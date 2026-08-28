Tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League a avut loc, astăzi, la Monaco.

Calificată în grupa XXL, formația israeliană Hapoel Beer-Sheva își va disputa meciurile pe stadionul Giulești din București.

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România nu mai are nicio echipă rămasă în această competiție, însă internaționali români precum Darius Olaru (Union Saint-Gilloise), Ionuț Radu (Celta Vigo) sau Marius Corbu (Ferencvaros) și-au aflat cei 8 adversari.

Tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League

Echipele din urna 1 și-au aflat adversarele:

Leverkusen: Marseille, Lyon, Salzburg, Dinamo Zagreb, Celje, Lech Poznan, Beșiktaș, OFI Creta

Marseille, Lyon, Salzburg, Dinamo Zagreb, Celje, Lech Poznan, Beșiktaș, OFI Creta Benfica: AZ Alkmaar, AC Milan, Celtic, Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Creta, NEC Nijmegen

AZ Alkmaar, AC Milan, Celtic, Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Creta, NEC Nijmegen Juventus: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta Vigo, NEC Nijmegen, Hapoel Beer Sheva

Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta Vigo, NEC Nijmegen, Hapoel Beer Sheva AC Milan: Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski Sofia

Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski Sofia Lyon: Leverkusen, Sociedad, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom, Hoffenheim

Leverkusen, Sociedad, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom, Hoffenheim AZ Alkmaar: Juventus, Benfica, Dinamo Zagreb, Sparta Praga, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Beer Sheva, Ararat-Armenia

Juventus, Benfica, Dinamo Zagreb, Sparta Praga, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Beer Sheva, Ararat-Armenia Olympiacos: AC Milan, Marseille, Sparta Praga, Rennes, Jagiellonia, Celje, Hoffenheim, Torreense

AC Milan, Marseille, Sparta Praga, Rennes, Jagiellonia, Celje, Hoffenheim, Torreense Real Sociead: Lyon, Juventus, Plzen, Union Saint-Gilloise, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrom

Lyon, Juventus, Plzen, Union Saint-Gilloise, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrom Marseille: Olympiacos, Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta Vigo, Sturm Graz, Levski Sofia, Beșiktaș

Echipele din urna 2 și-au aflat adversarele:

Ferencvaros: Juventus (A), AC Milan (D), Plzen (A), Celtic (D), Celje (A), Lech Poznan (D), Torreense (A), Hoffenheim (D)

Juventus (A), AC Milan (D), Plzen (A), Celtic (D), Celje (A), Lech Poznan (D), Torreense (A), Hoffenheim (D) Plzen: Benfica (A), Sociedad (D), Union Saint-Gilloise (A), Ferencvaros (D), Jagillonia (A), Bournemouth (D), Levski Sofia (A) Lillestrom (D)

Benfica (A), Sociedad (D), Union Saint-Gilloise (A), Ferencvaros (D), Jagillonia (A), Bournemouth (D), Levski Sofia (A) Lillestrom (D) Union Saint-Gilloise: Sociedad (A), Lyon (D), Celtic (A), Plzen (D)

Sociedad (A), Lyon (D), Celtic (A), Plzen (D) Dinamo Zagreb: Leverkusen (A), AZ Alkmaar (D), Anderlecht (A), Rennes (D), Sturm Graz (A), Sunderland (D), N.E.C. (A), Hapoel Beer-Sheva (D)

Leverkusen (A), AZ Alkmaar (D), Anderlecht (A), Rennes (D), Sturm Graz (A), Sunderland (D), N.E.C. (A), Hapoel Beer-Sheva (D) Salzburg: AC Milan (A), Leverkusen (D), Sparta Praga (A), Anderlecht (D), Crystal Palace (A), Celje (D), Ararat-Armenia (D), Levski Sofia (A)

AC Milan (A), Leverkusen (D), Sparta Praga (A), Anderlecht (D), Crystal Palace (A), Celje (D), Ararat-Armenia (D), Levski Sofia (A) Celtic: Marseille (A), Benfica (D), Ferencvaros (D), Union SG (D), Celta Vigo (A), Omonia (D), Beșiktaș (A), Torreense (D)

Marseille (A), Benfica (D), Ferencvaros (D), Union SG (D), Celta Vigo (A), Omonia (D), Beșiktaș (A), Torreense (D) Sparta Praga: AZ Alkmaar (A), Olympiacos (D), Rennes (A), Salzburg (D), Bournemouth (A), Crystal Palace (D), Lillestrom (A), Ararat-Armenia (D)

AZ Alkmaar (A), Olympiacos (D), Rennes (A), Salzburg (D), Bournemouth (A), Crystal Palace (D), Lillestrom (A), Ararat-Armenia (D) Rennes: Olympiacos (A), Juventus (D), Dinamo Zagreb (A), Sparta Praga (D), Omonia (A), Sturm Graz (D), OFI Creta (A), N.E.C (D)

Olympiacos (A), Juventus (D), Dinamo Zagreb (A), Sparta Praga (D), Omonia (A), Sturm Graz (D), OFI Creta (A), N.E.C (D) Anderlecht: Lyon (A), Marseille (D), Salzburg (A), Dinamo Zagreb (D), Sunderland (A), Jagiellonia (A), Hoffenheim (A), OFI Creta (D)

Echipele din urna 3 și-au aflat adversarele:

Sturm Graz: Marseille (A), AZ Alkmaar (D), Rennes (A), Dinamo Zagreb (D), Celje (A), Bournemouth (D), OFI Creta (A), Hoffenheim (D)

Marseille (A), AZ Alkmaar (D), Rennes (A), Dinamo Zagreb (D), Celje (A), Bournemouth (D), OFI Creta (A), Hoffenheim (D) Lech Poznan: Leverkusen (A), Benfica (D), Ferencvaros (A), Union SG (D), Sunderland (A), Crystal Palace (D), Torreense (A), OFI Creta (D)

Leverkusen (A), Benfica (D), Ferencvaros (A), Union SG (D), Sunderland (A), Crystal Palace (D), Torreense (A), OFI Creta (D) Bournemouth: AC Milan (A), Real Sociedad (D), Viktoria Plzen (A), Sparta Praga (D), Sturm Graz (A), Celta Vigo (D), Hapoel Beer-Sheva (A), Lillestrom (A)

AC Milan (A), Real Sociedad (D), Viktoria Plzen (A), Sparta Praga (D), Sturm Graz (A), Celta Vigo (D), Hapoel Beer-Sheva (A), Lillestrom (A) Sunderland: AZ Alkmaar (A), AC Milan (D), Dinamo Zagreb (A), Anderlecht (D), Jafiellonia (A), Lech Poznan (D), Levski Sofia (A), Torreense (D)

AZ Alkmaar (A), AC Milan (D), Dinamo Zagreb (A), Anderlecht (D), Jafiellonia (A), Lech Poznan (D), Levski Sofia (A), Torreense (D) Celje: Olympiacos (A), Leverkusen (D), Salzburg (A), Ferencvaros (D), Omonia (A), Sturm Graz (D), N.E.C. (A), Ararat-Armenia (D)

Olympiacos (A), Leverkusen (D), Salzburg (A), Ferencvaros (D), Omonia (A), Sturm Graz (D), N.E.C. (A), Ararat-Armenia (D) Jagiellonia: Lyon (A), Olympiacos (D), Anderlecht (A), Viktoria Plzen (D), Crystal Palace (A), Sunderland (D), Ararat-Armenia (A), Levski Sofia (D)

Lyon (A), Olympiacos (D), Anderlecht (A), Viktoria Plzen (D), Crystal Palace (A), Sunderland (D), Ararat-Armenia (A), Levski Sofia (D) Omonia: Benfica (A), Juventus (D), Celtic (A), Rennes (D), Celta Vigo (A), Celje (D), Beșiktaș (A), N.E.C. (D)

Benfica (A), Juventus (D), Celtic (A), Rennes (D), Celta Vigo (A), Celje (D), Beșiktaș (A), N.E.C. (D) Celta Vigo: Juventus (A), Marseille (D), Union SG (A), Celtic (D), Bournemouth (A), Omonia (D), Lillestrom (A), Hapoel Beer-Sheva (D)

Echipele din urna 4 și-au aflat adversarele:

Hoffenheim: Lyon (A), Olympiacos (D), Ferencvaros (A), Anderlecht (D), Sturm Graz (A), Crystal Palace (D), Beșiktaș (A), OFI Creta (D)

Lyon (A), Olympiacos (D), Ferencvaros (A), Anderlecht (D), Sturm Graz (A), Crystal Palace (D), Beșiktaș (A), OFI Creta (D) Beșiktaș: Marseille (A), Leverkusen (D), Union SG (A), Celtic (D), Crystal Palace (A), Omonia (D), Hapoel Beer-Sheva (A), Hoffenheim (D)

Marseille (A), Leverkusen (D), Union SG (A), Celtic (D), Crystal Palace (A), Omonia (D), Hapoel Beer-Sheva (A), Hoffenheim (D) Torreense: Olympiacos (A), Real Sociedad (D), Celtic (A), Ferencvaros (D), Sunderland (A), Lech Poznan (D), Ararat-Armenia (A), Lillestrom (D)

Olympiacos (A), Real Sociedad (D), Celtic (A), Ferencvaros (D), Sunderland (A), Lech Poznan (D), Ararat-Armenia (A), Lillestrom (D) Hapoel Beer-Sheva (va disputa pe Giulești meciurile de acasă): Juventus (A), AZ Alkmaar (D), Dinamo Zagreb (A), Union SG (D), Celta Vigo (A), Bournemouth (D), OFI Creta (A), Beșiktaș (D)

Juventus (A), AZ Alkmaar (D), Dinamo Zagreb (A), Union SG (D), Celta Vigo (A), Bournemouth (D), OFI Creta (A), Beșiktaș (D) N.E.C.: Benfica (A), Juventus (D), Rennes (A), Dinamo Zagreb (D), Omonia (A), Celje (D), Levski Sofia (A), Ararat-Armenia (D)

Benfica (A), Juventus (D), Rennes (A), Dinamo Zagreb (D), Omonia (A), Celje (D), Levski Sofia (A), Ararat-Armenia (D) OFI Creta: Leverkusen (A), Benfica (D), Anderlecht (A), Rennes (D), Lech Poznan (A), Sturm Graz (D), Hoffenheim (A), Hapoel Beer-Sheva (D)

Leverkusen (A), Benfica (D), Anderlecht (A), Rennes (D), Lech Poznan (A), Sturm Graz (D), Hoffenheim (A), Hapoel Beer-Sheva (D) Lillestrom: Real Sociedad (A), Lyon (D), Viktoria Plzen (A), Sparta Praga (D), Bournemouth (A), Celta Vigo (D), Torreense (A), Levski Sofia (D)

Real Sociedad (A), Lyon (D), Viktoria Plzen (A), Sparta Praga (D), Bournemouth (A), Celta Vigo (D), Torreense (A), Levski Sofia (D) Levski Sofia: AC Milan (A), Marseille (D), Salzburg (A), Viktoria Plzen (D), Jagiellonia (A), Sunderland (D), Lillestrom (A), N.E.C. (D)

AC Milan (A), Marseille (D), Salzburg (A), Viktoria Plzen (D), Jagiellonia (A), Sunderland (D), Lillestrom (A), N.E.C. (D) Ararat-Armenia: AZ Alkmaar (A), AC Milan (D), Sparta Praga (A), Salzburg (D), Celje (A), Jagiellonia (D), N.E.C. (A), Torreense (D)

Programul fazei principale din Europa League

Etapa 1: 16 și 17 septembrie 2026

16 și 17 septembrie 2026 Etapa 2: 15 octombrie 2026

15 octombrie 2026 Etapa 3: 22 octombrie 2026

22 octombrie 2026 Etapa 4: 5 noiembrie 2026

5 noiembrie 2026 Etapa 5: 26 noiembrie 2026

26 noiembrie 2026 Etapa 6: 10 decembrie 2026

10 decembrie 2026 Etapa 7: 21 ianuarie 2027

21 ianuarie 2027 Etapa 8: 28 ianuarie 2027

Știrea inițială:

Procedura pentru tragerea la sorți a fazei principale din Europa League

Toate cele 36 de echipe sunt împărțite în 4 urne valorice a câte 9 formații, iar fiecare dintre ele va întâlni câte doi adversari din fiecare urnă, unul pe teren propriu, respectiv unul în deplasare.

Urnele au fost stabilite în funcție de clasamentul coeficienților, actualizat la începutul sezonului.

Fiecare echipă poate înfrunta maximum doi adversari din aceeași țară, în timp ce două echipe nu se pot întâlni timp de 3 ediții consecutive pe același teren.

Tragerea la sorți se desfășoară integral în format digital, prin intermediul unui program software automatizat, special conceput în acest scop, așa cum s-a întâmplat și în Liga Campionilor.

Întregul proces digital de extragere este revizuit și verificat de un auditor extern desemnat, informează uefa.com.

Urnele pentru tragerea la sorți a fazei principale din Europa League

Urna 1: Bayern Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marseille

Urna 2: Ferencvaros, Plzen, Union SG, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht

Urna 3: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia Nicosia, Celta Vigo

Urna 4: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, OFI Creta, Lillestrom, Levski, Ararat-Armenia

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