Suedia - România 2-1. Elliot Stroud (24 de ani) a criticat dur decizia arbitrului, care i-a anulat supergolul pentru un henț anterior al lui Alexander Isak.

Atacantul suedezilor și selecționerul Graham Potter s-au opus și ei deciziei semnalate de VAR.

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Jucătorul lui Hull City a fost autorul unui gol de senzație în repriza secundă, la scorul de 2-1, cu un șut la vinclu, din afara careului, iar reușita anulată ar fi putut reprezenta primul său gol la echipa națională.

Elliot Stroud: „Cât de mult trebuie să derulezi? Devine ridicol”

La final, Stroud a răbufnit la adresa arbitrajului, considerând că VAR-ul intervine după prea mult timp asupra unei faze anterioare.

„Cât de mult trebuie să derulezi înapoi? Devine ridicol. Aveam senzația că jucasem destul de mult. Devine ridicol când trebuie să te uiți la cel mai mic detaliu. Atunci poți derula înapoi cât vrei și găsești greșeli peste tot”, a declarat Stroud, potrivit expressen.se.

Selecționerul Graham Potter a contestat și el modul în care reușita elevului său a fost anulată.

„Am fost împotriva VAR încă de la început, dacă e să fiu sincer. Faptul că un astfel de gol este anulat pentru un henț pe care nimeni nu l-a văzut cu 20 de secunde înainte de golul său e incredibil... E păcat”, a transmis Potter.

Decizia l-a iritat și pe Alexander Isak, atacantul lui Liverpool și cel care a comis hențul pentru care golul nu a fost validat:

„A spus că mingea a atins mâna mea. Este incredibil de trist pentru Elliot, golul a fost incredibil de frumos. Și finalizarea lui. O decizie nedemnă”.

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