A tremurat tot interviul! Imaginile cu legenda lui Napoli i-au răscolit pe fani: „Se mișcă necontrolat” 
Ezequiel Lavezzi. Foto: Imago
Campionate

A tremurat tot interviul! Imaginile cu legenda lui Napoli i-au răscolit pe fani: „Se mișcă necontrolat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 23:55
  • Ezequiel Lavezzi (41 de ani), fostul atacant al lui Napoli, al lui PSG și al naționalei Argentinei, a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce a fost surprins tremurând puternic în timpul unui interviu.
  • Fostul fotbalist a vorbit deschis, anterior, despre dependență, internările prin care a trecut și problemele de sănătate mintală.
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În comentariile apărute ulterior pe rețelele de socializare, mulți dintre cei care au urmărit interviul și-au exprimat îngrijorarea față de starea lui Lavezzi.

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Ezequiel Lavezzi, despre lupta cu dependența: „Am pierdut deja trei finale”

Interviul a fost unul dintre puținele momente în care Lavezzi a vorbit deschis despre problemele prin care a trecut după retragere. În 2024, presa italiană a scris inclusiv despre un posibil consum de cocaină.

„La început am fost foarte reticent, dar apoi mi-am dat seama că îmi face bine. Am stat acolo o lună. A fost mult timp și, în același timp, nu atât de mult, pentru că problema este încă prezentă și astăzi.

Continui să lupt și sunt în continuare sub tratament pentru a deveni mai bine.

M-am internat, am petrecut timp într-o clinică cu oameni pe care nu îi cunoșteam, despre care îmi dădeam seama că nu aveau nicio legătură cu domeniul meu.

Toate acestea te fac să realizezi cum ai greșit pe parcurs și să spui: « Nu vreau asta»”, a spus fostul internațional argentinian.

Un moment important în decizia lui Lavezzi de a cere ajutor a fost o conversație cu fiul său, Tomás.

„Unul dintre lucrurile care m-au lovit cel mai tare a fost când fiul meu m-a așezat și mi-a spus o mulțime de lucruri. Atunci mi-am spus: «Ce fac? La naiba, copilul ăsta a crescut atât de repede».

Își dădea seama de anumite lucruri și atunci am spus: «Nu pot să-i distrug viața fiului meu»”, a declarat fostul fotbalist, conform clarin.com.

Am pierdut deja trei finale. Trebuie să câștig una dintre următoarele, a patra, a cincea Ezequiel Lavezzi, fost atacant

Imaginile din interviu au provocat numeroase reacții, multe dintre ele fiind mesaje de susținere sau de îngrijorare față de starea fostului fotbalist.

  • „Nu te da bătut”
  • „Sper să-ți revii și să fii bine”
  • „Pocho, pur și simplu nu te pot vedea așa”
  • „A tremurat tot interviul, ce se întâmplă?”
  • „Să-l intervievezi în asemenea condiții e ceva inuman”
  • „Trebuia să i se arate respect și să nu fie publicate imaginile”
  • „Se vede că se luptă să scape de dependență”

Lavezzi suferă de hipomanie

Problemele fostului fotbalist nu au fost puse doar pe seama dependenței.

În 2024, avocatul său, Mauricio D’Alessandro, a precizat că Lavezzi suferă de hipomanie, o tulburare cronică a dispoziției, și a respins atunci informațiile potrivit cărora internarea sa ar fi fost exclusiv pentru consum de droguri sau alcool.

„Nu este tratat pentru consum de droguri sau alcool, ci pentru o tulburare psihiatrică ce ar putea împinge o persoană să își facă rău”, declara avocatul.

Hipomania poate provoca energie excesivă, nevoie redusă de somn, vorbire rapidă, lipsă de concentrare și comportamente impulsive. Doar medicii pot stabili însă dacă anumite mișcări sau reacții au legătură cu această tulburare, potrivit ilfattoquotidiano.it.

2014
este anul în care Lavezzi a devenit vicecampion mondial cu Argentina. Fostul atacant, retras din fotbal în 2019, a evoluat de-a lungul carierei la Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo, Napoli, PSG și Hebei China Fortune

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