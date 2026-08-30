Criza se adâncește Inundată de scandaluri, FCSB clachează și cu UTA! Baciu ar putea fi demis! +38 foto
FCSB - UTA (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

Criza se adâncește Inundată de scandaluri, FCSB clachează și cu UTA! Baciu ar putea fi demis!

alt-text Silviu Dumitru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 22:53
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 23:14
  • FCSB a pierdut în fața echipei UTA Arad, scor 1-3, în etapa #7 din Liga 1.
  • Este a doua înfrângere consecutivă suferită de echipa antrenată de Marius Baciu, după 0-1 cu CFR Cluj.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Într-o zi marcată de scandalul în care au fost implicați Florin Tănase și Valentin Crețu, FCSB a început tare meciul de la Târgoviște, însă Cisotti și Miculescu au ratat ocazii mari, din poziții ideale.

UTA a dat lovitura și a deschis scorul în minutul 26, când Papeau i-a pasat excelent lui Coman, iar atacantul l-a învins pe Târnovanu.

Boutoutaou a șutat de mai multe ori spre poarta lui Rosa, dar nu a reușit să marcheze. A fost pedepsit, fiind înlocuit după pauză cu Gnahore.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+38 Foto
labels.photo-gallery

Stoian, care a intrat pe teren în locul lui Garita, a egalat în minutul 49, cu o „scăriță” peste Rosa, însă apărarea roș-albaștrilor a mai cedat de două ori până la final.

Abdallah ('54) a punctat cu un șut excelent la colțul lung, iar Coman a făcut „dubla” în minutul 78, după o acțiune superbă a lui Roman.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul 4 în clasament, cu 11 puncte, în timp ce UTA acumulează 6 puncte și urcă pe locul 14.

Încă o plecare de la Dinamo?  Andrei Nicolescu, anunț despre atacantul lui Nuno Campos: „Sunt niște discuții”
Citește și
Încă o plecare de la Dinamo? Andrei Nicolescu, anunț despre atacantul lui Nuno Campos: „Sunt niște discuții”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo?  Andrei Nicolescu, anunț despre atacantul lui Nuno Campos: „Sunt niște discuții”

FCSB - UTA Arad 1-3

  • Au marcat: Stoian '49 / Coman '26, '78, Abdallah '54
  • 7.305 fani asistă la meciul de la Târgoviște. Record de asistență pentru această arenă

Final de meci! UTA se impune cu 3-1.

Min. 90+1 - Popa trage pe lângă poartă dintr-o lovitură liberă de la mare distanță.

Repriza secundă a fost prelungită cu 3 minute.

Min. 90 - Cartonaș galben pentru Ouaneh.

Min. 88 - Pădurariu își încearcă norocul, dar mingea șutată de el se oprește în mâinile lui Rosa.

Min. 87 - Tzionis trece de mai mulți adversari și pasează excelent pentru Sinani, care trage în Târnovanu. Se dă corner, chiar dacă jucătorul oaspeților se afla în ofsaid.

Min. 82 - Intrat pe teren în minutul 64, Dennis Politic și accidentează după o preluare făcută lângă Ouaneh și iese de pe teren.

FCSB va termina meciul în inferioritate numerică, pentru că Baciu nu mai are la dispoziție alte schimbări.

Min. 81 - Ultima schimbare la FCSB: Miculescu iese, intră David Popa.

Min. 79 - Padula intră în locul lui Coman.

Min. 78 - Gol UTA! Roman trece pe lângă mai mulți adversari, trimite mingea în fața porții și Coman face „dubla”.

Min. 73 - Stoian trage peste poartă de la marginea careului.

Min. 70 - Mihalcea mai face o schimbare: Sinani l-a înlocuit pe Papeau.

Min. 66 - Cartonaș galben pentru Dorobanțu.

Min. 63 - Tzionis intră în locul lui Țăroi la UTA. De cealaltă parte, Politic și Stancu sunt trimiși pe teren în locul lui Dawa și Arad.

Min. 57 - Cisotti primește o pasă bună de la Stoian, dar trage pe lângă poartă.

Min. 54 - Gol UTA! Abdallah controlează excelent balonul în interiorul advers și îl învinge pe Târnovanu cu un șut plasat, la colțul lung.

Min. 49 - Gol FCSB! Miculescu profită de o eroare a lui Alomerovic, îi pasează lui Stoian, iar acesta trimite mingea în poartă cu o execuție fină, trimițâng mingea peste portarul advers.

Min. 46 - Două schimbări la FCSB: Stoian și Gnahore au intrat, Garita și Boutoutaou au ieșit.

Pauză la Târgoviște - UTA conduce cu 1-0.

Min. 45 - Abdallah șutează de la mare distanță, dar mingea se duce departe de poarta lui Târnovanu.

Min. 42 - Boutoutaou primește mingea într-o poziție bună în interiorul careului, o controlează deficitar și trage pe lângă poartă.

Min. 34 - Jucătorii oaspeților combină rapid, Roman trage fără preluare de la marginea careului, iar Târnovanu respinge în corner.

Min. 31 - Boutoutaou trage în zid din lovitură liberă, mingea revine la el și șutează din nou, dar nu-i pune probleme lui Rosa.

Min. 26 - Gol UTA! Dorobanțu recuperează o minge, Papeau pasează pe culoar, Batubinsika ratează intervenția, iar Coman îl învinge pe Târnovanu.

Min. 21 - Papeau preia pe piept în careul advers și cade după un contact cu Duarte, însă nu primește penalty.

Min. 19 - Garita încearcă să scape singur cu portarul, dar îl faultează pe Ouaneh.

Min. 11 - Miculescu primește o centrare excelentă în centrul careului, dar trimite slab cu capul, direct în brațele portarului.

Min. 7 - Boutoutaou trece spectaculos de Dorobanțu, pătrunde în careu, trimite mingea în fața porții, însă Cisotti ajunge prea târziu și ratează.

Min. 6 - Ofri Arad trage de la distanță, dar mingea se duce pe centrul porții și Rosa prinde fără emoții.

Min. 3 - O primă ocazie pentru FCSB: după o lovitură liberă executată de Boutoutaou, Coman respinge în corner din fața lui Duarte.

Min. 1 - Meciul de la Târgoviște a început.

FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (36 imagini)

FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+36 Foto
labels.photo-gallery

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Dawa, Batubinsika, Duarte - Cisotti, Arad, Joao Paulo, Pădurariu - Miculescu, Garita, Boutoutaou
  • Rezerve: M. Popa, Udrea, Gnahore, Politic, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa
  • Antrenor: Marius Baciu
  • UTA: Brazao - Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Alomerovic - Sota, Al. Roman - Abdallah, Papeau, Taroi - M. Coman
  • Rezerve: Gorcea, Bădescu, Padula, D. Ilie, Sinani, Tzioni
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristi Daniel, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
  • Stadion: „Eugen Popescu”, Târgoviște

19:38 Miculescu a preluat banderola

După plecarea lui Tănase și cu Radunovic absent, banderola FCSB a ajuns pe brațul lui Miculescu, căpitan în premieră în Liga 1.

Marius Baciu, despre meciul cu UTA Arad: „O echipă greu de desfăcut”

Echipa antrenată de Marius Baciu poate profita de remiza obținută de Dinamo cu Corvinul, scor 1-1, și o poate egala la puncte (14) pe marea rivală, care este lider.

De cealaltă parte, UTA Arad nu are un început strălucit de campionat. Trupa lui Adrian Mihalcea se află pe penultimul loc, cu doar 3 puncte acumulate în șase meciuri.

Antrenorul celor de la FCSB a prefațat duelul cu UTA Arad de duminică.

„Ne așteaptă un meci greu, dar chiar dacă UTA Arad nu a avut rezultatele pe care le-au așteptat, totuși e o echipă organizată, o echipă greu de desfăcut.

Ne concentrăm pe jocul nostru pentru că nici noi n-am avut evoluția dorită și nici constanța pe toată durata meciului, chiar dacă am controlat jocul de la CFR, nu am avut realizările pe care le-am fi dorit.

S-a demonstrat în Liga 1 că se poate întâmpla orice. E o echipă care, chiar dacă n-a câștigat niciun meci, dar am văzut o echipă care își păstrează niște principii cu Mihalcea. Trebuie să avem foarte mare grijă”, a mai spus Baciu.

Adrian Mihalcea, înainte de FCSB - UTA Arad: „Nu e normal ca acest meci să se joace la Târgoviște”

Adrian Mihalcea consideră că duelul cu FCSB ar fi trebuit să se joace în București. În plus, tehnicianul își dorește ca suporterii de la Târgoviște să nu o susțină pe formația lui Marius Baciu.

Nu e normal ca acest meci să se joace la Târgoviște. Clar ar fi trebuit să se joace la București. Dar cu aceste probleme și cu aceste lucruri care nu țin de sport, uitați-vă că ajungem să jucăm în alte orașe care n-au nicio treabă cu echipele propriu-zise.

Mi-ar plăcea să fie un stadion plin, mi-ar plăcea să fie lume care să nu-i încurajeze, deci să fie neutră, pentru a reuși să avem și noi un atu, să spunem, pe lângă minusurile de până acum ale echipei”, a declarat Adrian Mihalcea.

FOTO. Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște

Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște
Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște

Galerie foto (6 imagini)

Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște
+6 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

Loc/EchipaMeciuriPuncte
1. Dinamo714
2. Petrolul712
3. Rapid611
4. FCSB711
5. U Craiova610
6. Corvinul710
7. Oțelul710
8. Sepsi710
9. FC Argeș710
10. Farul69
11. CFR Cluj69
12. U Cluj69
13. FC Botoșani66
14. UTA Arad76
5. FC Voluntari75
16. Csikszereda71

Citește și

Încă o plecare de la Dinamo?  Andrei Nicolescu, anunț despre atacantul lui Nuno Campos: „Sunt niște discuții”
Superliga
14:42
Încă o plecare de la Dinamo? Andrei Nicolescu, anunț despre atacantul lui Nuno Campos: „Sunt niște discuții”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo?  Andrei Nicolescu, anunț despre atacantul lui Nuno Campos: „Sunt niște discuții”
Tănase pleacă de la FCSB! Anunțul făcut de Becali, după scandalul izbucnit la echipă: „Du-te, tată!” » Cu cine ar urma să semneze
Superliga
13:58
Tănase pleacă de la FCSB! Anunțul făcut de Becali, după scandalul izbucnit la echipă: „Du-te, tată!” » Cu cine ar urma să semneze
Citește mai mult
Tănase pleacă de la FCSB! Anunțul făcut de Becali, după scandalul izbucnit la echipă: „Du-te, tată!” » Cu cine ar urma să semneze

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
Marius Baciu Adrian Mihalcea liga 1 uta arad fcsb
Știrile zilei din sport
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Superliga
14:29
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Citește mai mult
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
Campionate
15:55
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
Citește mai mult
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
Liga Națiunilor
15:06
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
Citește mai mult
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Superliga
14:22
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Citește mai mult
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:55
Man, înapoi în Serie A! Un club mare al Italiei negociază pentru „tricolor”, iar afacerea e aproape rezolvată
Man, înapoi în Serie A!  Un club mare al Italiei negociază pentru „tricolor”, iar afacerea e aproape rezolvată
19:45
„Sunteți o rușine” VIDEO. Primire ostilă pentru Craiova în Giulești: „Nesimțiților, ați făcut țara de râs”
„Sunteți o rușine”  VIDEO. Primire ostilă pentru Craiova în Giulești: „Nesimțiților, ați făcut țara de râs”
18:20
Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat 1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat  1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
19:48
„Nu iau jucători de mâna a treia” VIDEO. Stoichiță, atac la străinii din Superliga: „Compensează decât să plătești 10 proști”
„Nu iau jucători de mâna a treia” VIDEO. Stoichiță, atac la străinii din Superliga: „Compensează decât să plătești 10 proști”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
Top stiri
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Superliga
15:12
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Citește mai mult
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Superliga
12:17
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Citește mai mult
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
Superliga
11:41
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
Citește mai mult
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
B365
09:27
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
Citește mai mult
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 23 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 14 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share