez la 50-50 Edward Iordănescu

Rezultatul îi oferă Legiei prima șansă la calificarea în turul trei preliminar al Europa League, iar pentru a-și asigura prezența în următoarea fază, echipa lui Edi Iordănescu trebuie să câștige în returul programat săptămâna viitoare, pe teren propriu, joi, 31 iulie.

În cazul unui succes, Legia va întâlni în turul următor câștigătoarea duelului dintre Celje și AEK Larnaca.

