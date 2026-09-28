Clubul din Liga 2 nu are liniște  Membrii fondatori ai echipei au depus o plângere penală împotriva noii conduceri 
Foto: Sport Pictures
Liga 2

Clubul din Liga 2 nu are liniște Membrii fondatori ai echipei au depus o plângere penală împotriva noii conduceri

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 19:22
  • Deși are un început foarte bun de sezon în Liga 2, din postura de nou-promovată, nu este liniște la Cetatea Suceava.
  • Doi membri fondatori ai clubului au dat în judecată actuala conducere și vor ca echipa să revină la primii fondatori.
  • Dacă nu este posibil acest lucru, aceștia cer dizolvarea clubului.
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Cetatea Suceava a fost înființat în 2024 și a promovat de două ori consecutiv, până în Liga 2, acolo unde evoluează în prezent.

Imediat după ce clubul a ajuns în divizia secundă, Marian Bordeianu, președintele fondator al echipei, a fost înlăturat din funcție.

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Președintele fondator al clubului Cetatea Suceava a dat în judecată actuala conducere

În cadrul unui comunicat semnat de Marian Bordeianu, se anunță că doi dintre membrii fondatori ai clubului, inclusiv el, acuză actuala conducere de la Cetatea Suceava de nelegalități.

Doi dintre membrii fondatori ai echipei Cetatea 1932 Suceava acuză actuala conducere a clubului de fotbal de nelegalități și au cerut în instanță anularea calității de membri fondatori pentru actualii conducători, ca fiind făcută nelegal, la 8 luni de la înființare, predarea clubului către adevărații membri fondatori iar, dacă acest lucru întârzie, în subsidiar, dizolvarea clubului de fotbal Cetatea 1932 Suceava.

Astfel, în data de 21.09.2026 a fost depusă o cerere de chemare în judecată care a fost înregistrată la Judecătoria Suceava ca dosar nr. 12599/314/2026.

Fondatorii contestă vehement modul în care a fost preluat controlul clubului de către noii membri și au depus în acest sens plângere penală pentru amenințare și șantaj împotriva celor care doresc să-și adjudece clubul prin preluare ostilă.

Reamintim că la data de 04.08.2023, președintele fondator Marian Bordeianu a obținut la Ministerul Justiției rezervarea denumirii Asociației Club Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava iar la data de 12.01.2024 asociația a dobândit personalitate juridică cu 3 membri fondatori.

Mai apoi, aceștia au înscris clubul de fotbal în Liga 4 iar în 2 ani clubul a ajuns în Liga 2. Legislația prevede că, dacă numărul de membri fondatori scade sub 3, asociația va fi dizolvată. Astfel, asociația ori revine înapoi la primii membri fondatori ori se dizolvă”, se arată în prima parte a comunicatului, conform liga2.ro.

Persoanele acuzate de „preluarea ostilă” a clubului din Liga 2

Cei vizați în comunicatul semnat de Marian Bordeianu sunt Marius Neagu, Mihai Diaconiță, Cornel Lucescu și Liviu Grigorean. Comunicatul continuă și explică punctele pe care se axează cererile în instanță.

1. Constatarea nulității absolute a calității de membru fondator pentru numiții NEAGU MARIUS, DIACONITA MIHAI, LUCESCU CORNEL, GRIGOREAN LIVIU, în principal ca fiind atribuită în frauda legii la data de
30.08.2024 deși asociația s-a constituit la data de 12.01.2024 iar, în subsidiar, pentru lipsa hotărârii comitetului director în funcție la data de 24.08.2026, conform capitolului IX pct.4 din Statutul Asociatiei și, pe cale de consecință, constatarea nulității absolute a hotărârii AGA din 30.08.2024 și a Consiliului Director din 30.08.2024, urmând ca instanța să procedeze pe cale judiciară la anularea acestora.

2. In subsidiar, fondatorii solicită Dizolvarea Asociației Club Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava pentru că, afectio societatis (încrederea) existentă la data constituirii nu mai subzistă astăzi, fiind în fața unei preluări ostile a asociației de către persoane din afara asociației, care, confundă caracterele juridice ale unei asociații cu caracterele juridice ale societății pe acțiuni.

Acțiunea în justiție are la bază deturnarea scopului inițial avut în vedere la constituirea asociației, obiectivele asumate și încrederea (afectio societatis) existentă la constituire între membrii fondatori care s-a rupt o dată cu preluarea ostilă a asociației de către unele persoane care și-au exprimat dorința de intrare în asociație.

În această situație, prin constatarea nulității absolute a unor acte încheiate de către asociație sau de către persoane afiliate asociației, urmează ca instanța să constatate că asociația va reveni la funcționarea cu primii membri fondatori sau va fi constatată dizolvarea acesteia pe cale judiciară pentru că nu mai există elementul central, încrederea între cei care au constituit asociația ca membrii fondatori si persoane afiliate cu încălcarea scopului constituirii.

Însăși primirea a 4 membri fondatori la data de 30.08.2024, în condițiile în care asociația a dobândit personalitate morală la 11.09.2023 și a dobândit personalitate juridică la 12 ianuarie 2024 prin hotărârea Judecătoriei, este nulă absolut.

Membrii fondatori, autonumiți fondatori după 8 luni de la înființare, nu au bază legală și nu pot trece de definiția din DEX a calității de membru fondator, «persoane care au constituit o asociație».

În actualul Cod Civil al României, elementul esențial affectio societatis (intenția, dorința și încrederea reciprocă de a coopera în cadrul unei asociații) este consacrat generic în articolul 1.881 alin. (1), care definește contractul de societate (asocierea), în speță Statutul.

Dacă affectio societatis sau încrederea reciprocă dispare în timp din cauza unor neînțelegeri grave între asociați, acest fapt duce la blocarea asociației și reprezintă un temei legal pentru pentru dizolvarea asociației în instanță”, se încheie comunicatul.

Marius Neagu este președinte și acționar principal al Cetatea Suceava, iar Liviu Grigorean este președinte executiv, potrivit site-ului oficial al clubului.

Informații despre funcțiile ocupate de Mihai Diaconiță și Cornel Lucescu nu au fost descoperite pe pagina clubului.

  • Echipa antrenată de Petre Grigoraș se află pe locul 10 în Liga 2, cu 12 puncte acumulate după 8 etape, la primul sezon din istoria clubului în eșalonul secund.

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