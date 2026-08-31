- Comentatorul sportiv Emil Grădinescu (66 de ani) consideră că principala problemă de la FCSB nu este lotul de jucători, ci intervențiile lui Gigi Becali în deciziile tehnice.
FCSB a pierdut cu UTA Arad, scor 1-3, în etapa #7 din Liga 1, după ce în runda precedentă fusese învinsă de CFR Cluj, scor 0-1.
Echipa traversează o perioadă dificilă, accentuată și de eliminarea din cupele europene în fața celor de la Auda, scor 3-7 la general.
Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB: „Nu știe nimic! E un amator”
Întrebat ce transferuri ar face pentru a rezolva problemele echipei din campionat, Grădinescu a spus că nu ar aduce pe nimeni și că actualul lot este suficient pentru a obține rezultate mai bune.
„N-aș lua niciun jucător. Aș merge cu lotul ăsta, cu o singură condiție: patronul să stea pe canapeaua lui și să nu se bage.
Lotul este suficient. Are câteva slăbiciuni acolo, care nu merg deocamdată, dar ar putea juca și fără antrenor”, a spus Grădinescu la Prima Sport.
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Comentatorul a criticat apoi ideile tactice anunțate de Becali.
„Cum să te bagi la trei (n.r. - fundași)? Nu știe nici cu patru, nici cu cinci, nu știe nimic, e amator!
O să joace cu Dinamo cu toată echipa în poartă, 6-4-0”, a adăugat Grădinescu.
Nu mai avem valoare. Poate e și vina antrenorului. Sau poate n-are ce antrena. E posibil să fie final de eră George Becali. Nu mai sunt capabil. Nu văd combinații, nu văd nimic. E posibil să fiu și eu vinovat, dar și MM, că am vrut să jucăm cu 3 fundași centrali. E posibil să aducem și antrenor. Stai să mai treacă încă 4-5 etape. Îl mai încercăm. Gigi Becali, patron FCSB
Dinamo - FCSB se dispută pe 5 septembrie, de la ora 20:30, în etapa #8 din Liga 1.
Echipa lui Marius Baciu are patru înfrângeri și două egaluri în cele nouă partide jucate în această stagiune. Numai trei victorii:
- 2-0 cu FC Argeș (a), 2-0 cu Cszikszereda (d), 3-2 cu Botoșani (a).
VIDEO. Golurile marcate de Stoian și de Abdallah în FCSB - UTA 1-3