- U Craiova - U Cluj. Cristiano Bergodi (61 de ani) a avut o ieșire necontrolată în prima repriză a partidei din Bănie.
Tehnicianul italian a reacționat dur după un ce contraatacul echipei sale a fost oprit de arbitrul partidei, deși faultul a fost unul cel puțin discutabil.
U Craiova - U Cluj. Criză de nervi a lui Cristiano Bergodi în prima repriză
În minutul 25, la scorul de 0-0, oltenii au beneficiat de un corner, care a fost respins de apărarea „șepcilor roșii”, moment în care Mendy a încercat să declanșeze contraatacul.
În acel moment, „centralul” Cătălin Roman a fluierat un fault comis de jucătorul francez, deși reluările par să arate că adversarul a căzut mult prea ușor.
După decizia luată de arbitru, Cristiano Bergodi a explodat pe marginea terenului, contestând hotărârea luată de Roman.
Cei doi au purtat apoi un dialog în care italianul a avut multe de reproșat, iar apoi arbitrul i-a arătat acestuia cartonașul galben.
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După fluierul final, Bergodi a avut un schimb de replici și cu omologul său, Filipe Coelho, care a venit să-i strângă mâna după meci.
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Tehnicianul clujenilor nu este la primul episod de acest fel. A revenit recent după suspendarea de două etape, primită după o altă reacție nervoasă la finalul meciului cu Dinamo, scor 1-2.
- Brigada de la U Craiova - U Cluj:
Arbitru: George Cătălin Roman / Asistenți: Alexandru Filip și Lucian Rusandu / VAR: Horia Mladinovici, AVAR: Sorin Costreie