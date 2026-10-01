Diagnosticul i-a schimbat perspectiva  Jucătoarea #24 în lume ia o pauză pentru a se recupera: „Nu mai vedeam mingea”

Emma Navarro, ocupanta locului 24 în clasamentul mondial, a anunțat că nu va mai juca în restul sezonului 2026.

Americanca în vârstă de 25 de ani a explicat că nu va mai juca în restul sezonului 2026, urmând să folosească această perioadă pentru recuperare și pregătire în vederea sezonului 2027.

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Navarro a dezvăluit că se confruntă cu efectele unui deficit energetic și că a fost diagnosticată cu RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport), o afecțiune în care organismul nu primește suficientă energie pentru a susține atât funcțiile zilnice, cât și activitatea fizică.

De asemenea, jucătoarea americană a spus că a fost diagnosticată cu hipotiroidism Hashimoto.

„Îmi voi dedica restul acestui an pentru a lucra la ajustarea tratamentului medicamentos și a protocoalelor de alimentație, astfel încât, sper, să pot reveni la 100%”, a scris Navarro într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.

Navarro a avut un sezon bun înainte de decizia de a se opri

Decizia vine după unul dintre cele mai bune sezoane ale sale. În luna mai, Navarro a câștigat turneul WTA de la Strasbourg, iar în iunie a disputat finala competiției de la Nottingham.

La US Open, americanca a ajuns până în sferturile de finală, atingând astfel pentru a patra oară în carieră această fază la un turneu de Grand Slam.

Navarro a explicat însă că, în ciuda rezultatelor, problemele sale fizice au persistat. Ea a susținut că amețelile și durerile de cap provocate de alimentația insuficientă au început să dispară abia în urmă cu câteva luni.

„Am simțit că pot să joc din nou tenis așa cum sunt eu, să concurez fără ca acest lucru să-mi consume toată energia”, a transmis americanca.

Diagnosticul care i-a schimbat perspectiva

Navarro a spus că a fost diagnosticată anul trecut cu RED-S, după ce organismul său nu mai primea suficientă energie pentru nivelul de activitate pe care îl avea.

După întâlnirile cu medici și specialiști, în noiembrie anul trecut, jucătoarea a aflat că se alimentase insuficient timp de mai mulți ani, iar organismul începuse să resimtă puternic acest deficit.

„În ultimul an m-am implicat complet în procesul de recuperare. Deși mi-a luat ceva timp să încep să mă simt mai bine, am făcut treptat progrese. Am început să consum ceea ce avea nevoie corpul meu pentru a se recupera după deficitul în care mă aflasem”, a povestit Navarro.

Americanca a vorbit și despre schimbările fizice prin care a trecut în acest proces.

„Da, am luat puțin în greutate în acest an, dar mi-am recâștigat și viața”, a spus ea.

„Am suficientă energie să profit de fiecare zi, să mă antrenez și să concurez la intensitatea la care îmi doresc și să am o viață și în afara tenisului.”

Problemele au început cu mai mult timp în urmă

Navarro a dezvăluit că primele semne serioase au apărut încă din 2023, când a început să se simtă frustrată, furioasă și să se îmbolnăvească frecvent.

„De multe ori nu puteam să gândesc limpede. Aveam probleme să-mi amintesc lucruri și să-mi exprim gândurile. Creierul meu se simțea lent și obosit, la fel ca și corpul meu”, a povestit jucătoarea.

În 2024, Navarro a avut una dintre cele mai importante performanțe ale carierei, ajungând până în semifinalele US Open. Rezultatul a propulsat-o până pe locul 8 în clasamentul WTA.

Câteva săptămâni mai târziu, însă, problemele de sănătate au devenit din nou foarte greu de gestionat în timpul turneelor din China.

„Nu puteam să văd mingea. Nu mă puteam mișca. Nu puteam să joc. Nu mai puteam nici măcar să simt”, a mărturisit Navarro.

Navarro a decis să pună capăt sezonului 2026 pentru a se concentra pe recuperare și pe pregătirea pentru sezonul următor.

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