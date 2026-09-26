Suedia - România 2-1. Ianis Hagi (27 de ani) a avut un discurs neașteptat după eșecul din prima etapă a Ligii Națiunilor.

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Aflat din nou sub comanda lui Gică Hagi, mijlocașul naționalei a ezitat, în mai multe rânduri, să-i spună „tată” selecționerului.

Suedia - România 2-1 . Ianis Hagi: „Trebuie să avem mai multă încredere în noi, așa cum am vorbit și cu Mister”

Ianis a vorbit despre tatăl său drept „Mister”, încercând să mențină profesionalismul relației antrenor-jucător.

„Cred că primul sentiment al echipei e că puteam mai mult, însă, aşa cum am vorbit şi cu Mister, trebuie să avem mai multă încredere în noi, în ceea ce facem, în ceea ce am pregătit.

Eu zic că meciurile viitoare vor fi mai bune. Am avut momente bune şi noi, ocaziile noastre. Păcat că al doilea gol l-am luat dintr-o fază fixă. O lipsă de comunicare şi, din păcate, cum am spus-o, simţeam că putem mai mult.

Având încredere mai mare în ce vrem să jucăm şi în ceea ce am lucrat săptămâna asta, eu zic că puteam să ieşim cu un rezultat mult mai bun.

(n.r: În multe momente ne-am bătut de la egal la egal cu suedezii. Crezi că ne vom lua revanşa la Bucureşti?) Până atunci mai avem două meciuri. Avem două meciuri de câştigat.

Cum am mai spus-o, încredere mai mare în ceea ce facem, în ce ne dorim, în ceea ce îşi doreşte Mister. Plecând de la mine, până la ultimul jucător de la echipa naţională, să avem mai mult curaj, mai multă încredere în ce îşi doreşte de la noi”, a declarat Ianis Hagi, potrivit as.ro.

Ianis Hagi: „Important e să aplicăm ceea ce lucrăm”

În privința meciului viitor, luni, cu Bosnia, mijlocașul naționalei a transmis:

„Clar, important e să-l câştigăm. Important e să şi aplicăm ceea ce lucrăm, să ajungem la nivelul pe care staff-ul tehnic şi-l doreşte, este un proces.

Ne dorim să reuşim ceea ce şi-a propus Mister cu noi. Asta e munca cea mai grea, să reuşim să jucăm din minutul 1 până în minutul 90 ceea ce îşi doreşte, nu doar în unele momente.

În anumite momente ne-a ieşit, am avut ocaziile noastre, am avut momentele noastre bune, ofensiv şi defensiv, dar n-am fost constanţi pe durata partidei.

(n.r: Ce le transmiţi fanilor care au venit să vă vadă în această seară?) Muncim înspre ce vrea staff-ul tehnic. Asta e cel mai important, să reuşim cât mai repede să aplicăm pe teren ce îşi doreşte staff-ul tehnic”, a mai explicat Ianis Hagi.

La final, Ianis a vorbit și despre plecarea sa de la Alanyaspor, care nu s-a concretizat:

Sunt în perioada de toamnă, avem meciuri multe. E o situaţie în care şi eu, şi clubul trebuie să ajungem pe acelaşi drum, să ne ajutăm reciproc, şi după aceea vom vedea. Încă mai am 10-12 zile la naţională, sper să le terminăm aşa cum trebuie, după aia vine perioada de la club, unde trebuie, clar, să joc şi să fiu într-o formă cât mai bună. Ianis Hagi

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