FCSB a pierdut în fața echipei UTA Arad, scor 1-3, în etapa #7 din Liga 1.

Este a doua înfrângere consecutivă suferită de echipa antrenată de Marius Baciu, după 0-1 cu CFR Cluj.

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Într-o zi marcată de scandalul în care au fost implicați Florin Tănase și Valentin Crețu, FCSB a început tare meciul de la Târgoviște, însă Cisotti și Miculescu au ratat ocazii mari, din poziții ideale.

UTA a dat lovitura și a deschis scorul în minutul 26, când Papeau i-a pasat excelent lui Coman, iar atacantul l-a învins pe Târnovanu.

Boutoutaou a șutat de mai multe ori spre poarta lui Rosa, dar nu a reușit să marcheze. A fost pedepsit, fiind înlocuit după pauză cu Gnahore.

Stoian, care a intrat pe teren în locul lui Garita, a egalat în minutul 49, cu o „scăriță” peste Rosa, însă apărarea roș-albaștrilor a mai cedat de două ori până la final.

Abdallah ('54) a punctat cu un șut excelent la colțul lung, iar Coman a făcut „dubla” în minutul 78, după o acțiune superbă a lui Roman.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul 4 în clasament, cu 11 puncte, în timp ce UTA acumulează 6 puncte și urcă pe locul 14.

FCSB - UTA Arad 1-3

Au marcat: Stoian '49 / Coman '26, '78, Abdallah '54

Stoian '49 / Coman '26, '78, Abdallah '54 7.305 fani asistă la meciul de la Târgoviște. Record de asistență pentru această arenă

Final de meci! UTA se impune cu 3-1.

Min. 90+1 - Popa trage pe lângă poartă dintr-o lovitură liberă de la mare distanță.

Repriza secundă a fost prelungită cu 3 minute.

Min. 90 - Cartonaș galben pentru Ouaneh.

Min. 88 - Pădurariu își încearcă norocul, dar mingea șutată de el se oprește în mâinile lui Rosa.

Min. 87 - Tzionis trece de mai mulți adversari și pasează excelent pentru Sinani, care trage în Târnovanu. Se dă corner, chiar dacă jucătorul oaspeților se afla în ofsaid.

Min. 82 - Intrat pe teren în minutul 64, Dennis Politic și accidentează după o preluare făcută lângă Ouaneh și iese de pe teren.

FCSB va termina meciul în inferioritate numerică, pentru că Baciu nu mai are la dispoziție alte schimbări.

Min. 81 - Ultima schimbare la FCSB: Miculescu iese, intră David Popa.

Min. 79 - Padula intră în locul lui Coman.

Min. 78 - Gol UTA! Roman trece pe lângă mai mulți adversari, trimite mingea în fața porții și Coman face „dubla”.

Min. 73 - Stoian trage peste poartă de la marginea careului.

Min. 70 - Mihalcea mai face o schimbare: Sinani l-a înlocuit pe Papeau.

Min. 66 - Cartonaș galben pentru Dorobanțu.

Min. 63 - Tzionis intră în locul lui Țăroi la UTA. De cealaltă parte, Politic și Stancu sunt trimiși pe teren în locul lui Dawa și Arad.

Min. 57 - Cisotti primește o pasă bună de la Stoian, dar trage pe lângă poartă.

Min. 54 - Gol UTA! Abdallah controlează excelent balonul în interiorul advers și îl învinge pe Târnovanu cu un șut plasat, la colțul lung.

Min. 49 - Gol FCSB! Miculescu profită de o eroare a lui Alomerovic, îi pasează lui Stoian, iar acesta trimite mingea în poartă cu o execuție fină, trimițâng mingea peste portarul advers.

Min. 46 - Două schimbări la FCSB: Stoian și Gnahore au intrat, Garita și Boutoutaou au ieșit.

Pauză la Târgoviște - UTA conduce cu 1-0.

Min. 45 - Abdallah șutează de la mare distanță, dar mingea se duce departe de poarta lui Târnovanu.

Min. 42 - Boutoutaou primește mingea într-o poziție bună în interiorul careului, o controlează deficitar și trage pe lângă poartă.

Min. 34 - Jucătorii oaspeților combină rapid, Roman trage fără preluare de la marginea careului, iar Târnovanu respinge în corner.

Min. 31 - Boutoutaou trage în zid din lovitură liberă, mingea revine la el și șutează din nou, dar nu-i pune probleme lui Rosa.

Min. 26 - Gol UTA! Dorobanțu recuperează o minge, Papeau pasează pe culoar, Batubinsika ratează intervenția, iar Coman îl învinge pe Târnovanu.

Min. 21 - Papeau preia pe piept în careul advers și cade după un contact cu Duarte, însă nu primește penalty.

Min. 19 - Garita încearcă să scape singur cu portarul, dar îl faultează pe Ouaneh.

Min. 11 - Miculescu primește o centrare excelentă în centrul careului, dar trimite slab cu capul, direct în brațele portarului.

Min. 7 - Boutoutaou trece spectaculos de Dorobanțu, pătrunde în careu, trimite mingea în fața porții, însă Cisotti ajunge prea târziu și ratează.

Min. 6 - Ofri Arad trage de la distanță, dar mingea se duce pe centrul porții și Rosa prinde fără emoții.

Min. 3 - O primă ocazie pentru FCSB: după o lovitură liberă executată de Boutoutaou, Coman respinge în corner din fața lui Duarte.

Min. 1 - Meciul de la Târgoviște a început.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Dawa, Batubinsika, Duarte - Cisotti, Arad, Joao Paulo, Pădurariu - Miculescu, Garita, Boutoutaou

Târnovanu - Dawa, Batubinsika, Duarte - Cisotti, Arad, Joao Paulo, Pădurariu - Miculescu, Garita, Boutoutaou Rezerve: M. Popa, Udrea, Gnahore, Politic, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa

M. Popa, Udrea, Gnahore, Politic, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa Antrenor: Marius Baciu

Marius Baciu UTA: Brazao - Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Alomerovic - Sota, Al. Roman - Abdallah, Papeau, Taroi - M. Coman

Brazao - Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Alomerovic - Sota, Al. Roman - Abdallah, Papeau, Taroi - M. Coman Rezerve: Gorcea, Bădescu, Padula, D. Ilie, Sinani, Tzioni

Gorcea, Bădescu, Padula, D. Ilie, Sinani, Tzioni Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Arbitru : Kovacs Szabolcs, Asistenți : Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristi Daniel, VAR : Bîrsan Marcel, AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

: Kovacs Szabolcs, : Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristi Daniel, : Bîrsan Marcel, : Gheorghe Sebastian Eugen Stadion: „Eugen Popescu”, Târgoviște

După plecarea lui Tănase și cu Radunovic absent, banderola FCSB a ajuns pe brațul lui Miculescu, căpitan în premieră în Liga 1.

Marius Baciu, despre meciul cu UTA Arad: „O echipă greu de desfăcut”

Echipa antrenată de Marius Baciu poate profita de remiza obținută de Dinamo cu Corvinul, scor 1-1, și o poate egala la puncte (14) pe marea rivală, care este lider.

De cealaltă parte, UTA Arad nu are un început strălucit de campionat. Trupa lui Adrian Mihalcea se află pe penultimul loc, cu doar 3 puncte acumulate în șase meciuri.

Antrenorul celor de la FCSB a prefațat duelul cu UTA Arad de duminică.

„Ne așteaptă un meci greu, dar chiar dacă UTA Arad nu a avut rezultatele pe care le-au așteptat, totuși e o echipă organizată, o echipă greu de desfăcut.

Ne concentrăm pe jocul nostru pentru că nici noi n-am avut evoluția dorită și nici constanța pe toată durata meciului, chiar dacă am controlat jocul de la CFR, nu am avut realizările pe care le-am fi dorit.

S-a demonstrat în Liga 1 că se poate întâmpla orice. E o echipă care, chiar dacă n-a câștigat niciun meci, dar am văzut o echipă care își păstrează niște principii cu Mihalcea. Trebuie să avem foarte mare grijă”, a mai spus Baciu.

Adrian Mihalcea, înainte de FCSB - UTA Arad: „Nu e normal ca acest meci să se joace la Târgoviște”

Adrian Mihalcea consideră că duelul cu FCSB ar fi trebuit să se joace în București. În plus, tehnicianul își dorește ca suporterii de la Târgoviște să nu o susțină pe formația lui Marius Baciu.

„Nu e normal ca acest meci să se joace la Târgoviște. Clar ar fi trebuit să se joace la București. Dar cu aceste probleme și cu aceste lucruri care nu țin de sport, uitați-vă că ajungem să jucăm în alte orașe care n-au nicio treabă cu echipele propriu-zise.

Mi-ar plăcea să fie un stadion plin, mi-ar plăcea să fie lume care să nu-i încurajeze, deci să fie neutră, pentru a reuși să avem și noi un atu, să spunem, pe lângă minusurile de până acum ale echipei”, a declarat Adrian Mihalcea.

FOTO. Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște

Clasamentul în Liga 1

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 7 14 2. Petrolul 7 12 3. Rapid 6 11 4. FCSB 7 11 5. U Craiova 6 10 6. Corvinul 7 10 7. Oțelul 7 10 8. Sepsi 7 10 9. FC Argeș 7 10 10. Farul 6 9 11. CFR Cluj 6 9 12. U Cluj 6 9 13. FC Botoșani 6 6 14. UTA Arad 7 6 5. FC Voluntari 7 5 16. Csikszereda 7 1

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