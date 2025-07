Întăriri la FC Botoșani Clubul moldovean l-a prezentat oficial pe atacantul ales în locul lui Jordan Gele

FC Botoșani l-a prezentat oficial pe ucraineanul Mykola Kovtalyuk (30 de ani).

Atacantul se va alătura clubului moldovean din postura de jucător liber de contract.

Mykola Kovtalyuk se va alătura grupării antrenate de Leo Grozavu, după despărțirea de Kolos Kovalivka, formație care a terminat pe locul 10 în prima ligă din Ucraina.

Trecut pe la formații precum Vorskla Poltava, Dinamo Tbilisi sau Shakhtar Karagandy, Kovtalyuk vine acum la Botoșani, după ce Valeriu Iftime nu a reușit să ajungă la un acord cu Jordan Gele de la FCSB.

„FC Botoșani anunță transferul jucătorului ucrainean, Mykola Kovtalyuk.

Născut pe 26.04.1995, la Sambir, în Ucraina, atacantul central de 1.91 m a semnat un contract cu «roș-alb-albaștri» pe o perioadă de un an cu drept de prelungire pentru încă un sezon.

Mykola Kovtalyuk a semnat cu FC Botoșani din postura de jucător liber de contract după ce și-a încheiat angajamentul cu formația din prima ligă din Ucraina, Kolos Kovalivka. Pe lângă acest club, în țara sa, Kovtalyuk a mai evoluat pentru Vorskla Poltava, Arsenal Kiev și FC Poltava.

Noul atacant central al «roș-alb-albaștrilor» nu se află la prima aventură în afara țării sale, el evoluând în trecut în Georgia la FC Dila Gori, Dinamo Tbilisi și Kolkheti-1913, în Kazakstan la Shakhter Karaganda și Akzhayik, dar și în Slovacia la Zemplin Michalovce.

Bun venit în familia FC Botoșani și mult succes, Mykola Kovtalyuk!”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

250.000 de euro este cota de piață a lui Mykola Kovtalyuk, potrivit transfermarkt.com

Kovtalyuk, varianta aleasă de Iftime în locul lui Gele

Finanțatorul de la Botoșani a transmis că nu a ajuns la un numitor comun cu impresarul lui Gele.

„Nu s-a mai întâmplat nimic cu Gele. Am adus alt atacant, unul ucrainean, am văzut că sunt buni la Universitatea Craiova. Gele a picat definitiv. Nu mai aveam cum să aștept, iar acum am ajuns la trei atacanți.

Au fost niște discuții fără substrat, fără sens, pentru că oamenii mei din club nu s-au înțeles deloc cu impresarul lui. Suntem acoperiți acum pe toate posturile cerute de Leo Grozavu. Rămâne acum să vedem cum se vor adapta”, a spus Valeriu Iftime în urmă cu două zile, pentru digisport.ro.

