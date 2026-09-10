- Ermedin Demirovic, 28 de ani, va fi titular în echipa Bosniei pe 28 septembrie, în primul meci al naționalei noastre acasă în Nations League B.
- După o vară dificilă, în care s-a spus că Stuttgart vrea să scape de el, fiind aproape de transferul la Galatasaray și începând sezonul ca rezervă, bosniacul s-a revoltat.
- A devenit primul jucător din istoria lui VfB cu hattrick în Champions League, la 3-1 cu Viking. Ce a spus despre perioada în care a suferit.
Ermedin Demirovic, bosniacul născut în Germania, la Hamburg, este unul dintre preferații selecționerului Sergej Barbarez.
A jucat 90 de minute la 1-0 împotriva „tricolorilor”, în martie 2025, pe Arena Naională, lipsind la returul de la Zenica doar din cauza unei accidentări.
Demirovic va fi titular în România - Bosnia
La Mondial, a pierdut numai patru minute în patru meciuri. Nu a înscris, însă Barbarez susține că ajută mult Bosnia cu jocul său.
Va fi titular și pe 28 septembrie, în prima partidă a României acasă în Nations League B.
Vârful în vârstă de 28 de ani a avut o vară dificilă la Stuttgart.
S-a speculat că antrenorul Sebastian Hoeness încearcă să scape de el, că VfB vrea să-l vândă la Galatasaray, mai ales după ce a transferat un atacant nou, pe Pejcinovic, de la Wolfsburg, pentru 25 de milioane de euro.
Demirovic, primul în istoria lui Stuttgart cu „triplă” în Champions League
Așa a fost și începutul sezonului pentru Demirovic, rezerva lui Pejcinovic, intrând pe final în primele două etape de Bundesliga.
Dar a înscris la 4-1 cu FC Koln, și miercuri, s-a revoltat în Champions League. Titular, a înscris trei goluri la 3-1 cu Viking, cum nu mai reușise niciun jucător al lui VfB în istoria CL.
Hattrick în 12 minute (20-32), a 5-a cea mai rapidă „triplă” a Ligii Campionilor.
Depășit doar de Robert Lewandowski, Marco Simone, Kylian Mbappe și Vangelis Pavlidis.
Demirovic: „Chiar trebuie să încep să mă uit în jur? Chiar nimeni nu mă mai dorește?”
Demirovic a vorbit despre suferința trăită în ultimul timp. „Am avut multe nopți nedormite acasă. Și în cantonament, s-a răspândit o minciună, că antrenorul voia să mă vândă”, s-a plâns Ermedin în Bild.
„Am spus că vreau să rămân la Stuttgart, dar campania împotriva mea nu s-a oprit. La un moment dat, ajungi să te întrebi: «Chiar trebuie să încep să mă uit în jur? Chiar nimeni nu mă mai dorește?»”.
De ce a insistat să continue la Stuttgart? „Am avut multe discuții, antrenorul m-a făcut să mă simt important când am vorbit cu el. Am decis împreună cu familia să nu plecăm”.