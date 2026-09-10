„O minciună” Revanșă cu record în Champions înainte să vină la București: „Am avut multe nopți nedormite”
Demirovic și semnul pentru „tripla” de Champions. Foto: Imago
Nationala

„O minciună” Revanșă cu record în Champions înainte să vină la București: „Am avut multe nopți nedormite”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 16:04
  • Ermedin Demirovic, 28 de ani, va fi titular în echipa Bosniei pe 28 septembrie, în primul meci al naționalei noastre acasă în Nations League B. 
  • După o vară dificilă, în care s-a spus că Stuttgart vrea să scape de el, fiind aproape de transferul la Galatasaray și începând sezonul ca rezervă, bosniacul s-a revoltat. 
  • A devenit primul jucător din istoria lui VfB cu hattrick în Champions League, la 3-1 cu Viking. Ce a spus despre perioada în care a suferit. 
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Ermedin Demirovic, bosniacul născut în Germania, la Hamburg, este unul dintre preferații selecționerului Sergej Barbarez.

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A jucat 90 de minute la 1-0 împotriva „tricolorilor”, în martie 2025, pe Arena Naională, lipsind la returul de la Zenica doar din cauza unei accidentări.

Demirovic va fi titular în România - Bosnia

La Mondial, a pierdut numai patru minute în patru meciuri. Nu a înscris, însă Barbarez susține că ajută mult Bosnia cu jocul său.

Va fi titular și pe 28 septembrie, în prima partidă a României acasă în Nations League B.

Demirovic, duel cu Burcă în România - Bosnia 0-1, în preliminariile CM 2026. Foto: Imago Demirovic, duel cu Burcă în România - Bosnia 0-1, în preliminariile CM 2026. Foto: Imago
Demirovic, duel cu Burcă în România - Bosnia 0-1, în preliminariile CM 2026. Foto: Imago

Vârful în vârstă de 28 de ani a avut o vară dificilă la Stuttgart.

S-a speculat că antrenorul Sebastian Hoeness încearcă să scape de el, că VfB vrea să-l vândă la Galatasaray, mai ales după ce a transferat un atacant nou, pe Pejcinovic, de la Wolfsburg, pentru 25 de milioane de euro.

22 de milioane de euro
este cota lui Ermedin Demirovic (Transfermarkt)

Demirovic, primul în istoria lui Stuttgart cu „triplă” în Champions League

Așa a fost și începutul sezonului pentru Demirovic, rezerva lui Pejcinovic, intrând pe final în primele două etape de Bundesliga.

Dar a înscris la 4-1 cu FC Koln, și miercuri, s-a revoltat în Champions League. Titular, a înscris trei goluri la 3-1 cu Viking, cum nu mai reușise niciun jucător al lui VfB în istoria CL.

Voleu pentru altă reușită a lui Demirovic miercuri seară. Foto: Imago Voleu pentru altă reușită a lui Demirovic miercuri seară. Foto: Imago
Voleu pentru altă reușită a lui Demirovic miercuri seară. Foto: Imago

Hattrick în 12 minute (20-32), a 5-a cea mai rapidă „triplă” a Ligii Campionilor.

Depășit doar de Robert Lewandowski, Marco Simone, Kylian Mbappe și Vangelis Pavlidis.

1 a fost nota
primită de Demirovic în tabloidul Bild după Stuttgart - Viking. 1 este nota maximă și înseamnă „clasă mondială”

Demirovic: „Chiar trebuie să încep să mă uit în jur? Chiar nimeni nu mă mai dorește?”

Demirovic a vorbit despre suferința trăită în ultimul timp. „Am avut multe nopți nedormite acasă. Și în cantonament, s-a răspândit o minciună, că antrenorul voia să mă vândă”, s-a plâns Ermedin în Bild.

„Am spus că vreau să rămân la Stuttgart, dar campania împotriva mea nu s-a oprit. La un moment dat, ajungi să te întrebi: «Chiar trebuie să încep să mă uit în jur? Chiar nimeni nu mă mai dorește?»”.

De ce a insistat să continue la Stuttgart? „Am avut multe discuții, antrenorul m-a făcut să mă simt important când am vorbit cu el. Am decis împreună cu familia să nu plecăm”.

36 de goluri
a înscris Demirovic în 96 de meciuri la Stuttgart (e la VfB din 2024)

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