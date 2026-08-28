- Tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League a avut loc, astăzi, la Monaco.
- Calificată în grupa XXL, formația israeliană Hapoel Beer-Sheva își va disputa meciurile pe stadionul Giulești din București.
România nu mai are nicio echipă rămasă în această competiție, însă internaționali români precum Darius Olaru (Union Saint-Gilloise), Ionuț Radu (Celta Vigo) sau Marius Corbu (Ferencvaros) și-au aflat cei 8 adversari.
Tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League
Echipele din urna 1 și-au aflat adversarele:
- Leverkusen: Marseille, Lyon, Salzburg, Dinamo Zagreb, Celje, Lech Poznan, Beșiktaș, OFI Creta
- Benfica: AZ Alkmaar, AC Milan, Celtic, Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Creta, NEC Nijmegen
- Juventus: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta Vigo, NEC Nijmegen, Hapoel Beer Sheva
- AC Milan: Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski Sofia
- Lyon: Leverkusen, Sociedad, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom, Hoffenheim
- AZ Alkmaar: Juventus, Benfica, Dinamo Zagreb, Sparta Praga, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Beer Sheva, Ararat-Armenia
- Olympiacos: AC Milan, Marseille, Sparta Praga, Rennes, Jagiellonia, Celje, Hoffenheim, Torreense
- Real Sociead: Lyon, Juventus, Plzen, Union Saint-Gilloise, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrom
- Marseille: Olympiacos, Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta Vigo, Sturm Graz, Levski Sofia, Beșiktaș
Echipele din urna 2 și-au aflat adversarele:
- Ferencvaros: Juventus (A), AC Milan (D), Plzen (A), Celtic (D), Celje (A), Lech Poznan (D), Torreense (A), Hoffenheim (D)
- Plzen: Benfica (A), Sociedad (D), Union Saint-Gilloise (A), Ferencvaros (D), Jagillonia (A), Bournemouth (D), Levski Sofia (A) Lillestrom (D)
- Union Saint-Gilloise: Sociedad (A), Lyon (D), Celtic (A), Plzen (D)
- Dinamo Zagreb: Leverkusen (A), AZ Alkmaar (D), Anderlecht (A), Rennes (D), Sturm Graz (A), Sunderland (D), N.E.C. (A), Hapoel Beer-Sheva (D)
- Salzburg: AC Milan (A), Leverkusen (D), Sparta Praga (A), Anderlecht (D), Crystal Palace (A), Celje (D), Ararat-Armenia (D), Levski Sofia (A)
- Celtic: Marseille (A), Benfica (D), Ferencvaros (D), Union SG (D), Celta Vigo (A), Omonia (D), Beșiktaș (A), Torreense (D)
- Sparta Praga: AZ Alkmaar (A), Olympiacos (D), Rennes (A), Salzburg (D), Bournemouth (A), Crystal Palace (D), Lillestrom (A), Ararat-Armenia (D)
- Rennes: Olympiacos (A), Juventus (D), Dinamo Zagreb (A), Sparta Praga (D), Omonia (A), Sturm Graz (D), OFI Creta (A), N.E.C (D)
- Anderlecht: Lyon (A), Marseille (D), Salzburg (A), Dinamo Zagreb (D), Sunderland (A), Jagiellonia (A), Hoffenheim (A), OFI Creta (D)
Echipele din urna 3 și-au aflat adversarele:
- Sturm Graz: Marseille (A), AZ Alkmaar (D), Rennes (A), Dinamo Zagreb (D), Celje (A), Bournemouth (D), OFI Creta (A), Hoffenheim (D)
- Lech Poznan: Leverkusen (A), Benfica (D), Ferencvaros (A), Union SG (D), Sunderland (A), Crystal Palace (D), Torreense (A), OFI Creta (D)
- Bournemouth: AC Milan (A), Real Sociedad (D), Viktoria Plzen (A), Sparta Praga (D), Sturm Graz (A), Celta Vigo (D), Hapoel Beer-Sheva (A), Lillestrom (A)
- Sunderland: AZ Alkmaar (A), AC Milan (D), Dinamo Zagreb (A), Anderlecht (D), Jafiellonia (A), Lech Poznan (D), Levski Sofia (A), Torreense (D)
- Celje: Olympiacos (A), Leverkusen (D), Salzburg (A), Ferencvaros (D), Omonia (A), Sturm Graz (D), N.E.C. (A), Ararat-Armenia (D)
- Jagiellonia: Lyon (A), Olympiacos (D), Anderlecht (A), Viktoria Plzen (D), Crystal Palace (A), Sunderland (D), Ararat-Armenia (A), Levski Sofia (D)
- Omonia: Benfica (A), Juventus (D), Celtic (A), Rennes (D), Celta Vigo (A), Celje (D), Beșiktaș (A), N.E.C. (D)
- Celta Vigo: Juventus (A), Marseille (D), Union SG (A), Celtic (D), Bournemouth (A), Omonia (D), Lillestrom (A), Hapoel Beer-Sheva (D)
Echipele din urna 4 și-au aflat adversarele:
- Hoffenheim: Lyon (A), Olympiacos (D), Ferencvaros (A), Anderlecht (D), Sturm Graz (A), Crystal Palace (D), Beșiktaș (A), OFI Creta (D)
- Beșiktaș: Marseille (A), Leverkusen (D), Union SG (A), Celtic (D), Crystal Palace (A), Omonia (D), Hapoel Beer-Sheva (A), Hoffenheim (D)
- Torreense: Olympiacos (A), Real Sociedad (D), Celtic (A), Ferencvaros (D), Sunderland (A), Lech Poznan (D), Ararat-Armenia (A), Lillestrom (D)
- Hapoel Beer-Sheva (va disputa pe Giulești meciurile de acasă): Juventus (A), AZ Alkmaar (D), Dinamo Zagreb (A), Union SG (D), Celta Vigo (A), Bournemouth (D), OFI Creta (A), Beșiktaș (D)
- N.E.C.: Benfica (A), Juventus (D), Rennes (A), Dinamo Zagreb (D), Omonia (A), Celje (D), Levski Sofia (A), Ararat-Armenia (D)
- OFI Creta: Leverkusen (A), Benfica (D), Anderlecht (A), Rennes (D), Lech Poznan (A), Sturm Graz (D), Hoffenheim (A), Hapoel Beer-Sheva (D)
- Lillestrom: Real Sociedad (A), Lyon (D), Viktoria Plzen (A), Sparta Praga (D), Bournemouth (A), Celta Vigo (D), Torreense (A), Levski Sofia (D)
- Levski Sofia: AC Milan (A), Marseille (D), Salzburg (A), Viktoria Plzen (D), Jagiellonia (A), Sunderland (D), Lillestrom (A), N.E.C. (D)
- Ararat-Armenia: AZ Alkmaar (A), AC Milan (D), Sparta Praga (A), Salzburg (D), Celje (A), Jagiellonia (D), N.E.C. (A), Torreense (D)
Programul fazei principale din Europa League
- Etapa 1: 16 și 17 septembrie 2026
- Etapa 2: 15 octombrie 2026
- Etapa 3: 22 octombrie 2026
- Etapa 4: 5 noiembrie 2026
- Etapa 5: 26 noiembrie 2026
- Etapa 6: 10 decembrie 2026
- Etapa 7: 21 ianuarie 2027
- Etapa 8: 28 ianuarie 2027
Știrea inițială:
Procedura pentru tragerea la sorți a fazei principale din Europa League
Toate cele 36 de echipe sunt împărțite în 4 urne valorice a câte 9 formații, iar fiecare dintre ele va întâlni câte doi adversari din fiecare urnă, unul pe teren propriu, respectiv unul în deplasare.
Urnele au fost stabilite în funcție de clasamentul coeficienților, actualizat la începutul sezonului.
Fiecare echipă poate înfrunta maximum doi adversari din aceeași țară, în timp ce două echipe nu se pot întâlni timp de 3 ediții consecutive pe același teren.
Tragerea la sorți se desfășoară integral în format digital, prin intermediul unui program software automatizat, special conceput în acest scop, așa cum s-a întâmplat și în Liga Campionilor.
Întregul proces digital de extragere este revizuit și verificat de un auditor extern desemnat, informează uefa.com.
Urnele pentru tragerea la sorți a fazei principale din Europa League
- Urna 1: Bayern Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marseille
- Urna 2: Ferencvaros, Plzen, Union SG, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht
- Urna 3: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia Nicosia, Celta Vigo
- Urna 4: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, OFI Creta, Lillestrom, Levski, Ararat-Armenia